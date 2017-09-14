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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13975139761397713978>
Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 15:32

  flyman написав:
  Letusrock написав:
  yama написав:І як показує багато відосів люди не всі в нас тюфяки - дякі таки дають відсіч.

давати відсіч є сенс якщо ти Дуейн Джонсон а рибалки крутять без поліції. Або якщо налетять 10+ перехожих і допоможуть відбитись.
В протилежному випадку відсіч закінчиться або побиттям і підвищеною увагою в процесі доставки, або навіть можна випасти з вікна чи отримати епілепсію.
Краще вже прикинутись "добровольцем" і загубитись біля рентгенкабінету чи по дорозі в навч.центр))

"школа 90х"


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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 16:13

  Shaman написав:
  ЛАД написав:Shaman
А насмешки над "планами Кремля" по поводу массового производства шахедов таки были.
И запреты на применение западного оружия по территории РФ тоже были. И сняли их относительно недавно и то, по-моему, с ограничениями.

але якщо прочитали всю історія, то мали побачити, як завжди перебільшення, коли розповідають якись маячню - лише через чотири роки дозволили бити. власною зброєю ніколи не було обмежень...

І в догонку:
Президент США Дональд Трамп серйозно розглядає можливість повного зняття всіх обмежень, запроваджених адміністрацією Джо Байдена, на використання західної зброї Україною.

https://prm.ua/tramp-prahne-dozvolyty-ukraini-byty-vhlyb-rosii-bez-bud-iakykh-obmezhen/?utm_source=chatgpt.com
Тобто США на сьогодні не зняли усіх обмежень.
Це також ФАКТ.
Живи у світі фактів а не своїх фантазій.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 16:29

"Преступление"
https://t.me/truexanewsua/113986

"И наказание"
Поліція затримала людей, які напали на ТЦК в Черкасах.

Трьом чоловікам та жінці загрожує до 5 років позбавлення волі.
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 16:44

  Shaman написав:трохи перефразувавши - хто не хоче служити в своїй армії, стане м'ясом в чужій...


так це про всіх хто тут на форумі хто не з окопу пише.
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 16:44

  Xenon написав:
"Преступление"
https://t.me/truexanewsua/113986

"И наказание"
Поліція затримала людей, які напали на ТЦК в Черкасах.

Трьом чоловікам та жінці загрожує до 5 років позбавлення волі.


зграя броньовичків у шоломах, бронежилетах з автоматами виїжджала на затримання "особливо небезпечних злочинців" :lol:

Українці з 16-років можуть загриміти до 8 (!) років за ґрати, якщо заважатимуть працювати ТЦК. Заборонено погрожувати, чинити моральний тиск, застосувати силу чи пошкоджувати авто, — попереджають (https://t.me/landforcesofukraine/24153) Сухопутні війська. 8)

так міркую, що пізнувато з 16 років
з пеленок прививати любов до тцка і їх методів "оповіщення" 8)
колись діти хотіли бути космонавтами, пізніше блохастіками/інфлуєнсерами/криптотрейдерами, тепер усі захочуть стати тцкунами :lol: абсолютна недоторканість, бабос рікою, куяч кого хочеш...грішна душа аж розпускається

неголений клован шось не те плете :shock:
Лісовий: Школярі після 11 класу виїжджають за кордон, але не масово
https://www.pravda.com.ua/news/2025/05/27/7514294/
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 16:52

  Letusrock написав:
  yama написав:І як показує багато відосів люди не всі в нас тюфяки - дякі таки дають відсіч.

давати відсіч є сенс якщо ти Дуейн Джонсон а рибалки крутять без поліції. Або якщо налетять 10+ перехожих і допоможуть відбитись.
В протилежному випадку відсіч закінчиться або побиттям і підвищеною увагою в процесі доставки, або навіть можна випасти з вікна чи отримати епілепсію.
Краще вже прикинутись "добровольцем" і загубитись біля рентгенкабінету чи по дорозі в навч.центр))

згоден
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 16:56

  Xenon написав:
❗️Українцям загрожує до 8 років тюрми за перешкоджання роботі ТЦК, – Сухопутні війська.

Це також стосується погроз, морального тиску, застосування фізичної сили чи пошкодження автомобілів. Останнім часом зросла кількість випадків перешкоджання роботі ТЦК.

як там кажуть " нехай краще судять ніж 4-ро несуть " або перефразовуючи " нехай краще судять ніж потім віддають шану на одному коліні"
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 17:03

  andrijk777 написав:Це також ФАКТ.
Живи у світі фактів а не своїх фантазій.

andrijk777, ви у мене найкращій в світі фактів друку. Скільки рублів центробанк видав банкам оркостану на останньому аукціоні? Та що це значить? Ви ж фін.гуру друку для мене блондинки ) Факти озвучте і бачення, будьте ласкаві, ви ж не jump, який може дивитися на смерть співвітчизника і ніх не робити )
stm
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 17:09

  jump написав:Українці з 16-років можуть загриміти до 8 (!) років за ґрати, якщо заважатимуть працювати ТЦК. Заборонено погрожувати, чинити моральний тиск, застосувати силу чи пошкоджувати авто, — попереджають (https://t.me/landforcesofukraine/24153) Сухопутні війська.

Взагалі-то, погрози, застосування сили, пошкодження авто - це кримінальні злочини

Якщо ти проти покарання, то можно сміливо тебе відмотузити і ти повинен будешь мовчати, бо ти ж проти покарання за кримінальні злочини

Чи ти будешь верещати "єто другое, накажите преступников, которые меня избили", га ? )
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 17:14

  pesikot написав:
  jump написав:Українці з 16-років можуть загриміти до 8 (!) років за ґрати, якщо заважатимуть працювати ТЦК. Заборонено погрожувати, чинити моральний тиск, застосувати силу чи пошкоджувати авто, — попереджають (https://t.me/landforcesofukraine/24153) Сухопутні війська.

Взагалі-то, погрози, застосування сили, пошкодження авто - це кримінальні злочини
Якщо ти проти покарання, то можно сміливо тебе відмотузити і ти повинен будешь мовчати, бо ти ж проти покарання за кримінальні злочини
Чи ти будешь верещати "єто другое, накажите преступников, которые меня избили", га ? )

чернігівська логіка:
погрози бабуль - кримінальний злочин
викрали і вбили в підвалі тцк - одиничний випадок/революційна необхідність
викинули з третього поверху тцк - а дакажітє в судє/нічого було дані не оновлювати
Letusrock
 
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