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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13979139801398113982>
Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 11:38

"Темпи мобілізації не змінилися. Я не бачу, щоб вони відрізнялися від того, що було за останні пів року. Я маю на увазі ті плани, які є в Генштабі, і те, що там вони роблять", - сказав глава держави.

Президент розповів, що чув у доповіді начальника Генштабу Андрія Гнатова на Ставці і командувача Сухопутних військ Михайла Драпатова, що вони "рухаються у своєму плані". 8) :lol:

Сухопутні війська відзначили, що в мережі побільшало відео з перешкоджанням роботі ТЦК :oops:
Сухопутники зауважили, що наразі триває "перезавантаження" роботи ТЦК та СП в Україні і робиться "все, аби вона стала прозорою та відкритою". :lol:
https://www.pravda.com.ua/news/2025/05/27/7514318/
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 12:04

  d44 написав:
  АндрейМ написав:Депутаты по какой-то причине даже в период с 2014г. по 2022г. не захотели изменить Конституцию и позволить Президенту продолжать выполнять свои обязанности без выборов. Должно быть, они руководствовались теми же опасениями, что и депутаты 2-го созыва?
Під час такої війни дурних немає брати на себе президентські повноваження. І підсумок війни буде таким, що когось треба буде робити відповідальним за все. Ось і відповідь чому всіх влаштовує те що зараз. А по друге - новий президент потрібен тільки щоб почати миритися з расією на расійських умовах. Поки підтримують "скільки потрібно" такого не буде.

Если/когда перестанут поддерживать "скільки потрібно", "миритися з расією на расійських умовах" вынужден будет любой президент. В т.ч. и Зеленский. Если сильно не захочет, никуда не денется, уйдёт в отставку.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 28 тра, 2025 13:11, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 12:05

jump

Послухай , тобі треба відкрити свою тему з названням " я ненавиджу україну " .
Гадаю що підписників вистачить .....

Ну така вже галіматья у кожному дописі .....
холява
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Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 12:21

  холява написав:jump

Послухай , тобі треба відкрити свою тему з названням " я ненавиджу україну " .
Гадаю що підписників вистачить .....

Ну така вже галіматья у кожному дописі .....

Пан семинарист
Я вас уважаю как доктора и патриота(и как человека который может отдохнуть на Адриатике законно в отличии от некоего выкорыстанного молодыка)
Не могли бы вы в противовес Джампу регулярно выкладывать подтверждённые фактами посты, что у нас всё хорошо, скоро будет лучше, коровы уже дают сметану и пломбир вместо молока, а мы с вами скоро будем в Войсковом ловить не карасей, а осетров?
Кстати - что там по ялтинскому кофе и утренним жареным бычкам на бердянской косе на Макарова?
барабашов
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Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 12:21

Reuters:

По словам трех российских источников, знакомых с ходом переговоров, условия президента путина по прекращению войны в Украине включают требование, чтобы западные лидеры письменно обязались прекратить расширение НАТО на восток и отменить часть санкций в отношении россии.

https://www.reuters.com/world/europe/pu ... 025-05-28/

.
рф рассматривает возможность согласиться на использование замороженных активов для восстановления Украины,Reuters
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 12:24

  Shaman написав:
  Banderlog написав:........
шо ти за чуш несеш? На буковині зара влада разом з поліцією відбирає храми в церковних громад. Ця влада проти нашої церкви. Побачим скільки вона встоїть без нашої підтримки. На таких безбожниках як ти і ті поліцаї

прям у громад. може у святих отців, які досі Кіріла поминають, й передають громадам, які не хочуть мати нічого спільного з "руським миром" РПЦ. й храми зазвичай побудовані на гроші саме громад...
Всё таки не у святих отців, а у громад.
Там, где реально громада решает вопрос перехода, проблем не возникает. Но государство достаточно легко может организовать "мнение громады" даже силами неверующих, которые в церкви никогда не были. :)
У нас церковь отделена от государства и государство не должно вмешиваться в дела церкви. Государство может и должно наказывать "святых отцов" так же, как и любых других граждан Украины, за нарушение законов Украины. Всё. На этом функции государства в отношении церкви заканчиваются. Иначе это может привести и к появлению "государственной религии" и к преподаванию закона божьего в государственных школах.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 12:29

  холява написав:jump

Послухай , тобі треба відкрити свою тему з названням " я ненавиджу україну " .
Гадаю що підписників вистачить .....

Ну така вже галіматья у кожному дописі .....

Не Україну, а владу України.
Потрібно розрізняти ці речі.

Питання, за що ми воюємо - за Україну чи за Зеленського? - зовсім не риторичне на сьогоднішній день.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 12:51

  andrijk777 написав:Не Україну, а владу України.
Потрібно розрізняти ці речі.

Питання, за що ми воюємо - за Україну чи за Зеленського? - зовсім не риторичне на сьогоднішній день.


Кінець війни, сподіваюсь, буде вже в червні 2026-го, — Зеленський під час пресконференції 8)

накрило :lol:
Востаннє редагувалось jump в Сер 28 тра, 2025 12:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 12:52

  andrijk777 написав:
  холява написав:jump

Послухай , тобі треба відкрити свою тему з названням " я ненавиджу україну " .
Гадаю що підписників вистачить .....

Ну така вже галіматья у кожному дописі .....

Не Україну, а владу України.
Потрібно розрізняти ці речі.

Питання, за що ми воюємо - за Україну чи за Зеленського? - зовсім не риторичне на сьогоднішній день.

А як воюють за Україну, а не Зеленського? Які критерії відбору хто воює за Зеленського, а хто за Україну?
Будьте обережні будь-ласка, бо може вийти як в Шмідта з 7 дуже чіткими пунктами плану Трампа, вийшло що вони для орків )
stm
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Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 13:01

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав:........
шо ти за чуш несеш? На буковині зара влада разом з поліцією відбирає храми в церковних громад. Ця влада проти нашої церкви. Побачим скільки вона встоїть без нашої підтримки. На таких безбожниках як ти і ті поліцаї

прям у громад. може у святих отців, які досі Кіріла поминають, й передають громадам, які не хочуть мати нічого спільного з "руським миром" РПЦ. й храми зазвичай побудовані на гроші саме громад...
Всё таки не у святих отців, а у громад.
Там, где реально громада решает вопрос перехода, проблем не возникает. Но государство достаточно легко может организовать "мнение громады" даже силами неверующих, которые в церкви никогда не были. :)
У нас церковь отделена от государства и государство не должно вмешиваться в дела церкви. Государство может и должно наказывать "святых отцов" так же, как и любых других граждан Украины, за нарушение законов Украины. Всё. На этом функции государства в отношении церкви заканчиваются. Иначе это может привести и к появлению "государственной религии" и к преподаванию закона божьего в государственных школах.

по-перше, є три елементи - батюшка, активна частина віруючих (насправді їх небагато) й загалом громада, яка ходить в церкву вряди-годи. й от активних частин може бути такі дві.

а з чого ви вирішили, що там де громада вирішила - то проблем немає? ви за цим слідкуєте? чи гадаєте батюшки так легко віддають такий собі бізнес (якщо бути до кінця відвертим)? тому проблеми є навіть за рішенням громади.

так в Україні й є свобода віросповідання на відміну від Раші, де РПЦ - державна релігія. що, в Харкові так багато захоплень? ні, це мені проблема знайти храм ПЦУ. а держава лише допомагає виконанню законів, коли громада вирішила, а святий отець проти.

й так, під час війни, РПЦ під забороною, як державна структура країни-агресора, яка вихваляє вбивство українців...
Shaman
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