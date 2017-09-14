stm написав:Ви ж не ідіот, Бандерлог. Може це шанс прописати у статуті церкву Бандерлога ) кінцевий бенефіціар в Україні ніяких проблем 19 ходити у ополонку ))) Не дати, чи зірка Давида. Статут має відповідати
не треба займатись крючкотворством, храми вилучають не судовими рішеннями а рейдерськими захватами без всякого юр супроводу. Вся проблема в невизначеності терміну "церковна ромада" якщо б перехід в іншу конфесію робили парафіяни то питань нема. Но тут замість церковної громади даж не територіальна громада, а приїздять професійні " волонтьори " за силової підтримки поліцаїв. Нащот "не ідіот" спасібо канєшно за комплімент , но не факт... тому викладу свої соображенія а ви поправте якщо десь туплю. Якщо я буду робити "приватну церкву" то смислу реєструвати її не бачу, обійдусь без статутів. Який плюс? Економія на сплаті комунальних? Неоподаткування церковних зборів? ) спасібки канєшно. Но це скоріше буде закритий домашній клуб, вродь як для любителів садомазо чи свінгерів. (мож так Вам і решті шановного паньства так буде ближче понятніше... ) Головна проблема зараз в сучасній православній церкві це лояльне ставлення до мирян і відкритість церкви. Причому в службі традиційно залишилось місце місце коли проголошується "оглашонниє ізидєтє", но контролю за тим щоб залишись тіко парафіяни нема. А тут буде "клюб збоченців" і ніяких вопросів не буде чому жінки тільки покриті хустками і ненакрашені, мова церковна словянська, а пяних на вході без розмов бють в писок Наша держава куди толерантніше ставиться до "закритих клубів" ніж до церков.
То те що кожна організація має свій статут і засновників це вас не гребе, я вірно зрозуміла? Статут організації (я не церковна особа але добре розуміюся у цих маленьких і важливих деталях) мають або бути приведеними до Законодавства, або у разі відмови від приведення до норм буде відповідальність відповідно Законодавства вас не гребе. Громада то лишнє ) громада, то люди, громадяни України які можуть об'єднуватися згідно законодавства у якість форми згідно законодавства. Якщо є зміна законодавства я маю або змінитися або поїхати де більш гарні на мій смак умови. ) статут цієї церкви що каже?
Марʼяна Безугла Вибачте, не песимістка, а реалістка, і хотіла б помилятися у своїх прогнозах, але поки що вони ВСІ справдилися.
І це оприлюднювала лише малу частину. Нас чекає безодня в найближчі роки: повномасштабна війна з просуванням росіян на сході та атаками дронових ШІ РОЇВ на міста, світова війна, переділ світу, загалом різнобічний технологічний ривок людства і повна перебудова взаємовідносин із інтеграцією штучного інтелекту, роботизацією та кібернетизацією життя. Життя тих, хто залишиться живим.
Зміна державних систем. Усе це станеться дуже швидко.
Але кожен і кожна, хто зараз має волю, можливість і спроможність боротися, не опускайте рук. За кілька років ми не впізнаємо ні світ, ні країну. Україна стане такою, на яку ми здатні. І треба втриматися. Втримати нашу державу.
України, яку ми знали, вже немає і ніколи-ніколи не буде — забудьте.