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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1397613977139781397913980>
Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 17:26

  Letusrock написав:
  pesikot написав:
  jump написав:Українці з 16-років можуть загриміти до 8 (!) років за ґрати, якщо заважатимуть працювати ТЦК. Заборонено погрожувати, чинити моральний тиск, застосувати силу чи пошкоджувати авто, — попереджають (https://t.me/landforcesofukraine/24153) Сухопутні війська.

Взагалі-то, погрози, застосування сили, пошкодження авто - це кримінальні злочини
Якщо ти проти покарання, то можно сміливо тебе відмотузити і ти повинен будешь мовчати, бо ти ж проти покарання за кримінальні злочини
Чи ти будешь верещати "єто другое, накажите преступников, которые меня избили", га ? )

чернігівська логіка:
погрози бабуль - кримінальний злочин
викрали і вбили в підвалі тцк - одиничний випадок/революційна необхідність
викинули з третього поверху тцк - а дакажітє в судє/нічого було дані не оновлювати

Ти зараз приписав мені те, чого я ніколи не писав
Тобто, ти натриндюнкав )
І це не дивно, ти завжди це робишь

Тебе теж можно відгамселити і ти промовчишь ?
Чи побіжишь в поліцію "па-ма-гі-те, убівають" ?
Вмикай свою логіку )
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 17:59

  stm написав:
  andrijk777 написав:Це також ФАКТ.
Живи у світі фактів а не своїх фантазій.

andrijk777, ви у мене найкращій в світі фактів друку. Скільки рублів центробанк видав банкам оркостану на останньому аукціоні? Та що це значить? Ви ж фін.гуру друку для мене блондинки ) Факти озвучте і бачення, будьте ласкаві, ви ж не jump, який може дивитися на смерть співвітчизника і ніх не робити )

Ключовим є не кількість фублів, а ставки під які ці фублі видані!
Наприклад дефолт 1998 стався саме через зростання ставок, а власне самі борги не були настільки величезні.
Аналогічно США. Борг у них космічний, але якщо обслуговування його коштує 1%, то особливих проблем і немає. А якщо ставка стане 21% :D , то вмре економіка Америки вмить.

Прямо на питання не відповім, не цікавився, бо поки що не бачу особливих проблем в банківській сфері РФ.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 18:25

  yama написав:
  Xenon написав:
❗️Українцям загрожує до 8 років тюрми за перешкоджання роботі ТЦК, – Сухопутні війська.

Це також стосується погроз, морального тиску, застосування фізичної сили чи пошкодження автомобілів. Останнім часом зросла кількість випадків перешкоджання роботі ТЦК.

як там кажуть " нехай краще судять ніж 4-ро несуть " або перефразовуючи " нехай краще судять ніж потім віддають шану на одному коліні"

Захищати державу - ні
Оплатити послуги тих, хто захищає - також ні .
Тримати кулачки за перемогу - так! 😅
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 18:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Ключовим є не кількість фублів, а ставки під які ці фублі видані!
Так облікова ставка ЦБ якби й показує ставки по яким видаються банкам фублі...
Облікова 21
Штучний інтелект каже наступне
Розмір ставок по ОВДП в Росії коливається залежно від типу облігації, терміну їх обігу та інвестиційного горизонту.
середньозважена номінальна ставка ОВДП при первинних розміщеннях становила
У 2022 році 12,7% річних,
у 2023 році - 18,7%,
а у 2024 році - 16% річних
.....
У 2024 році сума державного боргу Російської Федерації складає 21,7 трильйона рублів внутрішнього боргу

Як я розумію
21,7 трлн фублів на 16% сам помножиж?
В мене виходить всього 3,42 трл фублів або 40 млрд доларів/рік тільки відсотки по внутрішньому( а є ще й зовнішній) боргу.
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 27 тра, 2025 18:39, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 18:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:робишь
промовчишь

на днях замість конструктиву ти вирішив побути вчителем, обізвавши москалем за поправку "осінню-восени".
Так от - лови обратку, м’який знак після "ш" в цих словах не пишеться.
Як на вихідця з регіона який тисячі років немав жодного відношення до України, я краще пишу державною, ніж такий москалюга як ти.
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 18:41

  Letusrock написав:
  Shaman написав:світогляд дуже відрізняється, я навіть не очікував наскільки.
і що, тепер мені хліба в пту-шниці не купляти чи послугами плиточника не користуватись, бо "світогляд не той" та "фу, оточення неправильне". в тебе якась шкільна травма напевно

ми ж кажемо про коло спілкування. тому так, якщо твої співбіседники (чи "собутыльники") мають 9-11 класів освіти, то плитку вони може й правильно кладуть, а от поради вони дають "космического масштаба и космической же глупости" - власне, як й ти :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 18:43

  Letusrock написав:
  pesikot написав:робишь
промовчишь

на днях замість конструктиву ти вирішив побути вчителем, обізвавши москалем за поправку "осінню-восени".
Так от - лови обратку, м’який знак після "ш" в цих словах не пишеться.
Як на вихідця з регіона який тисячі років немав жодного відношення до України, я краще пишу державною, ніж такий москалюга як ти.

а отут про Фрейду - ти не відносиш себе до громадян України. а угорську мову подужав, щоб відносити себе до імперців? 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 18:48

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:Shaman
А насмешки над "планами Кремля" по поводу массового производства шахедов таки были.
И запреты на применение западного оружия по территории РФ тоже были. И сняли их относительно недавно и то, по-моему, с ограничениями.

але якщо прочитали всю історія, то мали побачити, як завжди перебільшення, коли розповідають якись маячню - лише через чотири роки дозволили бити. власною зброєю ніколи не було обмежень...

ти сам постійно несеш маячню.
Крейсер Москва був знищений УКРАЇНСЬКОЮ ЗБРОЄЮ(по американським розвідданим), але в Вашингтоні був дуже великий переполох і незадоволення цим. - це ФАКТ!
Очевидно були вжиті "міри" після цього, наприклад обмеження надання цих самих розвідданих.
По факту - це означає обмеження використання власної зброї.
Пряма заборона бити власною зброєю неможлива бо буде проігнорована.
Таких фактів мало в публічному просторі з очевидних причин.
Оперуй більше фактами а не своїми власними думками/фантазіями.

не можу не оцінити майстерність перекручування. переполох у Вашингтоні був, а от чи були після цього обмеження - це твоє припущення, замасковане "очевидно". такої інфо ніде не було, й гадаю ти це просто вигадав. бо ми ще потім й всіляки А50 збивали, та хімарси потребують наведення.

тому уважно роби сам, до чого закликаєш в кінці. ;)
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 18:52

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:Shaman
А насмешки над "планами Кремля" по поводу массового производства шахедов таки были.
И запреты на применение западного оружия по территории РФ тоже были. И сняли их относительно недавно и то, по-моему, с ограничениями.

але якщо прочитали всю історія, то мали побачити, як завжди перебільшення, коли розповідають якись маячню - лише через чотири роки дозволили бити. власною зброєю ніколи не було обмежень...

І в догонку:
Президент США Дональд Трамп серйозно розглядає можливість повного зняття всіх обмежень, запроваджених адміністрацією Джо Байдена, на використання західної зброї Україною.

https://prm.ua/tramp-prahne-dozvolyty-ukraini-byty-vhlyb-rosii-bez-bud-iakykh-obmezhen/?utm_source=chatgpt.com
Тобто США на сьогодні не зняли усіх обмежень.
Це також ФАКТ.
Живи у світі фактів а не своїх фантазій.

я десь написав, що зняли всі обмеження? :shock: це Мерц сказав, не я :D

а взагалі ці речі потребують тиші. коли граєш з шулерами (руськими), то про канделябр не треба забувати. тому в України є дрони будь-якої дальності, й все, що ми влучили - це ми самі, наші партнери ні до чого 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 19:22

  Letusrock написав:
  pesikot написав:робишь
промовчишь

на днях замість конструктиву ти вирішив побути вчителем, обізвавши москалем за поправку "осінню-восени".
Так от - лови обратку, м’який знак після "ш" в цих словах не пишеться.

Ти кажешь про якийсь неконструктив, коли ти відверто набрехав тоді ? )

Ти хамишь мені, а це означає, що ти неправий і ти знаешь це, тому і хамиш
До речі, хамишь чи хамиш ? )

Ще ти не надав цитати, де я написав такі слова, а тобі я процитував повністю
  Letusrock написав:Як на вихідця з регіона який тисячі років немав жодного відношення до України, я краще пишу державною, ніж такий москалюга як ти.

Як з тебе все твоє спражне гівно (якби ти мав відношення до України, то це б було лайно, а так - гівно) полізло ... Одобряю

Тільки, осінню - це москальке, ти попалився і зараз репетуєшь )

Всі ці тисячі років до чого мав відношення твій регіон ? Не нагадаєшь ?
І як там називали восени ? Не нагадаєшь ? )

То як там, мордяку тобі можно безнаказано бити, промовчишь ?
Чи побіжишь до поліції з репетом "па-ма-гі-те, убівают" ? )
pesikot
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