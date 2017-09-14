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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 28 тра, 2025 00:32
tumos написав: ЛАД написав:
Вы не согласны с тем, что с чисто юридической
точки зрения правовой неопределенности нет? Если смотреть только на букву закона, забывая о духе закона
, то Конституция однозначна. Вот не знаю, может ли КС опираться в своих трактовках на дух закона, отклоняясь от чёткой буквы.
Наличие упоминания Президента в ст. 19 закона, на мой взгляд, служит основанием для обращения в КС. Но, как я понимаю, отсутствует обязанность у кого-либо обращаться в эту инстанцию. И как следствие нет и ответственности. Даже, если КС когда-либо осуществит проверку и вынесет решение о несоответствии, обратной силы оно не будет иметь. ИМХО.
Со всем этим согласен.
Но на мой вопрос вы не ответили.
Если что, я спрашивал о правовой неопределенности вопроса о президентстве, а не об обращении в КС.
Повторю, на мой взгляд (не юриста) согласно букве закона правовой неопределенности там, к сожалению, нет.
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Додано: Сер 28 тра, 2025 01:05
ЛАД написав:
Со всем этим согласен. Но на мой вопрос вы не ответили. Если что, я спрашивал о правовой неопределенности вопроса о президентстве, а не об обращении в КС. Повторю, на мой взгляд (не юриста) согласно букве закона правовой неопределенности там, к сожалению, нет.
Из вашего взгляда следует, что произошла узурпация власти. Статью 19 закона в части проведения выборов Президента необходимо поставить в игнор. Согласны ?
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tumos
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