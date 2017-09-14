|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 28 тра, 2025 14:06
Пам’ятаєте Олексія Петрова — керівника «Спецтехноекспорту», якого журналісти з УП звинуватили у переплатах на закупівлях зброї на десятки мільярдів гривень?
Після того ми у ЦПК знайшли у сімʼї Петрова елітний отель Fomich Chalet у Буковелі. Та виявили, що «Спецтехноекспорт», яким тоді керував Петров, не виконав контракти з поставки зброї на 25 мільярдів для ЗСУ.
Кілька тижнів тому його, здавалося б, звільнили. Але вияивлося, що все не так просто.
Умєров його НЕ звільнив, а сховав в тому самому «Спецтехноекспорті». Міністр оборони перевів Петрова з посади директора ДП на посаду виконавчого директора.
Фактично — прізвище прибрали з держреєстру, але людина залишилася при кермі. Класика.
Нагадаємо, журналіст Михайло Ткач ще пів року тому детально розклав схеми «Спецтехноекспорту», де фігурував Петров. І що ж тоді сталося? Кабмін негайно передав «Спецтехноекспорті» в підпорядкування Умєрову, який пообіцяв аудит і очищення системи.
Але, як бачимо, минуло вже понад пів року — а Петров досі у грі. У керівній ролі. І під прикриттям.
Ще один, з тисячі подібних.
Але винні "ухилянти", не переплутайте
stm написав:
А як воюють за Україну, а не Зеленського? Які критерії відбору хто воює за Зеленського, а хто за Україну?
от вам і відповідь вверху. Петров та Умеров воюють за себе та Зе, а бусифікований в посадці з лопатою за Україну
Востаннє редагувалось Letusrock
в Сер 28 тра, 2025 14:09, всього редагувалось 1 раз.
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 2353
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 28 тра, 2025 14:08
Уряд Німеччини планує надати українській військовій промисловості мільйони євро для самостійного розроблення та масового виробництва крилатих ракет із дальністю польоту до 2500 кілометрів, пише BILD із посиланням на свої джерела.
Як зазначає видання, наразі Київ проводить дослідження таких ракет і вже використовував кілька з них для ударів по території Росії більш ніж за 400 кілометрів за лінією фронту.
Однак проблема в тому, що збройові заводи на Україні є одними з основних цілей російських атак. Тому, за даними BILD, Німеччина веде переговори про постачання додаткових систем ППО Iris-T. Про це може бути оголошено на зустрічі Мерца і Зеленського в середу.
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 12444
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3297 раз.
- Подякували: 3333 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
Додано: Сер 28 тра, 2025 14:09
Letusrock написав:
Пам’ятаєте Олексія Петрова — керівника «Спецтехноекспорту», якого журналісти з УП звинуватили у переплатах на закупівлях зброї на десятки мільярдів гривень?
Після того ми у ЦПК знайшли у сімʼї Петрова елітний отель Fomich Chalet у Буковелі. Та виявили, що «Спецтехноекспорт», яким тоді керував Петров, не виконав контракти з поставки зброї на 25 мільярдів для ЗСУ.
Кілька тижнів тому його, здавалося б, звільнили. Але вияивлося, що все не так просто.
Умєров його НЕ звільнив, а сховав в тому самому «Спецтехноекспорті». Міністр оборони перевів Петрова з посади директора ДП на посаду виконавчого директора.
Фактично — прізвище прибрали з держреєстру, але людина залишилася при кермі. Класика.
Нагадаємо, журналіст Михайло Ткач ще пів року тому детально розклав схеми «Спецтехноекспорту», де фігурував Петров. І що ж тоді сталося? Кабмін негайно передав «Спецтехноекспорті» в підпорядкування Умєрову, який пообіцяв аудит і очищення системи.
Але, як бачимо, минуло вже понад пів року — а Петров досі у грі. У керівній ролі. І під прикриттям.
Ще один, з тисячі подібних.
Але винні "ухилянти", не переплутайте
Летусрок, ви не ухилянт. Ви потенційний колаборант. Людина яка не вважає державу суцільною і неподільною. Це приклад чіткого критерію колаборації для Андрія багато 7мкового. )
-
stm
-
-
- Повідомлень: 5792
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 680 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 28 тра, 2025 14:23
andrijk777 написав: stm написав: andrijk777 написав:
Питання, за що ми воюємо - за Україну чи за Зеленського? - зовсім не риторичне на сьогоднішній день.
А як воюють за Україну, а не Зеленського? Які критерії відбору хто воює за Зеленського, а хто за Україну?
Будьте обережні будь-ласка, бо може вийти як в Шмідта з 7 дуже чіткими пунктами плану Трампа, вийшло що вони для орків )
Перші півроку-рік ми точно воювали за Україну. Тоді цілі і плани Зе і України сильно співпадали. Зараз сильно не співпадають, нажаль.
критерии - просты: как у того лося - "что-то я пью, пью, а лучше не становится"...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 9723
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 486 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Сер 28 тра, 2025 14:31
барабашов написав:
Кстати - что там по ялтинскому кофе и утренним жареным бычкам на бердянской косе на Макарова?
Ви смажте, а риба буде (с)
Там шось вий на болотах піднявся, пишуть, що Тауруси вже у Польщі, скоро будуть в Україні.
-
fler
-
-
- Повідомлень: 5733
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1209 раз.
- Подякували: 1338 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 28 тра, 2025 14:38
_hunter написав:
критерии - просты: как у того лося - "что-то я пью, пью, а лучше не становится"...
Це не критерії, а спроба уникнути визначення... Гарна спроба )
Хантер, чи ви задоволені що навіть Мерц наразі визначився у стороні конфлікту?
-
stm
-
-
- Повідомлень: 5792
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 680 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 28 тра, 2025 14:40
stm написав:
Ви ж не ідіот, Бандерлог. Може це шанс прописати у статуті церкву Бандерлога ) кінцевий бенефіціар в Україні ніяких проблем 19 ходити у ополонку )))
Не дати, чи зірка Давида. Статут має відповідати
не треба займатись крючкотворством,
храми вилучають не судовими рішеннями а рейдерськими захватами без всякого юр супроводу.
Вся проблема в невизначеності терміну "церковна ромада" якщо б перехід в іншу конфесію робили парафіяни то питань нема. Но тут замість церковної громади даж не територіальна громада, а приїздять професійні " волонтьори " за силової підтримки поліцаїв.
Нащот "не ідіот" спасібо канєшно за комплімент
, но не факт...
тому викладу свої соображенія а ви поправте якщо десь туплю.
Якщо я буду робити "приватну церкву" то смислу реєструвати її не бачу, обійдусь без статутів.
Який плюс? Економія на сплаті комунальних? Неоподаткування церковних зборів? )
спасібки канєшно.
Но це скоріше буде закритий домашній клуб, вродь як для любителів садомазо чи свінгерів. (мож так Вам і решті шановного паньства так буде ближче понятніше...
)
Головна проблема зараз в сучасній православній церкві це лояльне ставлення до мирян і відкритість церкви.
Причому в службі традиційно залишилось місце місце коли проголошується "оглашонниє ізидєтє", но контролю за тим щоб залишись тіко парафіяни нема.
А тут буде "клюб збоченців" і ніяких вопросів не буде чому жінки тільки покриті хустками і ненакрашені, мова церковна словянська, а пяних на вході без розмов бють в писок
Наша держава куди толерантніше ставиться до "закритих клубів" ніж до церков.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 2761
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 82 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Сер 28 тра, 2025 14:41
ЛАД написав:
Не уподобляйтесь... "лучшим представителям" нашего форума и не приписывайте мне взгляды, против
которых я регулярно выступаю. В этой ситуации я вижу не "узурпацию власти", а ошибку/недоработку авторов Конституции, которую сегодня
, к сожалению, невозможно исправить, т.к. те же авторы, вероятно совершенно правильно, запретили менять во время военного положения.
Так что ваш (или иных лиц) сугубо субъективный вывод об ошибке/недоработке в Конституции должен служить препятствием для ее соблюдения в той редакции, которая есть ? Кстати, есть альтернативная точка зрения, что существующая редакция служит предохранителем от "вечного" президенства одним лицом. Может обсудим яляется ли отсутствие в Конституции упоминания о руководящей и направляющей роли партии СН ошибкой или недоработкой ? Правовая неопределенность заключается в следующем. Конституция представляет собой высший документ, который не может быть изменен или отменен нижестоящими актами. В предыдущих сообщениях вы однозначно указали, что согласно Конституции выборы должны были быть проведены. Нижестоящий акт предоставил возможность выборы не проводить. Эта неопределенность может быть проверена в КС.
Востаннє редагувалось tumos
в Сер 28 тра, 2025 14:53, всього редагувалось 1 раз.
-
tumos
-
-
- Повідомлень: 2010
- З нами з: 12.03.09
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 190 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 28 тра, 2025 14:42
fler написав: Xenon написав:
Які проблеми? Нехай видадуть йому Меморандум, такий самий, як нам замість ЯЗ видали.
вряд ли на эти “бусы“ ещё хоть кто то клюнет.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 9723
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 486 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|29
|99937
|
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
|
|1493
|277200
|
|
|6076
|933082
|
|