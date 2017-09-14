yama написав:І як показує багато відосів люди не всі в нас тюфяки - дякі таки дають відсіч.
давати відсіч є сенс якщо ти Дуейн Джонсон а рибалки крутять без поліції. Або якщо налетять 10+ перехожих і допоможуть відбитись. В протилежному випадку відсіч закінчиться або побиттям і підвищеною увагою в процесі доставки, або навіть можна випасти з вікна чи отримати епілепсію. Краще вже прикинутись "добровольцем" і загубитись біля рентгенкабінету чи по дорозі в навч.центр))
ЛАД написав:Shaman А насмешки над "планами Кремля" по поводу массового производства шахедов таки были. И запреты на применение западного оружия по территории РФ тоже были. И сняли их относительно недавно и то, по-моему, с ограничениями.
але якщо прочитали всю історія, то мали побачити, як завжди перебільшення, коли розповідають якись маячню - лише через чотири роки дозволили бити. власною зброєю ніколи не було обмежень...
І в догонку:
Президент США Дональд Трамп серйозно розглядає можливість повного зняття всіх обмежень, запроваджених адміністрацією Джо Байдена, на використання західної зброї Україною.
"И наказание" Поліція затримала людей, які напали на ТЦК в Черкасах.
Трьом чоловікам та жінці загрожує до 5 років позбавлення волі.
зграя броньовичків у шоломах, бронежилетах з автоматами виїжджала на затримання "особливо небезпечних злочинців"
Українці з 16-років можуть загриміти до 8 (!) років за ґрати, якщо заважатимуть працювати ТЦК. Заборонено погрожувати, чинити моральний тиск, застосувати силу чи пошкоджувати авто, — попереджають (https://t.me/landforcesofukraine/24153) Сухопутні війська.
так міркую, що пізнувато з 16 років з пеленок прививати любов до тцка і їх методів "оповіщення" колись діти хотіли бути космонавтами, пізніше блохастіками/інфлуєнсерами/криптотрейдерами, тепер усі захочуть стати тцкунами абсолютна недоторканість, бабос рікою, куяч кого хочеш...грішна душа аж розпускається
yama написав:І як показує багато відосів люди не всі в нас тюфяки - дякі таки дають відсіч.
давати відсіч є сенс якщо ти Дуейн Джонсон а рибалки крутять без поліції. Або якщо налетять 10+ перехожих і допоможуть відбитись. В протилежному випадку відсіч закінчиться або побиттям і підвищеною увагою в процесі доставки, або навіть можна випасти з вікна чи отримати епілепсію. Краще вже прикинутись "добровольцем" і загубитись біля рентгенкабінету чи по дорозі в навч.центр))
andrijk777 написав:Це також ФАКТ. Живи у світі фактів а не своїх фантазій.
andrijk777, ви у мене найкращій в світі фактів друку. Скільки рублів центробанк видав банкам оркостану на останньому аукціоні? Та що це значить? Ви ж фін.гуру друку для мене блондинки ) Факти озвучте і бачення, будьте ласкаві, ви ж не jump, який може дивитися на смерть співвітчизника і ніх не робити )
jump написав:Українці з 16-років можуть загриміти до 8 (!) років за ґрати, якщо заважатимуть працювати ТЦК. Заборонено погрожувати, чинити моральний тиск, застосувати силу чи пошкоджувати авто, — попереджають (https://t.me/landforcesofukraine/24153) Сухопутні війська.
Взагалі-то, погрози, застосування сили, пошкодження авто - це кримінальні злочини
Якщо ти проти покарання, то можно сміливо тебе відмотузити і ти повинен будешь мовчати, бо ти ж проти покарання за кримінальні злочини
Чи ти будешь верещати "єто другое, накажите преступников, которые меня избили", га ? )
jump написав:Українці з 16-років можуть загриміти до 8 (!) років за ґрати, якщо заважатимуть працювати ТЦК. Заборонено погрожувати, чинити моральний тиск, застосувати силу чи пошкоджувати авто, — попереджають (https://t.me/landforcesofukraine/24153) Сухопутні війська.
Взагалі-то, погрози, застосування сили, пошкодження авто - це кримінальні злочини Якщо ти проти покарання, то можно сміливо тебе відмотузити і ти повинен будешь мовчати, бо ти ж проти покарання за кримінальні злочини Чи ти будешь верещати "єто другое, накажите преступников, которые меня избили", га ? )
чернігівська логіка: погрози бабуль - кримінальний злочин викрали і вбили в підвалі тцк - одиничний випадок/революційна необхідність викинули з третього поверху тцк - а дакажітє в судє/нічого було дані не оновлювати