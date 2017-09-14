jump написав:Українці з 16-років можуть загриміти до 8 (!) років за ґрати, якщо заважатимуть працювати ТЦК. Заборонено погрожувати, чинити моральний тиск, застосувати силу чи пошкоджувати авто, — попереджають (https://t.me/landforcesofukraine/24153) Сухопутні війська.
Взагалі-то, погрози, застосування сили, пошкодження авто - це кримінальні злочини Якщо ти проти покарання, то можно сміливо тебе відмотузити і ти повинен будешь мовчати, бо ти ж проти покарання за кримінальні злочини Чи ти будешь верещати "єто другое, накажите преступников, которые меня избили", га ? )
чернігівська логіка: погрози бабуль - кримінальний злочин викрали і вбили в підвалі тцк - одиничний випадок/революційна необхідність викинули з третього поверху тцк - а дакажітє в судє/нічого було дані не оновлювати
Ти зараз приписав мені те, чого я ніколи не писав Тобто, ти натриндюнкав ) І це не дивно, ти завжди це робишь
Тебе теж можно відгамселити і ти промовчишь ? Чи побіжишь в поліцію "па-ма-гі-те, убівають" ? Вмикай свою логіку )
andrijk777 написав:Це також ФАКТ. Живи у світі фактів а не своїх фантазій.
andrijk777, ви у мене найкращій в світі фактів друку. Скільки рублів центробанк видав банкам оркостану на останньому аукціоні? Та що це значить? Ви ж фін.гуру друку для мене блондинки ) Факти озвучте і бачення, будьте ласкаві, ви ж не jump, який може дивитися на смерть співвітчизника і ніх не робити )
Ключовим є не кількість фублів, а ставки під які ці фублі видані! Наприклад дефолт 1998 стався саме через зростання ставок, а власне самі борги не були настільки величезні. Аналогічно США. Борг у них космічний, але якщо обслуговування його коштує 1%, то особливих проблем і немає. А якщо ставка стане 21% , то вмре економіка Америки вмить.
Прямо на питання не відповім, не цікавився, бо поки що не бачу особливих проблем в банківській сфері РФ.
andrijk777 написав:Ключовим є не кількість фублів, а ставки під які ці фублі видані!
Так облікова ставка ЦБ якби й показує ставки по яким видаються банкам фублі... Облікова 21 Штучний інтелект каже наступне
Розмір ставок по ОВДП в Росії коливається залежно від типу облігації, терміну їх обігу та інвестиційного горизонту. середньозважена номінальна ставка ОВДП при первинних розміщеннях становила У 2022 році 12,7% річних, у 2023 році - 18,7%, а у 2024 році - 16% річних ..... У 2024 році сума державного боргу Російської Федерації складає 21,7 трильйона рублів внутрішнього боргу
Як я розумію 21,7 трлн фублів на 16% сам помножиж? В мене виходить всього 3,42 трл фублів або 40 млрд доларів/рік тільки відсотки по внутрішньому( а є ще й зовнішній) боргу.
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 27 тра, 2025 18:39, всього редагувалось 2 разів.
на днях замість конструктиву ти вирішив побути вчителем, обізвавши москалем за поправку "осінню-восени". Так от - лови обратку, м’який знак після "ш" в цих словах не пишеться. Як на вихідця з регіона який тисячі років немав жодного відношення до України, я краще пишу державною, ніж такий москалюга як ти.
Shaman написав:світогляд дуже відрізняється, я навіть не очікував наскільки.
і що, тепер мені хліба в пту-шниці не купляти чи послугами плиточника не користуватись, бо "світогляд не той" та "фу, оточення неправильне". в тебе якась шкільна травма напевно
ми ж кажемо про коло спілкування. тому так, якщо твої співбіседники (чи "собутыльники") мають 9-11 класів освіти, то плитку вони може й правильно кладуть, а от поради вони дають "космического масштаба и космической же глупости" - власне, як й ти
на днях замість конструктиву ти вирішив побути вчителем, обізвавши москалем за поправку "осінню-восени". Так от - лови обратку, м’який знак після "ш" в цих словах не пишеться. Як на вихідця з регіона який тисячі років немав жодного відношення до України, я краще пишу державною, ніж такий москалюга як ти.
а отут про Фрейду - ти не відносиш себе до громадян України. а угорську мову подужав, щоб відносити себе до імперців?
ЛАД написав:Shaman А насмешки над "планами Кремля" по поводу массового производства шахедов таки были. И запреты на применение западного оружия по территории РФ тоже были. И сняли их относительно недавно и то, по-моему, с ограничениями.
але якщо прочитали всю історія, то мали побачити, як завжди перебільшення, коли розповідають якись маячню - лише через чотири роки дозволили бити. власною зброєю ніколи не було обмежень...
ти сам постійно несеш маячню. Крейсер Москва був знищений УКРАЇНСЬКОЮ ЗБРОЄЮ(по американським розвідданим), але в Вашингтоні був дуже великий переполох і незадоволення цим. - це ФАКТ! Очевидно були вжиті "міри" після цього, наприклад обмеження надання цих самих розвідданих. По факту - це означає обмеження використання власної зброї. Пряма заборона бити власною зброєю неможлива бо буде проігнорована. Таких фактів мало в публічному просторі з очевидних причин. Оперуй більше фактами а не своїми власними думками/фантазіями.
не можу не оцінити майстерність перекручування. переполох у Вашингтоні був, а от чи були після цього обмеження - це твоє припущення, замасковане "очевидно". такої інфо ніде не було, й гадаю ти це просто вигадав. бо ми ще потім й всіляки А50 збивали, та хімарси потребують наведення.
ЛАД написав:Shaman А насмешки над "планами Кремля" по поводу массового производства шахедов таки были. И запреты на применение западного оружия по территории РФ тоже были. И сняли их относительно недавно и то, по-моему, с ограничениями.
але якщо прочитали всю історія, то мали побачити, як завжди перебільшення, коли розповідають якись маячню - лише через чотири роки дозволили бити. власною зброєю ніколи не було обмежень...
І в догонку:
Президент США Дональд Трамп серйозно розглядає можливість повного зняття всіх обмежень, запроваджених адміністрацією Джо Байдена, на використання західної зброї Україною.
я десь написав, що зняли всі обмеження? це Мерц сказав, не я
а взагалі ці речі потребують тиші. коли граєш з шулерами (руськими), то про канделябр не треба забувати. тому в України є дрони будь-якої дальності, й все, що ми влучили - це ми самі, наші партнери ні до чого