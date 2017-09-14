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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13975139761397713978
Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 17:26

  Letusrock написав:
  pesikot написав:
  jump написав:Українці з 16-років можуть загриміти до 8 (!) років за ґрати, якщо заважатимуть працювати ТЦК. Заборонено погрожувати, чинити моральний тиск, застосувати силу чи пошкоджувати авто, — попереджають (https://t.me/landforcesofukraine/24153) Сухопутні війська.

Взагалі-то, погрози, застосування сили, пошкодження авто - це кримінальні злочини
Якщо ти проти покарання, то можно сміливо тебе відмотузити і ти повинен будешь мовчати, бо ти ж проти покарання за кримінальні злочини
Чи ти будешь верещати "єто другое, накажите преступников, которые меня избили", га ? )

чернігівська логіка:
погрози бабуль - кримінальний злочин
викрали і вбили в підвалі тцк - одиничний випадок/революційна необхідність
викинули з третього поверху тцк - а дакажітє в судє/нічого було дані не оновлювати

Ти зараз приписав мені те, чого я ніколи не писав
Тобто, ти натриндюнкав )
І це не дивно, ти завжди це робишь

Тебе теж можно відгамселити і ти промовчишь ?
Чи побіжишь в поліцію "па-ма-гі-те, убівають" ?
Вмикай свою логіку )
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 17:59

  stm написав:
  andrijk777 написав:Це також ФАКТ.
Живи у світі фактів а не своїх фантазій.

andrijk777, ви у мене найкращій в світі фактів друку. Скільки рублів центробанк видав банкам оркостану на останньому аукціоні? Та що це значить? Ви ж фін.гуру друку для мене блондинки ) Факти озвучте і бачення, будьте ласкаві, ви ж не jump, який може дивитися на смерть співвітчизника і ніх не робити )

Ключовим є не кількість фублів, а ставки під які ці фублі видані!
Наприклад дефолт 1998 стався саме через зростання ставок, а власне самі борги не були настільки величезні.
Аналогічно США. Борг у них космічний, але якщо обслуговування його коштує 1%, то особливих проблем і немає. А якщо ставка стане 21% :D , то вмре економіка Америки вмить.

Прямо на питання не відповім, не цікавився, бо поки що не бачу особливих проблем в банківській сфері РФ.
andrijk777
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  #<1 ... 13975139761397713978
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