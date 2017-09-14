RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 13979139801398113982
Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 00:32

  tumos написав:
  ЛАД написав:Вы не согласны с тем, что с чисто юридической точки зрения правовой неопределенности нет? Если смотреть только на букву закона, забывая о духе закона, то Конституция однозначна. Вот не знаю, может ли КС опираться в своих трактовках на дух закона, отклоняясь от чёткой буквы.

Наличие упоминания Президента в ст. 19 закона, на мой взгляд, служит основанием для обращения в КС. Но, как я понимаю, отсутствует обязанность у кого-либо обращаться в эту инстанцию. И как следствие нет и ответственности. Даже, если КС когда-либо осуществит проверку и вынесет решение о несоответствии, обратной силы оно не будет иметь. ИМХО.
Со всем этим согласен.
Но на мой вопрос вы не ответили.
Если что, я спрашивал о правовой неопределенности вопроса о президентстве, а не об обращении в КС.
Повторю, на мой взгляд (не юриста) согласно букве закона правовой неопределенности там, к сожалению, нет.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 34520
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5332 раз.
Подякували: 4847 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 01:05

  ЛАД написав: Со всем этим согласен. Но на мой вопрос вы не ответили. Если что, я спрашивал о правовой неопределенности вопроса о президентстве, а не об обращении в КС. Повторю, на мой взгляд (не юриста) согласно букве закона правовой неопределенности там, к сожалению, нет.

Из вашего взгляда следует, что произошла узурпация власти. Статью 19 закона в части проведения выборов Президента необходимо поставить в игнор. Согласны ?
tumos
 
Повідомлень: 2009
З нами з: 12.03.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 13979139801398113982
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 99842
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 277031
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 932856
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (14279)
27.05.2025 22:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.