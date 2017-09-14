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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13979139801398113982>
Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 22:58

Faceless viewtopic.php?p=5859593#p5859593
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 23:13

Hotab
В Подгорице твоїх друзів кацапів напевно нуль. В Будві кожен третій -четвертий навіть взимку. Влітку їх там більшість.
Ти збирається оселитися далеко в горах (де москалів дійсно нема) та пасти коз?
Як тебе африканці за екзотичного дятла не прийняли, та в місцевий зоопарк не сдали, не розумію.
UA
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 23:20

  Hotab написав:Але думаю у тцк є на Хорватію.

Ти на що натякаєш?
UA
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 23:23

  UA написав:
  Hotab написав:Але думаю у тцк є на Хорватію.

Ти на що натякаєш?

Хабарник мусор хабарнику тцкуну око не виклює.
Будеш здавати їм.
«Гарячий сезон» з горячим старим підрілою мусором , без реєстрації та смс

Барабашов з Турції заїде, якщо любиш посальніше
Візуальні контакти в ЛС вже установлено


Національний склад у Барі:

(за переписом 2011 року + оцінки на 2024)
• Чорногорці – ~45%
• Серби – ~25%
• Албанці – ~10%
• Босняки, мусульмани за національністю – ~10%
• Інші (включаючи росіян, українців, хорватів) – ~10%



🇷🇺 Росіяни в Барі:
• Постійно проживає орієнтовно 1 000 – 1 500 громадян Росії.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 23:33

Hotab
чем же тебе милиционеры-бессеребренники так поднасрали что ты до сих пор за 10 лет с их ликвидации отойти то не можешь?
Гумовымы кыйками почки с яйками промассировали и в МИГ-15 с отпадающим при взлёте шасси закинули, как ты в окоп Флуя и Вадика ты всё время запаковать мечтаешь?
Или отбивную, слопанную у невероятном количестве за мои налоги, на день лётчика-залётчика отобрали(как закусь на лавке в парке Чкалова на праздник она предназначалась)???
барабашов
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 23:37

барабашов

чем же тебе милиционеры-бессеребренники так поднасрали


Це ти про такого чесного, яким Яма не зміг стати?
Бо у нас тут не безсерябрінік, а на хабарях розжирівший мусорок. Це далеко не наш невдаха Яма.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 23:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Сперва надо доказать
А потом как ВиктрХфёдорыч чем то по лбу за оговор получить
барабашов
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 23:53

барабашов
Сперва надо доказать


Що саме?
чем то по лбу за оговор получить


Бережи кольорову чолку.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 23:54

  барабашов написав:Hotab
чем же тебе милиционеры-бессеребренники так поднасрали что ты до сих пор за 10 лет с их ликвидации отойти то не можешь?

ПР-73 была применена не гуманным способом. Возможно и без вазелина.
Нужно Хотаба сдать Ветальке на опыты в психонализе.
UA
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 23:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Коли мусорка нашого брали на роботу

Зображення

ПР-73 была применена не гуманным способом. Возможно и без вазелина.


З цих слів починаються автобіографічні мемуари старого гея, який почав писати в Хорватіі.
Назва книги «мазь, та інші способи зняття болю», частина 1 «3 раза в день так делай, спина болеть не будет».
Hotab
 
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