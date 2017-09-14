RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 13972139731397413975>
Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 13:04

  Schmit написав:
Хто зробив диверсію у вигляді відміни призову на строкову військову службу у 22 році?

молодь (як і решта носіїв паспортів) не хоче бути Героями Крут, як так?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39584
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1600 раз.
Подякували: 2830 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 13:05

  Letusrock написав:
  Shaman написав:
  Letusrock написав:давати відсіч є сенс якщо ти Дуейн Джонсон а рибалки крутять без поліції. Або якщо налетять 10+ перехожих і допоможуть відбитись.
В протилежному випадку відсіч закінчиться або побиттям і підвищеною увагою в процесі доставки, або навіть можна випасти з вікна чи отримати епілепсію.
Краще вже прикинутись "добровольцем" і загубитись біля рентгенкабінету чи по дорозі в навч.центр))

які всі теоретики на форумі. коли вже почуємо історії вживу? :lol:

у батьків таких лиш на їх вулиці 6-7 чоловік дома сидять, хто на сході загубився, хто з навч.центру або під час доставки чи здачі аналізів / рентгенів

яке твоє коло спілкування, ми вже зрозуміли...

трохи перефразувавши - хто не хоче служити в своїй армії, стане м'ясом в чужій...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8843
З нами з: 29.09.19
Подякував: 757 раз.
Подякували: 1615 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 13:12

  ЛАД написав:
  tumos написав:
Понимаете, какая штука. Я исходил из того, что существует некая правовая неопределенность, разрешение которой находится в компетенции КС. Далее есть два пути. Первый - обращение в КС исходя из принципа верховенства права, второй - бездействие исходя из приоритета политической целесообразности.
Но у вас присутствует однозначное утверждение, что выборы должны быть проведены. Т.е. правовая неопределенность отсутствует.
<< С точки зрения "приоритета права" выборы должны были быть проведены. Война не война, но Конституция говорит однозначно - 5 лет, да ещё и дата указана.>>
В такой ситуации необходимости обращения в КС нет.

Вы не согласны с тем, что с чисто юридической точки зрения правовой неопределенности нет?
Если смотреть только на букву закона, забывая о духе закона, то Конституция однозначна.
Вот не знаю, может ли КС опираться в своих трактовках на дух закона, отклоняясь от чёткой буквы.

Шо це таке- дух закона?
п.с. Типичные напёрсточьники конца 80-х
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3800
З нами з: 23.05.14
Подякував: 615 раз.
Подякували: 503 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 13:23

  Shaman написав:
  Letusrock написав:
  Shaman написав:які всі теоретики на форумі. коли вже почуємо історії вживу? :lol:

у батьків таких лиш на їх вулиці 6-7 чоловік дома сидять, хто на сході загубився, хто з навч.центру або під час доставки чи здачі аналізів / рентгенів

трохи перефразувавши - хто не хоче служити в своїй армії, стане м'ясом в чужій...

... если только эта армия до Атлантики добраться умудриться ;)
_hunter
 
Повідомлень: 9720
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 13:29

  _hunter написав:
  Shaman написав:трохи перефразувавши - хто не хоче служити в своїй армії, стане м'ясом в чужій...

... если только эта армия до Атлантики добраться умудриться ;)

_hunter, як часто ви займаєтесь саморозвитком? В вас я бачу ідеальну людину всесвіту: дуже чуйну, справедливу людину, с великим EQ, яка може захистити Letusrok від емоційного вигорання в Ужгороді, бо ці травми як ТЦК, 6 людей одразу, забирають в бус його чергового знайомого, і так кожен день, а він - безправне, бо Конституція на паузі, йде похмурим додому. Дуже тяжка доля у людини...
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5780
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 13:43

у кацапов сегодня обострение :twisted:

Действия Украины противоречат стремлению к миру. москва осуждает наращивание дроновых атак по россии, – пєсков.
.
Ответные удары рф по территории Украины естественны, преступник должен быть наказан, – лавров.
Xenon
 
Повідомлень: 5334
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 13:43

  flyman написав:
  Schmit написав:
Хто зробив диверсію у вигляді відміни призову на строкову військову службу у 22 році?

молодь (як і решта носіїв паспортів) не хоче бути Героями Крут, як так?

И поэтому пожилыми Героями(посмертно) должны стать ты,я, Вадик и Писекот, кому за 50?
40летние Шаманы, мужья Флер и Пилоты с сыновьями строителя от Бога не рвутся за кофе на ЮБК
Но одно хорошо
На разминирование направления контрнаступу пошлём квадробера.
У него 4 лапы(минимум 4 лепестка или лягухи!) и 9 жизней
Он наш бронепробивной Герой!
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5098
З нами з: 16.06.15
Подякував: 291 раз.
Подякували: 356 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 13:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:яке твоє коло спілкування, ми вже зрозуміли...

ще один шляхтич-рагуль? Моб. ресурс і 80% зсу якраз складається з тих пересічних яких ти зневажаєш чи то за право вижити, чи за рівень їх доходів, і які зараз прикривають на фронті такий заброньований шмат коричневої речовини як ти.
Виходить тобі й Faceless не рівня, бо так само знає "загубившогося з тцк" :o
  Shaman написав:трохи перефразувавши - хто не хоче служити в своїй армії, стане м'ясом в чужій...

розкажи це тим з ОТ хто спокійно виїхав і жиє собі в ЄС чи заокеаном.
P.S. Ти ж теж не хочеш, раз 4-й рік повномаштабної для тебе не привід "служити в своїй армії"
Востаннє редагувалось Letusrock в Вів 27 тра, 2025 13:51, всього редагувалось 1 раз.
Letusrock
 
Повідомлень: 2349
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 13:47

  yama написав:вчора по місту Львів було дуже мало чоловіків 25+ на вулиці , тобто їх треба було довго вишуковувати поглядом спеціально шукаючи . У вечері я вийшов в парк на традиційну пробіжку і взагалі за годину не побачив жодного чоловіка 25+ , при тому що молоді та жінок з собаками було повно, хоча ні, один таки проїхав на вело з дружиною. Навіть бухарів на лавочках з горілкою чи пивом не було .
Згадується расистська думка : "яким це треба бути тюфяком, щоб не дати відсічь, і щоб тебе впіймали і викрали приїзжі білі в тебе дома де ти живеш і забрали в рабство. І як показує багато відосів люди не всі в нас тюфяки - дякі таки дають відсіч. https://t.me/truexanewsua/113986

В Африці рабів ловили свої ж чорношкірі, згідно плану поставок намалёванным вождем племені. Білі купляли в місцевого африканського "ТЦК" вже зловлених рабів.

Згідно з армійською традицією работоргівлі, представник ВЧ якій відбирає бійців в учебці зветься "покупатель". В совку так було. Думаю що й зараз так же.
Востаннє редагувалось UA в Вів 27 тра, 2025 13:48, всього редагувалось 1 раз.
UA
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9402
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1875 раз.
Подякували: 2324 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 13:47

  ЛАД написав:Если смотреть только на букву закона, забывая о духе закона, то Конституция однозначна.

В данном случае однозначны и буква и "дух" закона. Государственное устройство Украины основано на разделении власти на ветви, сменяемости власти и её ответственности перед гражданами Украины. Вот, этот "дух" и был закреплён буквами чёткой датой проведения выборов Президента и ограничением президентского срока (и количества сроков в общем). "Дух", как и буква, закона не предусматривает непроведение выборов Президента по каким-либо причинам. Исключение в Конституции сделано лишь для ВРУ.

  ЛАД написав:Вот не знаю, может ли КС опираться в своих трактовках на дух закона, отклоняясь от чёткой буквы.

Если бы обращение было и если бы КС опирался на "дух" и букву закона, то однозначным выводом было то, что выборы проводить необходимо, а полномочия Зеленского автоматически заканчиваются 20.05.2024. Но если бы КС проигнорировал "дух" закона, то в буквах он мог бы попытаться найти обоснования того, почему выборы можно не проводить, а Зеленский может оставаться на посту до инаугурации следующего Президента (даже если им будет он сам). Можно предположить, что Зеленский побоялся, что судьи ни "дух" не проигнорируют, ни в буквах ничего не найдут.

  Vadim_ написав:Шо це таке- дух закона?

Ну, це типу "вибори мають бути чесними і справедливими і відображати волю народу". В тому числі і "духом" закону керувався Верховний Суд у 2004 році, коли скасував результати 2-го туру Президентских виборів і призначив переголосування, посилаючись на порушення в тому числі загальних норм Конституції, а не лише конкретних статей виборчого закону. Тоді за Януковича нафальсикували дуже по "букві" закону, але вибори не були вільними і не відображали волю народу, хоча протоколи з печатками відповідали букві закону і казали, що Янукович переміг.
Востаннє редагувалось АндрейМ в Вів 27 тра, 2025 13:55, всього редагувалось 2 разів.
АндрейМ
 
Повідомлень: 471
З нами з: 30.11.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 13972139731397413975>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Shaman, Vadim_ і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 99833
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 277001
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 932779
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Таскомбанк (4097)
27.05.2025 13:13
Ринок ОВДП (8631)
27.05.2025 12:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.