Додано: Вів 27 тра, 2025 13:47

ЛАД написав: Если смотреть только на букву закона, забывая о духе закона, то Конституция однозначна. Если смотреть только на букву закона, забывая о, то Конституция однозначна.

ЛАД написав: Вот не знаю, может ли КС опираться в своих трактовках на дух закона, отклоняясь от чёткой буквы. Вот не знаю, может ли КС опираться в своих трактовках на дух закона, отклоняясь от чёткой буквы.

Vadim_ написав: Шо це таке- дух закона?

Шо це таке- дух закона?

В данном случае однозначны и буква и "дух" закона. Государственное устройство Украины основано на разделении власти на ветви, сменяемости власти и её ответственности перед гражданами Украины. Вот, этот "дух" и был закреплён буквами чёткой датой проведения выборов Президента и ограничением президентского срока (и количества сроков в общем). "Дух", как и буква, закона не предусматривает непроведение выборов Президента по каким-либо причинам. Исключение в Конституции сделано лишь для ВРУ.Если бы обращение было и если бы КС опирался на "дух" и букву закона, то однозначным выводом было то, что выборы проводить необходимо, а полномочия Зеленского автоматически заканчиваются 20.05.2024. Но если бы КС проигнорировал "дух" закона, то в буквах он мог бы попытаться найти обоснования того, почему выборы можно не проводить, а Зеленский может оставаться на посту до инаугурации следующего Президента (даже если им будет он сам). Можно предположить, что Зеленский побоялся, что судьи ни "дух" не проигнорируют, ни в буквах ничего не найдут.Ну, це типу "вибори мають бути чесними і справедливими і відображати волю народу". В тому числі і "духом" закону керувався Верховний Суд у 2004 році, коли скасував результати 2-го туру Президентских виборів і призначив переголосування, посилаючись на порушення в тому числі загальних норм Конституції, а не лише конкретних статей виборчого закону. Тоді за Януковича нафальсикували дуже по "букві" закону, але вибори не були вільними і не відображали волю народу, хоча протоколи з печатками відповідали букві закону і казали, що Янукович переміг.