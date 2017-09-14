jump написав:Українці з 16-років можуть загриміти до 8 (!) років за ґрати, якщо заважатимуть працювати ТЦК. Заборонено погрожувати, чинити моральний тиск, застосувати силу чи пошкоджувати авто, — попереджають (https://t.me/landforcesofukraine/24153) Сухопутні війська.
Взагалі-то, погрози, застосування сили, пошкодження авто - це кримінальні злочини Якщо ти проти покарання, то можно сміливо тебе відмотузити і ти повинен будешь мовчати, бо ти ж проти покарання за кримінальні злочини Чи ти будешь верещати "єто другое, накажите преступников, которые меня избили", га ? )
чернігівська логіка: погрози бабуль - кримінальний злочин викрали і вбили в підвалі тцк - одиничний випадок/революційна необхідність викинули з третього поверху тцк - а дакажітє в судє/нічого було дані не оновлювати
Ти зараз приписав мені те, чого я ніколи не писав Тобто, ти натриндюнкав ) І це не дивно, ти завжди це робишь
Тебе теж можно відгамселити і ти промовчишь ? Чи побіжишь в поліцію "па-ма-гі-те, убівають" ? Вмикай свою логіку )
andrijk777 написав:Це також ФАКТ. Живи у світі фактів а не своїх фантазій.
andrijk777, ви у мене найкращій в світі фактів друку. Скільки рублів центробанк видав банкам оркостану на останньому аукціоні? Та що це значить? Ви ж фін.гуру друку для мене блондинки ) Факти озвучте і бачення, будьте ласкаві, ви ж не jump, який може дивитися на смерть співвітчизника і ніх не робити )
Ключовим є не кількість фублів, а ставки під які ці фублі видані! Наприклад дефолт 1998 стався саме через зростання ставок, а власне самі борги не були настільки величезні. Аналогічно США. Борг у них космічний, але якщо обслуговування його коштує 1%, то особливих проблем і немає. А якщо ставка стане 21% , то вмре економіка Америки вмить.
Прямо на питання не відповім, не цікавився, бо поки що не бачу особливих проблем в банківській сфері РФ.