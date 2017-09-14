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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1398013981139821398313984>
Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 13:11

  stm написав:
  andrijk777 написав:Питання, за що ми воюємо - за Україну чи за Зеленського? - зовсім не риторичне на сьогоднішній день.

А як воюють за Україну, а не Зеленського? Які критерії відбору хто воює за Зеленського, а хто за Україну?
Будьте обережні будь-ласка, бо може вийти як в Шмідта з 7 дуже чіткими пунктами плану Трампа, вийшло що вони для орків )

Перші півроку-рік ми точно воювали за Україну. Тоді цілі і плани Зе і України сильно співпадали. Зараз сильно не співпадають, нажаль.
Які 7 пунктів, якого плану? Щодо "плану Трампа" - то це якраз план для України, а не для орків. Підозрюю що у вас неадекватна оцінка сьогоднішньої ситуації і відповідно завищені очікування від "мирних планів".
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 13:15

  Banderlog написав:
  Shaman написав:прям у громад. може у святих отців, які досі Кіріла поминають, й передають громадам, які не хочуть мати нічого спільного з "руським миром" РПЦ. й храми зазвичай побудовані на гроші саме громад...

Прям в громад а не в святих отців. І прям громади після того як влада з поліцією викидають людей з церков, які збудували їх предки, не хочуть мати нічого спільного ні з владою ні з поліцією. Будівлю захопити можно, но громаду ви так не візьмете. Храми будуть порожні.
Ви не здатні прокормити не те що своїх святих отців турецького патріархату а і підтримувати саму будівлю)))
щось ви безбожники задофіга на себе берете, визначаючи з яким міром хочуть мати спільне церкви.)

це ти багато на себе береш, кажучи від усіх віруючих. от не вірю, що на Буковині багато бажаючих молитися у філіалі РПЦ.

турецький патріархат видає тебе з головою. а з якої кафедри взагалі пішла РПЦ? коли самовільно виголосила незалежність. тому всіх оцих прихильників Третього Риму - нехай моляться у Москві, тут таких не треба :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 13:15

  andrijk777 написав:
  stm написав:
  andrijk777 написав:Питання, за що ми воюємо - за Україну чи за Зеленського? - зовсім не риторичне на сьогоднішній день.

А як воюють за Україну, а не Зеленського? Які критерії відбору хто воює за Зеленського, а хто за Україну?
Будьте обережні будь-ласка, бо може вийти як в Шмідта з 7 дуже чіткими пунктами плану Трампа, вийшло що вони для орків )

Перші півроку-рік ми точно воювали за Україну. Тоді цілі і плани Зе і України сильно співпадали. Зараз сильно не співпадають, нажаль.
Які 7 пунктів, якого плану? Щодо "плану Трампа" - то це якраз план для України, а не для орків. Підозрюю що у вас неадекватна оцінка сьогоднішньої ситуації і відповідно завищені очікування від "мирних планів".

Давайте критерії за якими ми можемо відрізнити хто воює не за Україну, а за зеленського? Воно ж якось має бути.
У розумі поки тримаємо Шмідт і чіткі 7 пунктів. ) Бо допомога Детройта виявилась дуже вчасною )))
Як потенційному колаборанту Летусроку, який століття не жил в Україні, відрізнити хто за зеленського, а хто за Україну і швах )
stm
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Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 13:16

  andrijk777 написав:
  stm написав:
  andrijk777 написав:Питання, за що ми воюємо - за Україну чи за Зеленського? - зовсім не риторичне на сьогоднішній день.

А як воюють за Україну, а не Зеленського? Які критерії відбору хто воює за Зеленського, а хто за Україну?
Будьте обережні будь-ласка, бо може вийти як в Шмідта з 7 дуже чіткими пунктами плану Трампа, вийшло що вони для орків )

Перші півроку-рік ми точно воювали за Україну. Тоді цілі і плани Зе і України сильно співпадали. Зараз сильно не співпадають, нажаль.
Які 7 пунктів, якого плану? Щодо "плану Трампа" - то це якраз план для України, а не для орків. Підозрюю що у вас неадекватна оцінка сьогоднішньої ситуації і відповідно завищені очікування від "мирних планів".

ми воюємо за Україну. оцей поділ на Україну та Зе - це повна вигадка 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 13:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

stm написав:
Banderlog


Хто відповідає за статут і якому філіалу підпорядковується ваша церква? У разі коли у статутних документах вказано що засновник це російська церква всі плюхи від держави Україна закінчуються. Земля для церкви лише у тих церков які статутно не підпорядковані російській церкві.

хз, не читав я ніяких статутів.
Шо значить земля для церкви? В нас церква стоїть з 1700х років з часів австромадярської імперії . Це зєля виділив землю під неї?))))
75 відсотків підтримки малюєте йому й вр? Ну малюйте й далі... :lol:
групи захвату посилаєте разом з поліцаями?
побачим... як буде проявлятись народна підтримка
p/s
Шо "будем бачити" удалив, раз хтось вирішив адміністрації , на то жалуватись)))
а шо "групи захвату з поліцаями" так роликів повно, поменше правда як з бусифікацією)
Іще раз, мож хтось пропустив.
В нас вже побудована церква кп (томос вона чомусь теж не визнає :lol: ), я сам помагав будувати.
Кому не нравляться наші порядки, може йти туди і вішати прапор поверех церкви, раз не доходить, що в церкві нема ні еліна ні єврея...
ідея зеленського- воювати з церковними громадами так собі, особливо під час війни...
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Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 13:26

  andrijk777 написав:
  холява написав:jump

Послухай , тобі треба відкрити свою тему з названням " я ненавиджу україну " .
Гадаю що підписників вистачить .....

Ну така вже галіматья у кожному дописі .....

Не Україну, а владу України.
Потрібно розрізняти ці речі.

Питання, за що ми воюємо - за Україну чи за Зеленського? - зовсім не риторичне на сьогоднішній день.

В чём вы видите разницу?
Надеюсь, вы не обвините меня в желании продолжать войну "до последней вербы". :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 13:31

  Banderlog написав:stm написав:
Banderlog


Хто відповідає за статут і якому філіалу підпорядковується ваша церква? У разі коли у статутних документах вказано що засновник це російська церква всі плюхи від держави Україна закінчуються. Земля для церкви лише у тих церков які статутно не підпорядковані російській церкві.

хз, не читав я ніяких статутів.
Шо значить земля для церкви? В нас церква стоїть з 1700х років з часів австромадярської імперії . Це зєля виділив землю під неї?))))
75 відсотків підтримки малюєте йому й вр? Ну малюйте й далі... :lol:
групи захвату посилаєте разом з поліцаями?
побачим... як буде проявлятись народна підтримка
p/s
Шо "будем бачити" удалив, раз хтось вирішив адміністрації , на то жалуватись)))
а шо "групи захвату з поліцаями" так роликів повно, поменше правда як з бусифікацією)
Іще раз, мож хтось пропустив.
В нас вже побудована церква кп (томос вона чомусь теж не визнає :lol: ), я сам помагав будувати.
Кому не нравляться наші порядки, може йти туди і вішати прапор поверех церкви, раз не доходить, що в церкві нема ні еліна ні єврея...
ідея зеленського- воювати з церковними громадами так собі, особливо під час війни...

Той хто відповідає, але ніх не рлбить за статут - причина основна того що коїться. Незалежно від віросповідання, громадяни і не громадяни України мають виконувати Закони України.
Ви ж не ідіот, Бандерлог. Може це шанс прописати у статуті церкву Бандерлога ) кінцевий бенефіціар в Україні ніяких проблем 19 ходити у ополонку )))
Не дати, чи зірка Давида. Статут має відповідати ;)
stm
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Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 13:33

  Banderlog написав:.........
в церкві нема ні еліна ні єврея...
ідея зеленського- воювати з церковними громадами так собі, особливо під час війни...

Идея хреновая в любое время.
Но это не идея Зеленского. Он (или не он?) продолжает дело Порошенко. Вина Зеленского в том, что он это не остановил. Как и многое другое. К сожалению, он продолжает многое (если не всё), что начал/делал Порошенко. Хотя пришёл к власти как его антагонист.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 13:36

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:.........
в церкві нема ні еліна ні єврея...
ідея зеленського- воювати з церковними громадами так собі, особливо під час війни...

Идея хреновая в любое время.
Но это не идея Зеленского. Он (или не он?) продолжает дело Порошенко. Вина Зеленского в том, что он это не остановил. Как и многое другое. К сожалению, он продолжает многое (если не всё), что начал/делал Порошенко. Хотя пришёл к власти как его антагонист.

ЛАД, ви теж ховаєтесь але не ідіот. Як у воєнний стан у будь-якої організації у засновниках є громадяни і організації держави яка напала?
stm
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Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 14:05

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:.........
в церкві нема ні еліна ні єврея...
ідея зеленського- воювати з церковними громадами так собі, особливо під час війни...

Идея хреновая в любое время.
Но это не идея Зеленского. Он (или не он?) продолжает дело Порошенко. Вина Зеленского в том, что он это не остановил. Как и многое другое. К сожалению, он продолжает многое (если не всё), что начал/делал Порошенко. Хотя пришёл к власти как его антагонист.


30 років існує п"ята колона рф в країні під виглядом (упц мп, "словянське братство, "козакІ Луганська/Донецька/Запоріжжя, і маса ТВ каналів , які відкрито працювали на ворога:
112, КРТ, НАШ, ЗІК, Newsone, Odessa.live, Ukr.live, Der Spiegel-Профіль
сайт:Страна.ua — проросійське інтернет-видання в Україні. Створене 2016 року Ігорем Гужвою.
і півсотні російських каналів, типу нейтральних: Первый канал. Всемирная сеть[1]
Росія-1[2]НТВ Мир[1]ТНТ[2]Петербург-5[2]Звезда[2]РЕН ТВ[2]Life News[2]RT[2]РТР Планета[1][3]Росія-24[3]TVCI[4][3]РБК-ТВ

політичні партії: партія шарія, партія Україна-Вперед!, оппоблок за Життя,

ЛАД, ви реально не розумієте причин "гонения на рпц/упц", або (як завжди) на бажаєте бачити?
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