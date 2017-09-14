|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 27 тра, 2025 21:40
pesikot написав: yama написав:
Хотаб давить на совість чи чого він хоче досягнути ? Що за його агітація має на когось подіяти? )))
Чому Хотаба не турбує ВПО які здриснули замість того щоб захищати своє нажите добро ? І тепер жирують по рестразнах Закарпаття і Львова .
Дуже багато питань до мобілізації,
1] всі дорогі ресторани Львова мають клієнтів , на парковці перед ними чудовий автопарк і нема тцк , 100 % напвно у всіх бронь.
2)
Тож або їжу по талонах і всіх в ЗСУ , або нефіг тут розказувати ))) поки в магазинах продається хамон ікра та дорогий елітний алкоголь і працюють всі дорогі ресторани , як не дивно серед клієнтів купа 25-60 в тому числі силовиків, ВПО , а інша частина сидить в окопах під крилатими ФАБами. Тож про яку справедливу мобілізацію можна говорити?
Все просто якщо ти лох і/ або холоп то йди в окоп , а якщо панська морда , то йди віджирайся до 2 центнерів і давай інтервʼю в телемарафоні , як наприклад Євген Дикий і отримуй державні нагороди за заслуги героя України , за взяття 2 кілограмовго стейка в рекордний час.
Ти повне пиздливе, сцикливе чмо, то у тебе 25+ немає на вулицях
То всі ресторани заповнені
Ти настільки сцикливе, що вийти в реальний світ боішься
Живєшь в ТГ-каналах, а не в реальності
вулиці пусті від чоловіків 25-60 - ресторани заповнені , де тут невідповідність ? Навпаки сказано що на парковці купа дорогих авто, тож відповідно по вулиці їздить купа дорогих авто, хто в авто ? Різні , десь тоновані десь не тоновані , в авто доречі субєктивно побільшало жінок .
Якщо є вибір між рестораном і окопом, то я звісно як адекватна людина вибираю ресторан, де був що бачив то й розказую
кажу ж в ресторані тцк не бачив . На вулиці по Львову бачив . В мене якщо що смарт з оранжевими вставками тонований, то якось нікому в голову не приходить хто в ньому може думають блондинка
якщо що куплений на першому році війни. телеграм канали почитую щоб якраз блокпости обїзжати. Хоча останнім часом частіше таксі. Та в принципі робота онлайн, то дрібними перебіжками до найближчого ресторану в парку пробігтись можна
у Львові в багатьох парках є ресторани
То я ж і кажу поки біжу в ресторан в парку по парку чоловіків нема , в ресторані є . Парадокс
чому біля ресторану нема тцк ?
Біографам на замітку.
Востаннє редагувалось yama
в Вів 27 тра, 2025 21:48, всього редагувалось 1 раз.
-
yama
-
-
- Повідомлень: 5192
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 9157 раз.
- Подякували: 1065 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Вів 27 тра, 2025 21:45
pesikot написав:
Ти настільки сцикливе, що вийти в реальний світ боішься
Кіт поздоровляю, в тебе вже є власний форумний редактор, яких твої котячі яйця на поворотах підтримує
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9404
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1875 раз.
- Подякували: 2324 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
1
Додано: Вів 27 тра, 2025 21:48
yama написав:
справжні патріоти скоро переберуться в Чорногорію і звідтіля будуть переживати за неньку Україну
В Чорногорії москалів більше за місцевих.
Той хто туди зібрався справжній агент Хуйла.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9404
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1875 раз.
- Подякували: 2324 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
1
Додано: Вів 27 тра, 2025 21:49
UA написав: yama написав:
справжні патріоти скоро переберуться в Чорногорію і звідтіля будуть переживати за неньку Україну
В Чорногорії москалів більше за місцевих.
Той хто туди зібрався справжній агент Хуйла.
Ви натякаєте на нашого тилового ветерана АТО, який воював у Африці, найбільшого патріота за податки якого ми всі живемо ? Який не в зсу бо не та ВОС ? Того який робить куні ананасам
Та ну не повірю . Він звичайний ухилянт , як і більшість тут , але от агент кремля то навряд чи. Бо який толк з відставного ветерана агента ?
-
yama
-
-
- Повідомлень: 5192
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 9157 раз.
- Подякували: 1065 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Вів 27 тра, 2025 21:53
Hotab написав:
У тебе земляк Долярек розказує (по суті ниє), що його киця отримує 8к зарплати вчителькою. Як думаєш, це не ти раптом не доплачуєш їй?
Ниття-це національна забава люмпена...
А може спробуємо зайти з іншого боку?
Давайте запитаємо
Перше - Хто з тут присутніх вважає що забагато отримує і замало працює і тому з нього можна зняти надлишок і покращити життя воїна/вчителя/лікар?
Ніхто?
Добре тоді поставимо питання трошки лояльніше
Хто з тут присутніх вважає що платить МАЛО податків і згодиться щоб розмір податків для НЬОГО збільшили і за цю різницю покращили доходи воїна/вчителя/лікаря?
Ніхто
Добре, перейдемо до ще лояльнішого запитання
А хто знає де і з кого забрати гроші щоб передати воїну/вчителю/лікарю ?
От на цьому кроці відразу зявляться тисячі знавців з пропозицією
Давайте в прокурора/судді/чиновника/олігарха... і так далі - заберемо...
або
Тобто люмпенів розвелось-плюнути нікуди.
ПС
коли почнуть кричати і озвучувати в кого і скільки відібрати , нехай проведуть просте арифметичне порівняння між кількістю тих кому хочуть додати і кількістю тих в кого хочуть відібрати
і коли побачать що грошей (відібраних) курам на сміх..
Тоді може до них і дійде фраза Захарченка в 2014 сказана після того як ордло захопили( я й не знав що в нас стільки пенсіонерів і такі суми по регрес виплатам
....)
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 26323
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 289 раз.
- Подякували: 2986 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|29
|99838
|
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
|
|1493
|277020
|
|
|6076
|932828
|
|