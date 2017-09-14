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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13977139781397913980
Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 21:40

  pesikot написав:
  yama написав:Хотаб давить на совість чи чого він хоче досягнути ? Що за його агітація має на когось подіяти? )))
Чому Хотаба не турбує ВПО які здриснули замість того щоб захищати своє нажите добро ? І тепер жирують по рестразнах Закарпаття і Львова .
Дуже багато питань до мобілізації,
1] всі дорогі ресторани Львова мають клієнтів , на парковці перед ними чудовий автопарк і нема тцк , 100 % напвно у всіх бронь.
2)
Тож або їжу по талонах і всіх в ЗСУ , або нефіг тут розказувати ))) поки в магазинах продається хамон ікра та дорогий елітний алкоголь і працюють всі дорогі ресторани , як не дивно серед клієнтів купа 25-60 в тому числі силовиків, ВПО , а інша частина сидить в окопах під крилатими ФАБами. Тож про яку справедливу мобілізацію можна говорити?
Все просто якщо ти лох і/ або холоп то йди в окоп , а якщо панська морда , то йди віджирайся до 2 центнерів і давай інтервʼю в телемарафоні , як наприклад Євген Дикий і отримуй державні нагороди за заслуги героя України , за взяття 2 кілограмовго стейка в рекордний час.

Ти повне пиздливе, сцикливе чмо, то у тебе 25+ немає на вулицях

То всі ресторани заповнені

Ти настільки сцикливе, що вийти в реальний світ боішься
Живєшь в ТГ-каналах, а не в реальності
вулиці пусті від чоловіків 25-60 - ресторани заповнені , де тут невідповідність ? Навпаки сказано що на парковці купа дорогих авто, тож відповідно по вулиці їздить купа дорогих авто, хто в авто ? Різні , десь тоновані десь не тоновані , в авто доречі субєктивно побільшало жінок .
Якщо є вибір між рестораном і окопом, то я звісно як адекватна людина вибираю ресторан, де був що бачив то й розказую :roll: кажу ж в ресторані тцк не бачив . На вулиці по Львову бачив . В мене якщо що смарт з оранжевими вставками тонований, то якось нікому в голову не приходить хто в ньому може думають блондинка :mrgreen: якщо що куплений на першому році війни. телеграм канали почитую щоб якраз блокпости обїзжати. Хоча останнім часом частіше таксі. Та в принципі робота онлайн, то дрібними перебіжками до найближчого ресторану в парку пробігтись можна :lol: у Львові в багатьох парках є ресторани :roll: То я ж і кажу поки біжу в ресторан в парку по парку чоловіків нема , в ресторані є . Парадокс :| чому біля ресторану нема тцк ?
Біографам на замітку.
Востаннє редагувалось yama в Вів 27 тра, 2025 21:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 21:45

  pesikot написав:Ти настільки сцикливе, що вийти в реальний світ боішься

Кіт поздоровляю, в тебе вже є власний форумний редактор, яких твої котячі яйця на поворотах підтримує :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 21:48

  yama написав: справжні патріоти скоро переберуться в Чорногорію і звідтіля будуть переживати за неньку Україну :roll:

В Чорногорії москалів більше за місцевих.
Той хто туди зібрався справжній агент Хуйла.
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 21:49

  UA написав:
  yama написав: справжні патріоти скоро переберуться в Чорногорію і звідтіля будуть переживати за неньку Україну :roll:

В Чорногорії москалів більше за місцевих.
Той хто туди зібрався справжній агент Хуйла.
Ви натякаєте на нашого тилового ветерана АТО, який воював у Африці, найбільшого патріота за податки якого ми всі живемо ? Який не в зсу бо не та ВОС ? Того який робить куні ананасам :shock: Та ну не повірю . Він звичайний ухилянт , як і більшість тут , але от агент кремля то навряд чи. Бо який толк з відставного ветерана агента ?
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 21:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:У тебе земляк Долярек розказує (по суті ниє), що його киця отримує 8к зарплати вчителькою. Як думаєш, це не ти раптом не доплачуєш їй?
Ниття-це національна забава люмпена...
А може спробуємо зайти з іншого боку?
Давайте запитаємо
Перше - Хто з тут присутніх вважає що забагато отримує і замало працює і тому з нього можна зняти надлишок і покращити життя воїна/вчителя/лікар?
Ніхто?
Добре тоді поставимо питання трошки лояльніше
Хто з тут присутніх вважає що платить МАЛО податків і згодиться щоб розмір податків для НЬОГО збільшили і за цю різницю покращили доходи воїна/вчителя/лікаря?
Ніхто
Добре, перейдемо до ще лояльнішого запитання
А хто знає де і з кого забрати гроші щоб передати воїну/вчителю/лікарю ?
От на цьому кроці відразу зявляться тисячі знавців з пропозицією
Давайте в прокурора/судді/чиновника/олігарха... і так далі - заберемо...
або
Тобто люмпенів розвелось-плюнути нікуди.
ПС
коли почнуть кричати і озвучувати в кого і скільки відібрати , нехай проведуть просте арифметичне порівняння між кількістю тих кому хочуть додати і кількістю тих в кого хочуть відібрати
і коли побачать що грошей (відібраних) курам на сміх..
Тоді може до них і дійде фраза Захарченка в 2014 сказана після того як ордло захопили( я й не знав що в нас стільки пенсіонерів і такі суми по регрес виплатам....)
budivelnik
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