только если бы с повышением налога еще и казнокрадов в штурмовики отправляли с конфискацией всего.
а то как то не камильфо получится.
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Додано: Сер 28 тра, 2025 09:45
только если бы с повышением налога еще и казнокрадов в штурмовики отправляли с конфискацией всего.
а то как то не камильфо получится.
Додано: Сер 28 тра, 2025 10:15
прям у громад. може у святих отців, які досі Кіріла поминають, й передають громадам, які не хочуть мати нічого спільного з "руським миром" РПЦ. й храми зазвичай побудовані на гроші саме громад...
Додано: Сер 28 тра, 2025 10:26
після 2014 року з днр/лнр гадаю виїхала мінімум третина, й це без війни, як в Сірії. можливо не всі так в Україну, але з Рашею - можливо й 40 відсотків виїхало, якщо не більше. з новоокупованих територій - там треба оцінювати скільки залишилось 20%? 30%? й не забуваємо про понаїхів, яких навпаки заманюють.
Додано: Сер 28 тра, 2025 10:51
Можно обратиться к первоисточнику, то есть, авторам нашей Конституции. Некоторые из них в прошлом году давали интервью, в которых говорили, что отсутствие норм о непроведении выборов Президента и продление полномочий действующего во время военного положения, было не ошибкой или недоработкой, а механизмом недопущения узурпации власти. То есть, авторы Конституции предполагали, что либо выборы проводятся, либо в.и.о. Президента становится Глава ВРУ. "Исправлять" тут, в принципе, ничего не надо; можно просто соблюдать Конституцию.
Депутаты по какой-то причине даже в период с 2014г. по 2022г. не захотели изменить Конституцию и позволить Президенту продолжать выполнять свои обязанности без выборов. Должно быть, они руководствовались теми же опасениями, что и депутаты 2-го созыва?
Додано: Сер 28 тра, 2025 10:56
Поранених штурмовиків замість звільнення вивели поза штат: історія бійців ЗСУ, які вижили після пекла
У шпиталі — нестача місць, вдома — байдужість.
Стрілець-гранатометник 241-ї окремої бригади ТрО, журналіст Євген Шибалов розповів про один з випадків у ЗСУ, коли військових, які отримали важкі поранення під час операції, не звільнили з війська, а вивели поза штат. У дописі на своїй сторінці у Facebook він відзначив, що чотири його побратими-штурмовики — єдині з бойової групи, яка налічувала 12 солдатів — вижили після одного з виходів. Мова йде про командира та трьох його бійців.
"У командира не працює права рука, нашпигована десятками дрібних уламків. Ще один теж в уламках, третій — без ноги по коліно, четвертий — без ока. Здавалося б, ситуація сумна і зрозуміла: воювати ці четверо вже не будуть. Підлікувати та списати, подякувавши за службу. Но ніт", — розповідає він, додаючи, що військова частина вивела поранених бійців поза штат "на ті самі сумнозвісні 800 гривень на місяць".
Толік Лисак
В 95 це стандартна процедура була…
Ще на стабік не встигали хлопці доїхати, вже поза штатом.
І їбись потім в Житомирі місяцями за 800 грн в місяць, або живи в гадюшнику спортзалі..
зато примазані, які далі гарматного пострілу до лінії не наближались, в іконостасах ходять…
Додано: Сер 28 тра, 2025 11:05
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Під час такої війни дурних немає брати на себе президентські повноваження. І підсумок війни буде таким, що когось треба буде робити відповідальним за все. Ось і відповідь чому всіх влаштовує те що зараз. А по друге - новий президент потрібен тільки щоб почати миритися з расією на расійських умовах. Поки підтримують "скільки потрібно" такого не буде.
Додано: Сер 28 тра, 2025 11:11
Додано: Сер 28 тра, 2025 11:12
Прям в громад а не в святих отців. І прям громади після того як влада з поліцією викидають людей з церков, які збудували їх предки, не хочуть мати нічого спільного ні з владою ні з поліцією. Будівлю захопити можно, но громаду ви так не візьмете. Храми будуть порожні.
Ви не здатні прокормити не те що своїх святих отців турецького патріархату а і підтримувати саму будівлю)))
щось ви безбожники задофіга на себе берете, визначаючи з яким міром хочуть мати спільне церкви.)
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