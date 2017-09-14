Додано: Вів 27 тра, 2025 21:53

Hotab написав: У тебе земляк Долярек розказує (по суті ниє), що його киця отримує 8к зарплати вчителькою. Як думаєш, це не ти раптом не доплачуєш їй? У тебе земляк Долярек розказує (по суті ниє), що його киця отримує 8к зарплати вчителькою. Як думаєш, це не ти раптом не доплачуєш їй?

Ниття-це національна забава люмпена...Тим більше , людина-інвалід до такої стадії що треба їй на допомогу ще й чоловіка з ЗСУ демобілізовувати... Дивно що взагалі працює. Бо в нас якось прокурор інвалід має сидіти на інвалідській пенсії , а вчитель-інвалід має працювати.Може спробуємо зайти з іншого боку?Давайте запитаємоПерше - Хто з тут присутніх вважає що забагато отримує і замало працює і тому з нього можна зняти надлишок і покращити життя воїна/вчителя/лікар?Ніхто?Добре тоді поставимо питання трошки лояльнішеХто з тут присутніх вважає що платить МАЛО податків і згодиться щоб розмір податків для НЬОГО збільшили і за цю різницю покращили доходи воїна/вчителя/лікаря?НіхтоДобре, перейдемо до ще лояльнішого запитанняА хто знає де і з кого забрати гроші щоб передати воїну/вчителю/лікарю ?От на цьому кроці відразу зявляться тисячі знавців з пропозицієюДавайте в прокурора/судді/чиновника/олігарха... і так далі - заберемо...Тобто люмпенів розвелось-плюнути нікуди.ПСколи почнуть кричати і озвучувати в кого і скільки відібрати , нехай проведуть просте арифметичне порівняння між кількістю тих кому хочуть додати і кількістю тих в кого хочуть відібратиі коли побачать що грошей (відібраних) курам на сміх..Тоді може до них і дійде фраза Захарченка в 2014 сказана після того як ордло захопили( я й не знав що в нас стільки пенсіонерів і такі суми по регрес виплатам....)