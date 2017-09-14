справжні патріоти скоро переберуться в Чорногорію і звідтіля будуть переживати за неньку Україну
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Додано: Вів 27 тра, 2025 19:33
справжні патріоти скоро переберуться в Чорногорію і звідтіля будуть переживати за неньку Україну
Додано: Вів 27 тра, 2025 19:47
бюджетну сісю сісяти і тримати кулачки - так!
Додано: Вів 27 тра, 2025 19:51
Нічого не бачу не патріотичного, навіть якщо так.
Негідним є відмова від підтримки своєї армії. Яка щодня захищає землю , де народився yama , живе, де для нього закривають небо над Львовом.
У викладацькій університету, небагато і майже не ковтаючи. А отже «не рахується».
І тримати кулачок , уявляючи філіпінку.
Додано: Вів 27 тра, 2025 20:36
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Цей храм має відношення до УПЦ МП, але настоятель храму має відверто негативне ставлення до патріарха РПЦ Кирила (Гундяєва)
Гундяй оголосив "Священную войну" Україні, тому він одобряє подібні обстріли
Banderlog теж це одобрить.
Banderlog жодного разу не засудив руйнування церков УПЦ МП російською армією
Якщо хтось натисне на це "Жалоба", з будь яким текстом, той одобрить обстріли та руйнування церков
Я пишу факти, які неможливо приховувати
Додано: Вів 27 тра, 2025 21:06
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Хотаб давить на совість чи чого він хоче досягнути ? Що за його агітація має на когось подіяти? )))
Чому Хотаба не турбує ВПО які здриснули замість того щоб захищати своє нажите добро ? І тепер жирують по рестразнах Закарпаття і Львова .
Дуже багато питань до мобілізації,
1] всі дорогі ресторани Львова мають клієнтів , на парковці перед ними чудовий автопарк і нема тцк , 100 % напвно у всіх бронь.
2)
Тож або їжу по талонах і всіх в ЗСУ , або нефіг тут розказувати ))) поки в магазинах продається хамон ікра та дорогий елітний алкоголь і працюють всі дорогі ресторани , як не дивно серед клієнтів купа 25-60 в тому числі силовиків, ВПО , а інша частина сидить в окопах під крилатими ФАБами. Тож про яку справедливу мобілізацію можна говорити?
Все просто якщо ти лох і/ або холоп то йди в окоп , а якщо панська морда , то йди віджирайся до 2 центнерів і давай інтервʼю в телемарафоні , як наприклад Євген Дикий і отримуй державні нагороди за заслуги героя України , за взяття 2 кілограмовго стейка в рекордний час.
Додано: Вів 27 тра, 2025 21:15
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ввімкнути мозок - освіта не позволяє , чи сморід з штанців?
1 Зараз в ЗСУ 1+млн який в місяць отримує 70+млрд грн....
Як думаєш ці гроші вони в окопах використовують чи левову частку додому сімї відправляють?
2 Як думаєш , якщо з ринку забрати алкоголь (50% ціни якого -податки) , чи інші елітні товари(30-40% ціни яких податки) - то це підсилить матеріальну зацікавленість бійців чи погіршить?
Адже отримавши гроші і побачивши що вони нічого не коштують сімї воїнів зададуться питанням-а навіщо ж вони тоді воюють? якщо дітям за отримані гроші нічого купити не можна.
Для всіх
Війна-це кров людей і ... ЕКОНОМІКА
Чим успішніше працює економіка - тим більше грошей на оплату КРОВІ.
Якщо перелякані не служать... то цікаво, якого милого вони при цьому ще й не працюють?
Додано: Вів 27 тра, 2025 21:17
Ти повне пиздливе, сцикливе чмо, то у тебе 25+ немає на вулицях
То всі ресторани заповнені
Ти настільки сцикливе, що вийти в реальний світ боішься
Живєшь в ТГ-каналах, а не в реальності
Додано: Вів 27 тра, 2025 21:34
шо ти за чуш несеш? На буковині зара влада разом з поліцією відбирає храми в церковних громад. Ця влада проти нашої церкви. Побачим скільки вона встоїть без нашої підтримки. На таких безбожниках як ти і ті поліцаї
Додано: Вів 27 тра, 2025 21:39
yama
Щоб свинота, яка не бажає захищати ні дня (особливо не засуджую, нема яєць то нема, не у всіх вони є), принаймні фінансувала воюючу державу. А не розказувала «я отримую налом і ніякі податки не збираюсь платити».
У тебе земляк Долярек розказує (по суті ниє), що його киця отримує 8к зарплати вчителькою. Як думаєш, це не ти раптом не доплачуєш їй? Чому я їй (і армії) плачу 2 куя податків , а ти хитрозроблене ?? Чому у тебе свинота вистачає наглості ще і хизуватись, що ти не платиш і не збираєшся?
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 27 тра, 2025 21:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 27 тра, 2025 21:40
зграя броньовичків у шоломах, бронежилетах з автоматами виїжджала на затримання "особливо небезпечних злочинців"
Українці з 16-років можуть загриміти до 8 (!) років за ґрати, якщо заважатимуть працювати ТЦК. Заборонено погрожувати, чинити моральний тиск, застосувати силу чи пошкоджувати авто, — попереджають (
так міркую, що пізнувато з 16 років
з пеленок прививати любов до тцка і їх методів "оповіщення"
колись діти хотіли бути космонавтами, пізніше блохастіками/інфлуєнсерами/криптотрейдерами, тепер усі захочуть стати тцкунами абсолютна недоторканість, бабос рікою, куяч кого хочеш...грішна душа аж розпускається
неголений клован шось не те плете
Лісовий: Школярі після 11 класу виїжджають за кордон, але не масово
Це вже було (с)
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