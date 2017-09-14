Schmit написав: Хто зробив диверсію у вигляді відміни призову на строкову військову службу у 22 році?
молодь (як і решта носіїв паспортів) не хоче бути Героями Крут, як так?
Треба було рухатись, коли вони хотіли - у 2022 році і не допустити затягування війни. А тепер - поїзд пішов. Некомпетентність/зрадливість/корупція зелених регіоналів, приклади "захисту Батьківщини" від еліт, постійне "неначасі", незаконні і безкарні дії ТЦК остаточно знищили мотивацію населення. Нашим потужникам, які з останніх сил обсирають Трампа, не доходить, що він намагався врятувати Україну від поразки, а не пуйла.
Letusrock написав:у батьків таких лиш на їх вулиці 6-7 чоловік дома сидять, хто на сході загубився, хто з навч.центру або під час доставки чи здачі аналізів / рентгенів
трохи перефразувавши - хто не хоче служити в своїй армії, стане м'ясом в чужій...
... если только эта армия до Атлантики добраться умудриться
це в тебе в планах тікати як оті герої Ремарка. але в США вже не пустять, тому лише до Португалії. а м'ясом ризикує стати кожний, хто залишиться на окупованих територіях... які тут багато хто готовий віддати, аби його не чіпали...
Shaman написав:яке твоє коло спілкування, ми вже зрозуміли...
ще один шляхтич-рагуль? Моб. ресурс і 80% зсу якраз складається з тих пересічних яких ти зневажаєш чи то за право вижити, чи за рівень їх доходів, і які зараз прикривають на фронті такий заброньований шмат коричневої речовини як ти. Виходить тобі й Faceless не рівня, бо так само знає "загубившогося з тцк"
Shaman написав:трохи перефразувавши - хто не хоче служити в своїй армії, стане м'ясом в чужій...
розкажи це тим з ОТ хто спокійно виїхав і жиє собі в ЄС чи заокеаном. P.S. Ти ж теж не хочеш, раз 4-й рік повномаштабної для тебе не привід "служити в своїй армії"
що я зневажаю людей без вищої освіти - то ти нахабно збрехав. але так, світогляд дуже відрізняється, я навіть не очікував наскільки.
ті випадки, які я знаю, - то так, ухиляються - але кого спіймали - їдуть на полігон. навіть й не скажу, чи є хтось в СЗЧ.
а ти напевне пропусти повідомлення, як в днр/лнр всіх мобілізували. й багато таких, що виїхали - кілька відсотків? й живуть в ЄС, бо є український паспорт. у випадку капітуляції такої гостинності не буде, якщо хто не розуміє... тому тікай, поки ще приймають
upd а взагалі, чого скиглиш - їдь в Констаху або Часів Яр, там чекай окупації - й спокійно собі їдь до ЄС. теж щось заважає? тоді не розповідай про окуповані території...
Востаннє редагувалось Shaman в Вів 27 тра, 2025 14:06, всього редагувалось 1 раз.
може вам пора моб.ресурс народжувати, а не строчити езопівщину на форумі
Я тірамісу зробила, дивлюся, ви знов страждаєте. Я ж дуже жаліслива, але часу на вас розумію взагалі ніколи не буде. А тут сильна у юриспруденції особа, кожен день законодавство штудує. Ви не відмовляйтеся одразу, гарний вибір. Ви з Ужгороду, він з Німеччини навіть міжнародний правозахисник. Letusrock, а як ви відноситесь що м.Ужгород на найнижчому щаблі по допомозі ЗСУ з бюджету? Це таке саме як до львів'янина jump. Він не допомагає людині з дуже рідкісним і небезпечним захворюванням але за все добре, коли не його кошти а болтологія )
Востаннє редагувалось stm в Вів 27 тра, 2025 14:13, всього редагувалось 1 раз.
Жителі кількох західних областей влаштовували втечі військовим з навчальних центрів та переправляли їх за кордон Такими послугами злочинної групи встигло скористатися 25 військовослужбовців. https://varta1.com.ua/news/zyteli-kilko ... 95518.html Вартість доправлення до відправного пункту з частини коливалася від 3 до 6 тис доларів США, а ціна безпосереднього перетину сягала 15 тис доларів США.
Модератор написав:Михайло Федоров - віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації
ШІ-керовані турелі захищатимуть українців від повітряних загроз.
росія щодня атакує наші міста дронами-камікадзе. За перші чотири місяці 2025 року це майже 12 000 шахедів. Ми впроваджуємо технології, які зможуть їх зупинити. United24 запускає збір на 10 інноваційних турелей. Це автоматизовані системи ППО, які збивають ворожі дрони ще до того, як ті досягають житлових кварталів, шкіл або критичної інфраструктури. Система Sky Sentinel: ✅ працює на основі штучного інтелекту ✅ обертається на 360° і враховує зовнішні умови ✅ потребує мінімального втручання оператора ✅ уже показала ефективність у роботі Ціна однієї турелі — близько $150 000, що приблизно дорівнює вартості однієї ракети HIMARS і в 6 разів дешевше, ніж один повноцінний залп цієї установки. Для ефективного захисту великого міста потрібно від 10 до 30 таких «вартових неба». Завдяки цим технологіям ми маємо шанс посилити захист українського неба. Саме тому збір UNITED24 — це можливість зміцнити захист наших міст, які щодня атакує росія.
Ти диви як апетити зростають
Представник компанії розповів ЕП, що завдяки їхній технології вдалося збільшити кучність стрільби в дев'ять разів. До турелі також є система наведення, яка дозволяє навіднику тримати тепловізійний приціл, а система сама вираховує дистанцію й необхідну позицію для ураження цілі. Оператору кулемета залишається вручну навестися на червону точку на екрані, навіть не дивлячись на небо. Вартість такої турелі – трохи більше 100 тис. грн. Зараз на озброєнні Сил оборони їх є сотні штук.
і лазерну зброю розробили, і дрони перехоплювачі розробили і секретніі "високотехнологічні рішення по шахедам" прийняли...Освоювати ще бюджет і освоювати
Востаннє редагувалось d44 в Вів 27 тра, 2025 14:16, всього редагувалось 1 раз.
jump написав:Жителі кількох західних областей влаштовували втечі військовим з навчальних центрів та переправляли їх за кордон Такими послугами злочинної групи встигло скористатися 25 військовослужбовців. https://varta1.com.ua/news/zyteli-kilko ... 95518.html Вартість доправлення до відправного пункту з частини коливалася від 3 до 6 тис доларів США, а ціна безпосереднього перетину сягала 15 тис доларів США.
а кажуть що Україна найбідніша країна Європи, з найнижчими пенсіями, зарплатами і т.п.
- Зараз коли йдеш в магазин і чек 500-1000грн а торба на виході напівпуста; - на АЗС бенз по 1,5 євро літр і пробки кожен день на дорогах шалені - статті як по 10-20к баксів платят за перетин кордону.
ЛАД написав:Вы не согласны с тем, что с чисто юридической точки зрения правовой неопределенности нет? Если смотреть только на букву закона, забывая о духе закона, то Конституция однозначна. Вот не знаю, может ли КС опираться в своих трактовках на дух закона, отклоняясь от чёткой буквы.
Наличие упоминания Президента в ст. 19 закона, на мой взгляд, служит основанием для обращения в КС. Но, как я понимаю, отсутствует обязанность у кого-либо обращаться в эту инстанцию. И как следствие нет и ответственности. Даже, если КС когда-либо осуществит проверку и вынесет решение о несоответствии, обратной силы оно не будет иметь. ИМХО.