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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 28 тра, 2025 13:11
stm написав: andrijk777 написав:
Питання, за що ми воюємо - за Україну чи за Зеленського? - зовсім не риторичне на сьогоднішній день.
А як воюють за Україну, а не Зеленського? Які критерії відбору хто воює за Зеленського, а хто за Україну?
Будьте обережні будь-ласка, бо може вийти як в Шмідта з 7 дуже чіткими пунктами плану Трампа, вийшло що вони для орків )
Перші півроку-рік ми точно воювали за Україну. Тоді цілі і плани Зе і України сильно співпадали. Зараз сильно не співпадають, нажаль.
Які 7 пунктів, якого плану? Щодо "плану Трампа" - то це якраз план для України, а не для орків. Підозрюю що у вас неадекватна оцінка сьогоднішньої ситуації і відповідно завищені очікування від "мирних планів".
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Додано: Сер 28 тра, 2025 13:15
Banderlog написав: Shaman написав:
прям у громад. може у святих отців, які досі Кіріла поминають, й передають громадам, які не хочуть мати нічого спільного з "руським миром" РПЦ. й храми зазвичай побудовані на гроші саме громад...
Прям в громад а не в святих отців. І прям громади після того як влада з поліцією викидають людей з церков, які збудували їх предки, не хочуть мати нічого спільного ні з владою ні з поліцією. Будівлю захопити можно, но громаду ви так не візьмете. Храми будуть порожні.
Ви не здатні прокормити не те що своїх святих отців турецького патріархату а і підтримувати саму будівлю)))
щось ви безбожники задофіга на себе берете, визначаючи з яким міром хочуть мати спільне церкви.)
це ти багато на себе береш, кажучи від усіх віруючих. от не вірю, що на Буковині багато бажаючих молитися у філіалі РПЦ.
турецький патріархат видає тебе з головою. а з якої кафедри взагалі пішла РПЦ? коли самовільно виголосила незалежність. тому всіх оцих прихильників Третього Риму - нехай моляться у Москві, тут таких не треба
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Додано: Сер 28 тра, 2025 13:15
andrijk777 написав: stm написав: andrijk777 написав:
Питання, за що ми воюємо - за Україну чи за Зеленського? - зовсім не риторичне на сьогоднішній день.
А як воюють за Україну, а не Зеленського? Які критерії відбору хто воює за Зеленського, а хто за Україну?
Будьте обережні будь-ласка, бо може вийти як в Шмідта з 7 дуже чіткими пунктами плану Трампа, вийшло що вони для орків )
Перші півроку-рік ми точно воювали за Україну. Тоді цілі і плани Зе і України сильно співпадали. Зараз сильно не співпадають, нажаль.
Які 7 пунктів, якого плану? Щодо "плану Трампа" - то це якраз план для України, а не для орків. Підозрюю що у вас неадекватна оцінка сьогоднішньої ситуації і відповідно завищені очікування від "мирних планів".
Давайте критерії за якими ми можемо відрізнити хто воює не за Україну, а за зеленського? Воно ж якось має бути.
У розумі поки тримаємо Шмідт і чіткі 7 пунктів. ) Бо допомога Детройта виявилась дуже вчасною )))
Як потенційному колаборанту Летусроку, який століття не жил в Україні, відрізнити хто за зеленського, а хто за Україну і швах )
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Додано: Сер 28 тра, 2025 13:16
andrijk777 написав: stm написав: andrijk777 написав:
Питання, за що ми воюємо - за Україну чи за Зеленського? - зовсім не риторичне на сьогоднішній день.
А як воюють за Україну, а не Зеленського? Які критерії відбору хто воює за Зеленського, а хто за Україну?
Будьте обережні будь-ласка, бо може вийти як в Шмідта з 7 дуже чіткими пунктами плану Трампа, вийшло що вони для орків )
Перші півроку-рік ми точно воювали за Україну. Тоді цілі і плани Зе і України сильно співпадали. Зараз сильно не співпадають, нажаль.
Які 7 пунктів, якого плану? Щодо "плану Трампа" - то це якраз план для України, а не для орків. Підозрюю що у вас неадекватна оцінка сьогоднішньої ситуації і відповідно завищені очікування від "мирних планів".
ми воюємо за Україну. оцей поділ на Україну та Зе - це повна вигадка
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