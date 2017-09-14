jump написав:Жителі кількох західних областей влаштовували втечі військовим з навчальних центрів та переправляли їх за кордон Такими послугами злочинної групи встигло скористатися 25 військовослужбовців. https://varta1.com.ua/news/zyteli-kilko ... 95518.html Вартість доправлення до відправного пункту з частини коливалася від 3 до 6 тис доларів США, а ціна безпосереднього перетину сягала 15 тис доларів США.
Просто бізнес, ничего личьного ні до москалів ні до бандерівців чі був такий попит на перепливти Тису до 2014 а ще з 2022? Це каже яка наразі влада...
jump написав:Жителі кількох західних областей влаштовували втечі військовим з навчальних центрів та переправляли їх за кордон Такими послугами злочинної групи встигло скористатися 25 військовослужбовців. https://varta1.com.ua/news/zyteli-kilko ... 95518.html Вартість доправлення до відправного пункту з частини коливалася від 3 до 6 тис доларів США, а ціна безпосереднього перетину сягала 15 тис доларів США.
а кажуть що Україна найбідніша країна Європи, з найнижчими пенсіями, зарплатами і т.п.
- Зараз коли йдеш в магазин і чек 500-1000грн а торба на виході напівпуста; - на АЗС бенз по 1,5 євро літр і пробки кожен день на дорогах шалені - статті як по 10-20к баксів платят за перетин кордону.
якось це диссонує з найбіднішою країною Європи
чоткий бізнес ціна стабільно тримається в районі 20-ки баксів.
jump написав:Жителі кількох західних областей влаштовували втечі військовим з навчальних центрів та переправляли їх за кордон Такими послугами злочинної групи встигло скористатися 25 військовослужбовців. https://varta1.com.ua/news/zyteli-kilko ... 95518.html Вартість доправлення до відправного пункту з частини коливалася від 3 до 6 тис доларів США, а ціна безпосереднього перетину сягала 15 тис доларів США.
Як приклад що цікавить jump не забарився. Але десь помирає його співмістянин, а йому по цимбалах. Це так мило, jump, бачу птах високого польоту, нехай містянин помре без посильної допомоги ) "З великими труднощами збирала гроші". На Івано-Франківщині 90-річна жінка пожертвувала 12 тис грн на дрон. Тому чоловіки менш ніж 90 років, якщо 3 річні донати від вас менше 12 тис грн здогадайтесь де я вас бачила )))
Востаннє редагувалось stm в Вів 27 тра, 2025 15:11, всього редагувалось 2 разів.
jump написав:Жителі кількох західних областей влаштовували втечі військовим з навчальних центрів та переправляли їх за кордон Такими послугами злочинної групи встигло скористатися 25 військовослужбовців. https://varta1.com.ua/news/zyteli-kilko ... 95518.html Вартість доправлення до відправного пункту з частини коливалася від 3 до 6 тис доларів США, а ціна безпосереднього перетину сягала 15 тис доларів США.
Як приклад що цікавить jump не забарився. Але десь помирає його співмістянин, а йому по цимбалах. Це так мило, jump, бачу птах високого польоту, нехай містянин помре без посильної допомоги )
ЛАД написав:Shaman А насмешки над "планами Кремля" по поводу массового производства шахедов таки были. И запреты на применение западного оружия по территории РФ тоже были. И сняли их относительно недавно и то, по-моему, с ограничениями.
але якщо прочитали всю історія, то мали побачити, як завжди перебільшення, коли розповідають якись маячню - лише через чотири роки дозволили бити. власною зброєю ніколи не було обмежень...
ти сам постійно несеш маячню. Крейсер Москва був знищений УКРАЇНСЬКОЮ ЗБРОЄЮ(по американським розвідданим), але в Вашингтоні був дуже великий переполох і незадоволення цим. - це ФАКТ! Очевидно були вжиті "міри" після цього, наприклад обмеження надання цих самих розвідданих. По факту - це означає обмеження використання власної зброї. Пряма заборона бити власною зброєю неможлива бо буде проігнорована. Таких фактів мало в публічному просторі з очевидних причин. Оперуй більше фактами а не своїми власними думками/фантазіями.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Вів 27 тра, 2025 16:12, всього редагувалось 2 разів.
Shaman написав:а м'ясом ризикує стати кожний, хто залишиться на окупованих територіях...
если бы только на окупованих територіях...
Ціна питання по detroit має свої % характеристики. Скільки % населення ДНР та ЛНР було до 2014 року, залишились після анексії 2014, залишились до 2022, залишились наразі у 2025 році. Бажано також з 2022 пропали безвісти осіб, убито осіб, залишилось осіб. Чоловічої статі і віку прям взагалі топ буде дослідження. Але як і в Сирії самі цікаві речі після падіння режиму відкриваються. Сирія 98тис осіб від хім зброї в Алеппо. 100 тис осіб у одній супер в'язниці. А в'язниця, не одна така )