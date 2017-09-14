Letusrock написав:давати відсіч є сенс якщо ти Дуейн Джонсон а рибалки крутять без поліції. Або якщо налетять 10+ перехожих і допоможуть відбитись. В протилежному випадку відсіч закінчиться або побиттям і підвищеною увагою в процесі доставки, або навіть можна випасти з вікна чи отримати епілепсію. Краще вже прикинутись "добровольцем" і загубитись біля рентгенкабінету чи по дорозі в навч.центр))
які всі теоретики на форумі. коли вже почуємо історії вживу?
у батьків таких лиш на їх вулиці 6-7 чоловік дома сидять, хто на сході загубився, хто з навч.центру або під час доставки чи здачі аналізів / рентгенів
яке твоє коло спілкування, ми вже зрозуміли...
трохи перефразувавши - хто не хоче служити в своїй армії, стане м'ясом в чужій...
tumos написав: Понимаете, какая штука. Я исходил из того, что существует некая правовая неопределенность, разрешение которой находится в компетенции КС. Далее есть два пути. Первый - обращение в КС исходя из принципа верховенства права, второй - бездействие исходя из приоритета политической целесообразности. Но у вас присутствует однозначное утверждение, что выборы должны быть проведены. Т.е. правовая неопределенность отсутствует. << С точки зрения "приоритета права" выборы должны были быть проведены. Война не война, но Конституция говорит однозначно - 5 лет, да ещё и дата указана.>> В такой ситуации необходимости обращения в КС нет.
Вы не согласны с тем, что с чисто юридической точки зрения правовой неопределенности нет? Если смотреть только на букву закона, забывая о духе закона, то Конституция однозначна. Вот не знаю, может ли КС опираться в своих трактовках на дух закона, отклоняясь от чёткой буквы.
Шо це таке- дух закона? п.с. Типичные напёрсточьники конца 80-х
Shaman написав:трохи перефразувавши - хто не хоче служити в своїй армії, стане м'ясом в чужій...
... если только эта армия до Атлантики добраться умудриться
_hunter, як часто ви займаєтесь саморозвитком? В вас я бачу ідеальну людину всесвіту: дуже чуйну, справедливу людину, с великим EQ, яка може захистити Letusrok від емоційного вигорання в Ужгороді, бо ці травми як ТЦК, 6 людей одразу, забирають в бус його чергового знайомого, і так кожен день, а він - безправне, бо Конституція на паузі, йде похмурим додому. Дуже тяжка доля у людини...
Действия Украины противоречат стремлению к миру. москва осуждает наращивание дроновых атак по россии, – пєсков. . Ответные удары рф по территории Украины естественны, преступник должен быть наказан, – лавров.
Schmit написав: Хто зробив диверсію у вигляді відміни призову на строкову військову службу у 22 році?
молодь (як і решта носіїв паспортів) не хоче бути Героями Крут, як так?
И поэтому пожилыми Героями(посмертно) должны стать ты,я, Вадик и Писекот, кому за 50? 40летние Шаманы, мужья Флер и Пилоты с сыновьями строителя от Бога не рвутся за кофе на ЮБК Но одно хорошо На разминирование направления контрнаступу пошлём квадробера. У него 4 лапы(минимум 4 лепестка или лягухи!) и 9 жизней Он наш бронепробивной Герой!
Shaman написав:яке твоє коло спілкування, ми вже зрозуміли...
ще один шляхтич-рагуль? Моб. ресурс і 80% зсу якраз складається з тих пересічних яких ти зневажаєш чи то за право вижити, чи за рівень їх доходів, і які зараз прикривають на фронті такий заброньований шмат коричневої речовини як ти. Виходить тобі й Faceless не рівня, бо так само знає "загубившогося з тцк"
Shaman написав:трохи перефразувавши - хто не хоче служити в своїй армії, стане м'ясом в чужій...
розкажи це тим з ОТ хто спокійно виїхав і жиє собі в ЄС чи заокеаном. P.S. Ти ж теж не хочеш, раз 4-й рік повномаштабної для тебе не привід "служити в своїй армії"
Востаннє редагувалось Letusrock в Вів 27 тра, 2025 13:51, всього редагувалось 1 раз.
yama написав:вчора по місту Львів було дуже мало чоловіків 25+ на вулиці , тобто їх треба було довго вишуковувати поглядом спеціально шукаючи . У вечері я вийшов в парк на традиційну пробіжку і взагалі за годину не побачив жодного чоловіка 25+ , при тому що молоді та жінок з собаками було повно, хоча ні, один таки проїхав на вело з дружиною. Навіть бухарів на лавочках з горілкою чи пивом не було . Згадується расистська думка : "яким це треба бути тюфяком, щоб не дати відсічь, і щоб тебе впіймали і викрали приїзжі білі в тебе дома де ти живеш і забрали в рабство. І як показує багато відосів люди не всі в нас тюфяки - дякі таки дають відсіч. https://t.me/truexanewsua/113986
В Африці рабів ловили свої ж чорношкірі, згідно плану поставок намалёванным вождем племені. Білі купляли в місцевого африканського "ТЦК" вже зловлених рабів.
Згідно з армійською традицією работоргівлі, представник ВЧ якій відбирає бійців в учебці зветься "покупатель". В совку так було. Думаю що й зараз так же.
Востаннє редагувалось UA в Вів 27 тра, 2025 13:48, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Если смотреть только на букву закона, забывая о духе закона, то Конституция однозначна.
В данном случае однозначны и буква и "дух" закона. Государственное устройство Украины основано на разделении власти на ветви, сменяемости власти и её ответственности перед гражданами Украины. Вот, этот "дух" и был закреплён буквами чёткой датой проведения выборов Президента и ограничением президентского срока (и количества сроков в общем). "Дух", как и буква, закона не предусматривает непроведение выборов Президента по каким-либо причинам. Исключение в Конституции сделано лишь для ВРУ.
ЛАД написав:Вот не знаю, может ли КС опираться в своих трактовках на дух закона, отклоняясь от чёткой буквы.
Если бы обращение было и если бы КС опирался на "дух" и букву закона, то однозначным выводом было то, что выборы проводить необходимо, а полномочия Зеленского автоматически заканчиваются 20.05.2024. Но если бы КС проигнорировал "дух" закона, то в буквах он мог бы попытаться найти обоснования того, почему выборы можно не проводить, а Зеленский может оставаться на посту до инаугурации следующего Президента (даже если им будет он сам). Можно предположить, что Зеленский побоялся, что судьи ни "дух" не проигнорируют, ни в буквах ничего не найдут.
Vadim_ написав:Шо це таке- дух закона?
Ну, це типу "вибори мають бути чесними і справедливими і відображати волю народу". В тому числі і "духом" закону керувався Верховний Суд у 2004 році, коли скасував результати 2-го туру Президентских виборів і призначив переголосування, посилаючись на порушення в тому числі загальних норм Конституції, а не лише конкретних статей виборчого закону. Тоді за Януковича нафальсикували дуже по "букві" закону, але вибори не були вільними і не відображали волю народу, хоча протоколи з печатками відповідали букві закону і казали, що Янукович переміг.
Востаннє редагувалось АндрейМ в Вів 27 тра, 2025 13:55, всього редагувалось 2 разів.