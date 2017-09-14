Додано: Вів 27 тра, 2025 21:06

Хотаб давить на совість чи чого він хоче досягнути ? Що за його агітація має на когось подіяти? )))

Чому Хотаба не турбує ВПО які здриснули замість того щоб захищати своє нажите добро ? І тепер жирують по рестразнах Закарпаття і Львова .

Дуже багато питань до мобілізації,

1] всі дорогі ресторани Львова мають клієнтів , на парковці перед ними чудовий автопарк і нема тцк , 100 % напвно у всіх бронь.

2)

Тож або їжу по талонах і всіх в ЗСУ , або нефіг тут розказувати ))) поки в магазинах продається хамон ікра та дорогий елітний алкоголь і працюють всі дорогі ресторани , як не дивно серед клієнтів купа 25-60 в тому числі силовиків, ВПО , а інша частина сидить в окопах під крилатими ФАБами. Тож про яку справедливу мобілізацію можна говорити?

Все просто якщо ти лох і/ або холоп то йди в окоп , а якщо панська морда , то йди віджирайся до 2 центнерів і давай інтервʼю в телемарафоні , як наприклад Євген Дикий і отримуй державні нагороди за заслуги героя України , за взяття 2 кілограмовго стейка в рекордний час.