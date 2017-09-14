ЛАД написав:Вы не согласны с тем, что с чисто юридической точки зрения правовой неопределенности нет? Если смотреть только на букву закона, забывая о духе закона, то Конституция однозначна. Вот не знаю, может ли КС опираться в своих трактовках на дух закона, отклоняясь от чёткой буквы.
Наличие упоминания Президента в ст. 19 закона, на мой взгляд, служит основанием для обращения в КС. Но, как я понимаю, отсутствует обязанность у кого-либо обращаться в эту инстанцию. И как следствие нет и ответственности. Даже, если КС когда-либо осуществит проверку и вынесет решение о несоответствии, обратной силы оно не будет иметь. ИМХО.
Со всем этим согласен. Но на мой вопрос вы не ответили. Если что, я спрашивал о правовой неопределенности вопроса о президентстве, а не об обращении в КС. Повторю, на мой взгляд (не юриста) согласно букве закона правовой неопределенности там, к сожалению, нет.
ЛАД написав: Со всем этим согласен. Но на мой вопрос вы не ответили. Если что, я спрашивал о правовой неопределенности вопроса о президентстве, а не об обращении в КС. Повторю, на мой взгляд (не юриста) согласно букве закона правовой неопределенности там, к сожалению, нет.
Из вашего взгляда следует, что произошла узурпация власти. Статью 19 закона в части проведения выборов Президента необходимо поставить в игнор. Согласны ?
Shaman написав:а м'ясом ризикує стати кожний, хто залишиться на окупованих територіях...
...... Ціна питання по detroit має свої % характеристики. Скільки % населення ДНР та ЛНР було до 2014 року, залишились після анексії 2014, залишились до 2022, залишились наразі у 2025 році. Бажано також з 2022 пропали безвісти осіб, убито осіб, залишилось осіб. Чоловічої статі і віку прям взагалі топ буде дослідження. Але як і в Сирії самі цікаві речі після падіння режиму відкриваються. Сирія 98тис осіб від хім зброї в Алеппо. 100 тис осіб у одній супер в'язниці. А в'язниця, не одна така )
Исследование, действительно, было бы очень интересное. Но если до 2022 ещё какие-то данные, наверное, есть/можно найти - хотя бы количество выехавших из ОРДЛО в Украину, то после 24.02 данные сегодня получить невозможно или крайне сложно. Но есть косвенные показатели. Из Сирии при численности населения в 2011 (до начала гражданской войны) около 21 млн. по данным ООН более шести миллионов человек бежали из страны, т.е. больше четверти населения. Сомневаюсь, что из ОРДЛО на подконтрольную территорию Украины уехало столько (если исключить тех, кто уехал практически сразу в 2014-2015). Было бы интересно увидеть хотя бы эту цифру.
"И наказание" Поліція затримала людей, які напали на ТЦК в Черкасах.
Трьом чоловікам та жінці загрожує до 5 років позбавлення волі.
зграя броньовичків у шоломах, бронежилетах з автоматами виїжджала на затримання "особливо небезпечних злочинців"
Українці з 16-років можуть загриміти до 8 (!) років за ґрати, якщо заважатимуть працювати ТЦК. Заборонено погрожувати, чинити моральний тиск, застосувати силу чи пошкоджувати авто, — попереджають (https://t.me/landforcesofukraine/24153) Сухопутні війська. .........
Тут довольно часто вспоминают "ту" войну. В 1942-44 вряд ли эти черкасские "бойцы" отделались бы "простреленными коленями", о которых писал Бобюа.
ЛАД написав: Со всем этим согласен. Но на мой вопрос вы не ответили. Если что, я спрашивал о правовой неопределенности вопроса о президентстве, а не об обращении в КС. Повторю, на мой взгляд (не юриста) согласно букве закона правовой неопределенности там, к сожалению, нет.
Из вашего взгляда следует, что произошла узурпация власти. Статью 19 закона в части проведения выборов Президента необходимо поставить в игнор. Согласны ?
Не уподобляйтесь... "лучшим представителям" нашего форума и не приписывайте мне взгляды, против которых я регулярно выступаю. В этой ситуации я вижу не "узурпацию власти", а ошибку/недоработку авторов Конституции, которую сегодня, к сожалению, невозможно исправить, т.к. те же авторы, вероятно совершенно правильно, запретили менять во время военного положения.