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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1397413975139761397713978>
Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 14:17

  jump написав:Жителі кількох західних областей влаштовували втечі військовим з навчальних центрів та переправляли їх за кордон 8)
Такими послугами злочинної групи встигло скористатися 25 військовослужбовців.
https://varta1.com.ua/news/zyteli-kilko ... 95518.html
Вартість доправлення до відправного пункту з частини коливалася від 3 до 6 тис доларів США, а ціна безпосереднього перетину сягала 15 тис доларів США. 8)

Просто бізнес,
ничего личьного ні до москалів ні до бандерівців
чі був такий попит на перепливти Тису до 2014 а ще з 2022? Це каже яка наразі влада...
Vadim_
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 14:19

  Xenon написав:
  jump написав:Жителі кількох західних областей влаштовували втечі військовим з навчальних центрів та переправляли їх за кордон 8)
Такими послугами злочинної групи встигло скористатися 25 військовослужбовців.
https://varta1.com.ua/news/zyteli-kilko ... 95518.html
Вартість доправлення до відправного пункту з частини коливалася від 3 до 6 тис доларів США, а ціна безпосереднього перетину сягала 15 тис доларів США. 8)


а кажуть що Україна найбідніша країна Європи, з найнижчими пенсіями, зарплатами і т.п.

- Зараз коли йдеш в магазин і чек 500-1000грн а торба на виході напівпуста;
- на АЗС бенз по 1,5 євро літр і пробки кожен день на дорогах шалені
- статті як по 10-20к баксів платят за перетин кордону.

якось це диссонує з найбіднішою країною Європи


чоткий бізнес 8)
ціна стабільно тримається в районі 20-ки баксів.
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 14:32

  jump написав:Жителі кількох західних областей влаштовували втечі військовим з навчальних центрів та переправляли їх за кордон 8)
Такими послугами злочинної групи встигло скористатися 25 військовослужбовців.
https://varta1.com.ua/news/zyteli-kilko ... 95518.html
Вартість доправлення до відправного пункту з частини коливалася від 3 до 6 тис доларів США, а ціна безпосереднього перетину сягала 15 тис доларів США. 8)

Як приклад що цікавить jump не забарився. Але десь помирає його співмістянин, а йому по цимбалах. Це так мило, jump, бачу птах високого польоту, нехай містянин помре без посильної допомоги )
"З великими труднощами збирала гроші". На Івано-Франківщині 90-річна жінка пожертвувала 12 тис грн на дрон.
Тому чоловіки менш ніж 90 років, якщо 3 річні донати від вас менше 12 тис грн здогадайтесь де я вас бачила )))
Востаннє редагувалось stm в Вів 27 тра, 2025 15:11, всього редагувалось 2 разів.
stm
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 15:00

  stm написав:
  jump написав:Жителі кількох західних областей влаштовували втечі військовим з навчальних центрів та переправляли їх за кордон 8)
Такими послугами злочинної групи встигло скористатися 25 військовослужбовців.
https://varta1.com.ua/news/zyteli-kilko ... 95518.html
Вартість доправлення до відправного пункту з частини коливалася від 3 до 6 тис доларів США, а ціна безпосереднього перетину сягала 15 тис доларів США. 8)

Як приклад що цікавить jump не забарився. Але десь помирає його співмістянин, а йому по цимбалах. Це так мило, jump, бачу птах високого польоту, нехай містянин помре без посильної допомоги )

А де держава?
шашлыки
Vadim_
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 15:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:світогляд дуже відрізняється, я навіть не очікував наскільки.
і що, тепер мені хліба в пту-шниці не купляти чи послугами плиточника не користуватись, бо "світогляд не той" та "фу, оточення неправильне". в тебе якась шкільна травма напевно
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 15:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Vadim_ написав:чі був такий попит на перепливти Тису до 2014

тільки якщо з рюкзаком цигарок, одна нога тут, друга там
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 15:08

  Shaman написав:
  ЛАД написав:Shaman
А насмешки над "планами Кремля" по поводу массового производства шахедов таки были.
И запреты на применение западного оружия по территории РФ тоже были. И сняли их относительно недавно и то, по-моему, с ограничениями.

але якщо прочитали всю історія, то мали побачити, як завжди перебільшення, коли розповідають якись маячню - лише через чотири роки дозволили бити. власною зброєю ніколи не було обмежень...

ти сам постійно несеш маячню.
Крейсер Москва був знищений УКРАЇНСЬКОЮ ЗБРОЄЮ(по американським розвідданим), але в Вашингтоні був дуже великий переполох і незадоволення цим. - це ФАКТ!
Очевидно були вжиті "міри" після цього, наприклад обмеження надання цих самих розвідданих.
По факту - це означає обмеження використання власної зброї.
Пряма заборона бити власною зброєю неможлива бо буде проігнорована.
Таких фактів мало в публічному просторі з очевидних причин.
Оперуй більше фактами а не своїми власними думками/фантазіями.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Вів 27 тра, 2025 16:12, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 15:11

  Letusrock написав:
  Vadim_ написав:чі був такий попит на перепливти Тису до 2014

тільки якщо з рюкзаком цигарок, одна нога тут, друга там

То бізнес/контрабанда але не концлагерь...
Vadim_
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 15:16

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:трохи перефразувавши - хто не хоче служити в своїй армії, стане м'ясом в чужій...

... если только эта армия до Атлантики добраться умудриться ;)

а м'ясом ризикує стати кожний, хто залишиться на окупованих територіях...

если бы только на окупованих територіях...
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 15:25

  _hunter написав:
  Shaman написав:а м'ясом ризикує стати кожний, хто залишиться на окупованих територіях...

если бы только на окупованих територіях...

Ціна питання по detroit має свої % характеристики. Скільки % населення ДНР та ЛНР було до 2014 року, залишились після анексії 2014, залишились до 2022, залишились наразі у 2025 році. Бажано також з 2022 пропали безвісти осіб, убито осіб, залишилось осіб. Чоловічої статі і віку прям взагалі топ буде дослідження.
Але як і в Сирії самі цікаві речі після падіння режиму відкриваються. Сирія 98тис осіб від хім зброї в Алеппо. 100 тис осіб у одній супер в'язниці. А в'язниця, не одна така )
stm
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