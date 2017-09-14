Додано: Сер 28 тра, 2025 10:56

Поранених штурмовиків замість звільнення вивели поза штат: історія бійців ЗСУ, які вижили після пеклаУ шпиталі — нестача місць, вдома — байдужість.Стрілець-гранатометник 241-ї окремої бригади ТрО, журналіст Євген Шибалов розповів про один з випадків у ЗСУ, коли військових, які отримали важкі поранення під час операції, не звільнили з війська, а вивели поза штат. У дописі на своїй сторінці у Facebook він відзначив, що чотири його побратими-штурмовики — єдині з бойової групи, яка налічувала 12 солдатів — вижили після одного з виходів. Мова йде про командира та трьох його бійців."У командира не працює права рука, нашпигована десятками дрібних уламків. Ще один теж в уламках, третій — без ноги по коліно, четвертий — без ока. Здавалося б, ситуація сумна і зрозуміла: воювати ці четверо вже не будуть. Підлікувати та списати, подякувавши за службу. Но ніт", — розповідає він, додаючи, що військова частина вивела поранених бійців поза штат "на ті самі сумнозвісні 800 гривень на місяць".Толік ЛисакВ 95 це стандартна процедура була…Ще на стабік не встигали хлопці доїхати, вже поза штатом.І їбись потім в Житомирі місяцями за 800 грн в місяць, або живи в гадюшнику спортзалі..зато примазані, які далі гарматного пострілу до лінії не наближались, в іконостасах ходять…