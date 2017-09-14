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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13977139781397913980>
Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 19:33

  Hotab написав:
  yama написав:як там кажуть " нехай краще судять ніж 4-ро несуть " або перефразовуючи " нехай краще судять ніж потім віддають шану на одному коліні"

Захищати державу - ні
Оплатити послуги тих, хто захищає - також ні .
Тримати кулачки за перемогу - так! 😅

справжні патріоти скоро переберуться в Чорногорію і звідтіля будуть переживати за неньку Україну :roll:
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 19:47

  yama написав:
  Hotab написав:
  yama написав:як там кажуть " нехай краще судять ніж 4-ро несуть " або перефразовуючи " нехай краще судять ніж потім віддають шану на одному коліні"

Захищати державу - ні
Оплатити послуги тих, хто захищає - також ні .
Тримати кулачки за перемогу - так! 😅

справжні патріоти скоро переберуться в Чорногорію і звідтіля будуть переживати за неньку Україну :roll:

бюджетну сісю сісяти і тримати кулачки - так!
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 19:51

  yama написав:
  Hotab написав:
  yama написав:як там кажуть " нехай краще судять ніж 4-ро несуть " або перефразовуючи " нехай краще судять ніж потім віддають шану на одному коліні"

Захищати державу - ні
Оплатити послуги тих, хто захищає - також ні .
Тримати кулачки за перемогу - так! 😅

справжні патріоти скоро переберуться в Чорногорію і звідтіля будуть переживати за неньку Україну :roll:

Нічого не бачу не патріотичного, навіть якщо так.
Негідним є відмова від підтримки своєї армії. Яка щодня захищає землю , де народився yama , живе, де для нього закривають небо над Львовом.

бюджетну сісю сісяти


У викладацькій університету, небагато і майже не ковтаючи. А отже «не рахується».
І тримати кулачок , уявляючи філіпінку.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 20:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У Чернігові від російських обстрілів постраждала унікальна вітражна ікона храму Всіх святих Чернігівських
У ніч із 24 на 25 травня в Чернігові під час масованого ракетно-дронового обстрілу з боку Росії було завдано шкоди храму Всіх святих Чернігівських.

Цей храм має відношення до УПЦ МП, але настоятель храму має відверто негативне ставлення до патріарха РПЦ Кирила (Гундяєва)

Гундяй оголосив "Священную войну" Україні, тому він одобряє подібні обстріли

Banderlog теж це одобрить.
Banderlog жодного разу не засудив руйнування церков УПЦ МП російською армією

Якщо хтось натисне на це "Жалоба", з будь яким текстом, той одобрить обстріли та руйнування церков

Я пишу факти, які неможливо приховувати
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 21:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Хотаб давить на совість чи чого він хоче досягнути ? Що за його агітація має на когось подіяти? )))
Чому Хотаба не турбує ВПО які здриснули замість того щоб захищати своє нажите добро ? І тепер жирують по рестразнах Закарпаття і Львова .
Дуже багато питань до мобілізації,
1] всі дорогі ресторани Львова мають клієнтів , на парковці перед ними чудовий автопарк і нема тцк , 100 % напвно у всіх бронь.
2)
Тож або їжу по талонах і всіх в ЗСУ , або нефіг тут розказувати ))) поки в магазинах продається хамон ікра та дорогий елітний алкоголь і працюють всі дорогі ресторани , як не дивно серед клієнтів купа 25-60 в тому числі силовиків, ВПО , а інша частина сидить в окопах під крилатими ФАБами. Тож про яку справедливу мобілізацію можна говорити?
Все просто якщо ти лох і/ або холоп то йди в окоп , а якщо панська морда , то йди віджирайся до 2 центнерів і давай інтервʼю в телемарафоні , як наприклад Євген Дикий і отримуй державні нагороди за заслуги героя України , за взяття 2 кілограмовго стейка в рекордний час.
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 21:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  yama написав:Тож або їжу по талонах і всіх в ЗСУ , або нефіг тут розказувати ))) поки в магазинах продається хамон ікра та дорогий елітний алкоголь і працюють всі дорогі ресторани , як не дивно серед клієнтів купа 25-60 в тому числі силовиків, ВПО , а інша частина сидить в окопах під крилатими ФАБами. Тож про яку справедливу мобілізацію можна говорити?
Ввімкнути мозок - освіта не позволяє , чи сморід з штанців?
1 Зараз в ЗСУ 1+млн який в місяць отримує 70+млрд грн....
Як думаєш ці гроші вони в окопах використовують чи левову частку додому сімї відправляють?
2 Як думаєш , якщо з ринку забрати алкоголь (50% ціни якого -податки) , чи інші елітні товари(30-40% ціни яких податки) - то це підсилить матеріальну зацікавленість бійців чи погіршить?
Адже отримавши гроші і побачивши що вони нічого не коштують сімї воїнів зададуться питанням-а навіщо ж вони тоді воюють? якщо дітям за отримані гроші нічого купити не можна.

Для всіх
Війна-це кров людей і ... ЕКОНОМІКА
Чим успішніше працює економіка - тим більше грошей на оплату КРОВІ.
Якщо перелякані не служать... то цікаво, якого милого вони при цьому ще й не працюють?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 21:17

  yama написав:Хотаб давить на совість чи чого він хоче досягнути ? Що за його агітація має на когось подіяти? )))
Чому Хотаба не турбує ВПО які здриснули замість того щоб захищати своє нажите добро ? І тепер жирують по рестразнах Закарпаття і Львова .
Дуже багато питань до мобілізації,
1] всі дорогі ресторани Львова мають клієнтів , на парковці перед ними чудовий автопарк і нема тцк , 100 % напвно у всіх бронь.
2)
Тож або їжу по талонах і всіх в ЗСУ , або нефіг тут розказувати ))) поки в магазинах продається хамон ікра та дорогий елітний алкоголь і працюють всі дорогі ресторани , як не дивно серед клієнтів купа 25-60 в тому числі силовиків, ВПО , а інша частина сидить в окопах під крилатими ФАБами. Тож про яку справедливу мобілізацію можна говорити?
Все просто якщо ти лох і/ або холоп то йди в окоп , а якщо панська морда , то йди віджирайся до 2 центнерів і давай інтервʼю в телемарафоні , як наприклад Євген Дикий і отримуй державні нагороди за заслуги героя України , за взяття 2 кілограмовго стейка в рекордний час.

Ти повне пиздливе, сцикливе чмо, то у тебе 25+ немає на вулицях

То всі ресторани заповнені

Ти настільки сцикливе, що вийти в реальний світ боішься
Живєшь в ТГ-каналах, а не в реальності
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 21:34

  pesikot написав:У Чернігові від російських обстрілів постраждала унікальна вітражна ікона храму Всіх святих Чернігівських
У ніч із 24 на 25 травня в Чернігові під час масованого ракетно-дронового обстрілу з боку Росії було завдано шкоди храму Всіх святих Чернігівських.

Цей храм має відношення до УПЦ МП, але настоятель храму має відверто негативне ставлення до патріарха РПЦ Кирила (Гундяєва)

Гундяй оголосив "Священную войну" Україні, тому він одобряє подібні обстріли

Banderlog теж це одобрить.
Banderlog жодного разу не засудив руйнування церков УПЦ МП російською армією

Якщо хтось натисне на це "Жалоба", з будь яким текстом, той одобрить обстріли та руйнування церков

Я пишу факти, які неможливо приховувати
шо ти за чуш несеш? На буковині зара влада разом з поліцією відбирає храми в церковних громад. Ця влада проти нашої церкви. Побачим скільки вона встоїть без нашої підтримки. На таких безбожниках як ти і ті поліцаї
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 21:39

yama
Хотаб давить на совість чи чого він хоче досягнути ?


Щоб свинота, яка не бажає захищати ні дня (особливо не засуджую, нема яєць то нема, не у всіх вони є), принаймні фінансувала воюючу державу. А не розказувала «я отримую налом і ніякі податки не збираюсь платити».
У тебе земляк Долярек розказує (по суті ниє), що його киця отримує 8к зарплати вчителькою. Як думаєш, це не ти раптом не доплачуєш їй? Чому я їй (і армії) плачу 2 куя податків , а ти хитрозроблене ?? Чому у тебе свинота вистачає наглості ще і хизуватись, що ти не платиш і не збираєшся?
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 27 тра, 2025 21:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 21:40

  jump написав:


зграя броньовичків у шоломах, бронежилетах з автоматами виїжджала на затримання "особливо небезпечних злочинців" :lol:

Українці з 16-років можуть загриміти до 8 (!) років за ґрати, якщо заважатимуть працювати ТЦК. Заборонено погрожувати, чинити моральний тиск, застосувати силу чи пошкоджувати авто, — попереджають (https://t.me/landforcesofukraine/24153) Сухопутні війська. 8)

так міркую, що пізнувато з 16 років
з пеленок прививати любов до тцка і їх методів "оповіщення" 8)
колись діти хотіли бути космонавтами, пізніше блохастіками/інфлуєнсерами/криптотрейдерами, тепер усі захочуть стати тцкунами :lol: абсолютна недоторканість, бабос рікою, куяч кого хочеш...грішна душа аж розпускається

неголений клован шось не те плете :shock:
Лісовий: Школярі після 11 класу виїжджають за кордон, але не масово
https://www.pravda.com.ua/news/2025/05/27/7514294/[/quote]
Це вже було (с)
UA
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  #<1 ... 13977139781397913980>
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