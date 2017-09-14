У ніч із 24 на 25 травня в Чернігові під час масованого ракетно-дронового обстрілу з боку Росії було завдано шкоди храму Всіх святих Чернігівських.
Цей храм має відношення до УПЦ МП, але настоятель храму має відверто негативне ставлення до патріарха РПЦ Кирила (Гундяєва)
Гундяй оголосив "Священную войну" Україні, тому він одобряє подібні обстріли
Banderlog теж це одобрить. Banderlog жодного разу не засудив руйнування церков УПЦ МП російською армією
Якщо хтось натисне на це "Жалоба", з будь яким текстом, той одобрить обстріли та руйнування церков
Я пишу факти, які неможливо приховувати
шо ти за чуш несеш? На буковині зара влада разом з поліцією відбирає храми в церковних громад. Ця влада проти нашої церкви. Побачим скільки вона встоїть без нашої підтримки. На таких безбожниках як ти і ті поліцаї
прям у громад. може у святих отців, які досі Кіріла поминають, й передають громадам, які не хочуть мати нічого спільного з "руським миром" РПЦ. й храми зазвичай побудовані на гроші саме громад...
Shaman написав:а м'ясом ризикує стати кожний, хто залишиться на окупованих територіях...
...... Ціна питання по detroit має свої % характеристики. Скільки % населення ДНР та ЛНР було до 2014 року, залишились після анексії 2014, залишились до 2022, залишились наразі у 2025 році. Бажано також з 2022 пропали безвісти осіб, убито осіб, залишилось осіб. Чоловічої статі і віку прям взагалі топ буде дослідження. Але як і в Сирії самі цікаві речі після падіння режиму відкриваються. Сирія 98тис осіб від хім зброї в Алеппо. 100 тис осіб у одній супер в'язниці. А в'язниця, не одна така )
Исследование, действительно, было бы очень интересное. Но если до 2022 ещё какие-то данные, наверное, есть/можно найти - хотя бы количество выехавших из ОРДЛО в Украину, то после 24.02 данные сегодня получить невозможно или крайне сложно. Но есть косвенные показатели. Из Сирии при численности населения в 2011 (до начала гражданской войны) около 21 млн. по данным ООН более шести миллионов человек бежали из страны, т.е. больше четверти населения. Сомневаюсь, что из ОРДЛО на подконтрольную территорию Украины уехало столько (если исключить тех, кто уехал практически сразу в 2014-2015). Было бы интересно увидеть хотя бы эту цифру.
після 2014 року з днр/лнр гадаю виїхала мінімум третина, й це без війни, як в Сірії. можливо не всі так в Україну, але з Рашею - можливо й 40 відсотків виїхало, якщо не більше. з новоокупованих територій - там треба оцінювати скільки залишилось 20%? 30%? й не забуваємо про понаїхів, яких навпаки заманюють.
ЛАД написав:В этой ситуации я вижу не "узурпацию власти", а ошибку/недоработку авторов Конституции.
Можно обратиться к первоисточнику, то есть, авторам нашей Конституции. Некоторые из них в прошлом году давали интервью, в которых говорили, что отсутствие норм о непроведении выборов Президента и продление полномочий действующего во время военного положения, было не ошибкой или недоработкой, а механизмом недопущения узурпации власти. То есть, авторы Конституции предполагали, что либо выборы проводятся, либо в.и.о. Президента становится Глава ВРУ. "Исправлять" тут, в принципе, ничего не надо; можно просто соблюдать Конституцию.
Депутаты по какой-то причине даже в период с 2014г. по 2022г. не захотели изменить Конституцию и позволить Президенту продолжать выполнять свои обязанности без выборов. Должно быть, они руководствовались теми же опасениями, что и депутаты 2-го созыва?
Поранених штурмовиків замість звільнення вивели поза штат: історія бійців ЗСУ, які вижили після пекла
У шпиталі — нестача місць, вдома — байдужість.
Стрілець-гранатометник 241-ї окремої бригади ТрО, журналіст Євген Шибалов розповів про один з випадків у ЗСУ, коли військових, які отримали важкі поранення під час операції, не звільнили з війська, а вивели поза штат. У дописі на своїй сторінці у Facebook він відзначив, що чотири його побратими-штурмовики — єдині з бойової групи, яка налічувала 12 солдатів — вижили після одного з виходів. Мова йде про командира та трьох його бійців.
"У командира не працює права рука, нашпигована десятками дрібних уламків. Ще один теж в уламках, третій — без ноги по коліно, четвертий — без ока. Здавалося б, ситуація сумна і зрозуміла: воювати ці четверо вже не будуть. Підлікувати та списати, подякувавши за службу. Но ніт", — розповідає він, додаючи, що військова частина вивела поранених бійців поза штат "на ті самі сумнозвісні 800 гривень на місяць". https://zn.ua/ukr/UKRAINE/shibarov-pro-zsu.html
Толік Лисак В 95 це стандартна процедура була… Ще на стабік не встигали хлопці доїхати, вже поза штатом. І їбись потім в Житомирі місяцями за 800 грн в місяць, або живи в гадюшнику спортзалі.. зато примазані, які далі гарматного пострілу до лінії не наближались, в іконостасах ходять… https://www.facebook.com/evgen.sibalov/ ... sgrR8VHqWl
АндрейМ написав:Депутаты по какой-то причине даже в период с 2014г. по 2022г. не захотели изменить Конституцию и позволить Президенту продолжать выполнять свои обязанности без выборов. Должно быть, они руководствовались теми же опасениями, что и депутаты 2-го созыва?
Під час такої війни дурних немає брати на себе президентські повноваження. І підсумок війни буде таким, що когось треба буде робити відповідальним за все. Ось і відповідь чому всіх влаштовує те що зараз. А по друге - новий президент потрібен тільки щоб почати миритися з расією на расійських умовах. Поки підтримують "скільки потрібно" такого не буде.
прям у громад. може у святих отців, які досі Кіріла поминають, й передають громадам, які не хочуть мати нічого спільного з "руським миром" РПЦ. й храми зазвичай побудовані на гроші саме громад...
Прям в громад а не в святих отців. І прям громади після того як влада з поліцією викидають людей з церков, які збудували їх предки, не хочуть мати нічого спільного ні з владою ні з поліцією. Будівлю захопити можно, но громаду ви так не візьмете. Храми будуть порожні. Ви не здатні прокормити не те що своїх святих отців турецького патріархату а і підтримувати саму будівлю))) щось ви безбожники задофіга на себе берете, визначаючи з яким міром хочуть мати спільне церкви.)
прям у громад. може у святих отців, які досі Кіріла поминають, й передають громадам, які не хочуть мати нічого спільного з "руським миром" РПЦ. й храми зазвичай побудовані на гроші саме громад...
Прям в громад а не в святих отців. І прям громади після того як влада з поліцією викидають людей з церков, які збудували їх предки, не хочуть мати нічого спільного ні з владою ні з поліцією. Будівлю захопити можно, но громаду ви так не візьмете. Храми будуть порожні. Ви не здатні прокормити не те що своїх святих отців турецького патріархату а і підтримувати саму будівлю))) щось ви безбожники задофіга на себе берете, визначаючи з яким міром хочуть мати спільне церкви.)
Бандерлог, сплив встановлений законодавством строк на зміну стату церкви. Хто відповідає за статут і якому філіалу підпорядковується ваша церква? У разі коли у статутних документах вказано що засновник це російська церква всі плюхи від держави Україна закінчуються. Земля для церкви лише у тих церков які статутно не підпорядковані російській церкві.