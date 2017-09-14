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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 27 тра, 2025 21:48
yama написав:
справжні патріоти скоро переберуться в Чорногорію і звідтіля будуть переживати за неньку Україну
В Чорногорії москалів більше за місцевих.
Той хто туди зібрався справжній агент Хуйла.
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Додано: Вів 27 тра, 2025 21:53
Hotab написав:
У тебе земляк Долярек розказує (по суті ниє), що його киця отримує 8к зарплати вчителькою. Як думаєш, це не ти раптом не доплачуєш їй?
Ниття-це національна забава люмпена...
Тим більше , людина-інвалід до такої стадії що треба їй на допомогу ще й чоловіка з ЗСУ демобілізовувати... Дивно що взагалі працює. Бо в нас якось прокурор інвалід має сидіти на інвалідській пенсії , а вчитель-інвалід має працювати.
Може спробуємо зайти з іншого боку?
Давайте запитаємо
Перше - Хто з тут присутніх вважає що забагато отримує і замало працює і тому з нього можна зняти надлишок і покращити життя воїна/вчителя/лікар?
Ніхто?
Добре тоді поставимо питання трошки лояльніше
Хто з тут присутніх вважає що платить МАЛО податків і згодиться щоб розмір податків для НЬОГО збільшили і за цю різницю покращили доходи воїна/вчителя/лікаря?
Ніхто
Добре, перейдемо до ще лояльнішого запитання
А хто знає де і з кого забрати гроші щоб передати воїну/вчителю/лікарю ?
От на цьому кроці відразу зявляться тисячі знавців з пропозицією
Давайте в прокурора/судді/чиновника/олігарха... і так далі - заберемо...
Тобто люмпенів розвелось-плюнути нікуди.
ПС
коли почнуть кричати і озвучувати в кого і скільки відібрати , нехай проведуть просте арифметичне порівняння між кількістю тих кому хочуть додати і кількістю тих в кого хочуть відібрати
і коли побачать що грошей (відібраних) курам на сміх..
Тоді може до них і дійде фраза Захарченка в 2014 сказана після того як ордло захопили( я й не знав що в нас стільки пенсіонерів і такі суми по регрес виплатам
....)
Востаннє редагувалось budivelnik
в Вів 27 тра, 2025 21:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 27 тра, 2025 21:58
budivelnik написав: andrijk777 написав:
Ключовим є не кількість фублів, а ставки під які ці фублі видані!
Так облікова ставка ЦБ якби й показує ставки по яким видаються банкам фублі...
Облікова 21
Штучний інтелект каже наступне
Розмір ставок по ОВДП в Росії коливається залежно від типу облігації, терміну їх обігу та інвестиційного горизонту.
середньозважена номінальна ставка ОВДП при первинних розміщеннях становила
У 2022 році 12,7% річних,
у 2023 році - 18,7%,
а у 2024 році - 16% річних
.....
У 2024 році сума державного боргу Російської Федерації складає 21,7 трильйона рублів внутрішнього боргу
Як я розумію
21,7 трлн фублів на 16% сам помножиж?
В мене виходить всього 3,42 трл фублів або 40 млрд доларів/рік тільки відсотки по внутрішньому( а є ще й зовнішній) боргу.
Эти 40млрд лаптеногим критичны?
На какой сумме они перестанут жрать 0,5 с утра и орать "мы всехх пабедиммм!!!"?
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Додано: Вів 27 тра, 2025 22:02
барабашов написав:
:wink:
budivelnik написав: andrijk777 написав:
Ключовим є не кількість фублів, а ставки під які ці фублі видані!
Так облікова ставка ЦБ якби й показує ставки по яким видаються банкам фублі...
Облікова 21
Штучний інтелект каже наступне
Розмір ставок по ОВДП в Росії коливається залежно від типу облігації, терміну їх обігу та інвестиційного горизонту.
середньозважена номінальна ставка ОВДП при первинних розміщеннях становила
У 2022 році 12,7% річних,
у 2023 році - 18,7%,
а у 2024 році - 16% річних
.....
У 2024 році сума державного боргу Російської Федерації складає 21,7 трильйона рублів внутрішнього боргу
Як я розумію
21,7 трлн фублів на 16% сам помножиж?
В мене виходить всього 3,42 трл фублів або 40 млрд доларів/рік тільки відсотки по внутрішньому( а є ще й зовнішній) боргу.
Эти 40млрд лаптеногим критичны?
На какой сумме они перестанут жрать 0,5 с утра и орать "мы всехх пабедиммм!!!"?
Жодна окрема сумма-не критична
Але коли ці суми плюсуються...
Втратили доступ до ЗВР(300 млрд/4роки=75)... мінус 75 млрд доларів в рік
Витрачають на війну - ще мінус 60-100 млрд в рік
Вітрачають на відсотках - ще мінус 40 млрд в рік
впала ціна на нафту - ще мінус 50 млрд в рік...
Так потихеньку/помаленьку і мінус 5 млрд в тиждень і набігає, а це вже для педераційників сумма суттєва.
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Додано: Вів 27 тра, 2025 22:05
budivelnik написав:
Хто з тут присутніх вважає що платить МАЛО податків і згодиться щоб розмір податків для НЬОГО збільшили і за цю різницю покращили доходи воїна/вчителя/лікаря?
Вы не поверите, соглашусь.
А вот нытье, по моим наблюдениям, свойственно в большей степени людям отнюдь не бедным. Те, у кого ничего нет, обычно живут как живётся и не жалуются. Трагедии обычно у тех, у кого денег нет настолько, что приходится менять доллары.
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Додано: Вів 27 тра, 2025 22:11
Сибарит написав: budivelnik написав:
Хто з тут присутніх вважає що платить МАЛО податків і згодиться щоб розмір податків для НЬОГО збільшили і за цю різницю покращили доходи воїна/вчителя/лікаря?
Вы не поверите, соглашусь.
Може по порядку?
Якщо Ви вважаєте що викладачі(чи хтось інший) повинні заробляти(отримувати ) більше - то що заважає Вам це зробити?
Просто задонатьте туди куди вважаєте за потрібне.
Я також вважаю що розмір сплачених мною податків не перекриває послугу по моїй охороні і збереженні Держави яку надають ЗСУ і тому приймаю самостійні рішення як і на скільки і куди це скомпенсувати.
Сибарит написав:
А вот нытье, по моим наблюдениям, свойственно в большей степени людям отнюдь не бедным. Те, у кого ничего нет, обычно живут как живётся и не жалуются. Трагедии обычно у тех, у кого денег нет настолько, что приходится менять доллары.
Тут не питання багатий/бідний..
Чи можна вважати бідним Долярчика, який на базарі за 10 років заробив на дві квартири?
Але він ниє....
Тому
Люмпен - це не про матеріальне благополуччя
Це про вавку в голові
ТМ НАРОДНА МУДРІСТЬ (с)Чого дурний-бо бідний, чого бідний -бо дурний.
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Додано: Вів 27 тра, 2025 22:42
yama написав:Хотаб давить на совість чи чого він хоче досягнути ? Що за його агітація має на когось подіяти? )))
Чому Хотаба не турбує ВПО які здриснули замість того щоб захищати своє нажите добро ? І тепер жирують по рестразнах Закарпаття і Львова .
Дуже багато питань до мобілізації,
1] всі дорогі ресторани Львова мають клієнтів , на парковці перед ними чудовий автопарк і нема тцк , 100 % напвно у всіх бронь.
2)
Тож або їжу по талонах і всіх в ЗСУ , або нефіг тут розказувати ))) поки в магазинах продається хамон ікра та дорогий елітний алкоголь і працюють всі дорогі ресторани , як не дивно серед клієнтів купа 25-60 в тому числі силовиків, ВПО , а інша частина сидить в окопах під крилатими ФАБами. Тож про яку справедливу мобілізацію можна говорити?
Все просто якщо ти лох і/ або холоп то йди в окоп , а якщо панська морда , то йди віджирайся до 2 центнерів і давай інтервʼю в телемарафоні , як наприклад Євген Дикий і отримуй державні нагороди за заслуги героя України , за взяття 2 кілограмовго стейка в рекордний час.
Так а ви в якій категорії: тих що в ресторані чи в окопах під ФАБами? У вас же ж або/або.
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Додано: Вів 27 тра, 2025 22:46
UA написав: yama написав:
справжні патріоти скоро переберуться в Чорногорію і звідтіля будуть переживати за неньку Україну
В Чорногорії москалів більше за місцевих.
Той хто туди зібрався справжній агент Хуйла.
В мусарню беруть без тесту з математики
Національність
Частка (%)
Приблизна кількість
🇲🇪 Чорногорці
~45%
~280 000
🇷🇸 Серби
~29%
~180 000
🇧🇦 Босняки
~8.6%
~53 000
🇦🇱 Албанці
~4.9%
~30 000
🇲🇰 Македонці, хорвати, роми, інші
~2%
~12 000
🇷🇺 Росіяни
~0.9% (зросло до ~2–3%)
~10 000–15 000
🇺🇦 Українці
~0.3% (зросло до ~1%)
~5 000–6 000
🌍 Інші іноземці (Білоруси, турки, косовари тощо)
~1%
Висновок: в Україні кацапів відсотково більше в кілька разів.
Про якісний склад казати не берусь. З одного боку вони типу тікають від війни і хуйла, з іншого там вялічіє в прошивці, навряд чи там повна адекватність.
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 27 тра, 2025 22:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 27 тра, 2025 22:53
Hotab написав: UA написав: yama написав:
справжні патріоти скоро переберуться в Чорногорію і звідтіля будуть переживати за неньку Україну
В Чорногорії москалів більше за місцевих.
Той хто туди зібрався справжній агент Хуйла.
В мусарню беруть без тесту з математики
Національність
Частка (%)
Приблизна кількість
🇲🇪 Чорногорці
~45%
~280 000
🇷🇸 Серби
~29%
~180 000
🇧🇦 Босняки
~8.6%
~53 000
🇦🇱 Албанці
~4.9%
~30 000
🇲🇰 Македонці, хорвати, роми, інші
~2%
~12 000
🇷🇺 Росіяни
~0.9% (зросло до ~2–3%)
~10 000–15 000
🇺🇦 Українці
~0.3% (зросло до ~1%)
~5 000–6 000
🌍 Інші іноземці (Білоруси, турки, косовари тощо)
~1%
Беруть тих хто прийде.
Ти різницю між громадянством, ВЖН та просто правом власності на нерухомість розумієш?
Екс тцкашник буде знойними чорногорськими вечорами бухати горілку з бурятскими головорізами сво та розповідати як він шімив хахлов в Києві.
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Додано: Вів 27 тра, 2025 22:57
UA
Мусорок не вміє в цифри, я допоможу:
• За офіційними даними МВС Чорногорії:
• Близько 13 000 – 15 000 громадян Росії мають дійсний дозвіл на тимчасове проживання.
• Основні підстави:
• Власність на нерухомість
За даними чорногорського кадастру та ринку нерухомості:
• Понад 20 000 об’єктів нерухомості (квартир, будинків, ділянок) належать громадянам Росії.
У скількох власників загалом 20 тисяч обʼєктів?
Порядок цифр зрозумілий. Діагноз той самий: мусор в цифри не вміє.
Беруть тих хто прийде.
Зустрічали мусорка по одьожці
Проводжали теж
погано.
Екс тцкашник буде знойними чорногорськими вечорами бухати горілку з бурятскими головорізами сво та розповідати як він шімив хахлов в Києв
Такі там можуть бути. Але думаю у тцк є на Хорватію. Бухати в встановлювати візуальні контакти будуть з мусорком, який розжирів на хабарах.
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 27 тра, 2025 23:05, всього редагувалось 4 разів.
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