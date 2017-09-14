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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13981139821398313984
Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 14:48

  Banderlog написав:
  stm написав:Ви ж не ідіот, Бандерлог. Може це шанс прописати у статуті церкву Бандерлога ) кінцевий бенефіціар в Україні ніяких проблем 19 ходити у ополонку )))
Не дати, чи зірка Давида. Статут має відповідати ;)
не треба займатись крючкотворством,
храми вилучають не судовими рішеннями а рейдерськими захватами без всякого юр супроводу.
Вся проблема в невизначеності терміну "церковна ромада" якщо б перехід в іншу конфесію робили парафіяни то питань нема. Но тут замість церковної громади даж не територіальна громада, а приїздять професійні " волонтьори " за силової підтримки поліцаїв.
Нащот "не ідіот" спасібо канєшно за комплімент :lol: , но не факт...
тому викладу свої соображенія а ви поправте якщо десь туплю.
Якщо я буду робити "приватну церкву" то смислу реєструвати її не бачу, обійдусь без статутів.
Який плюс? Економія на сплаті комунальних? Неоподаткування церковних зборів? ) :lol: спасібки канєшно.
Но це скоріше буде закритий домашній клуб, вродь як для любителів садомазо чи свінгерів. (мож так Вам і решті шановного паньства так буде ближче понятніше... :lol: )
Головна проблема зараз в сучасній православній церкві це лояльне ставлення до мирян і відкритість церкви.
Причому в службі традиційно залишилось місце місце коли проголошується "оглашонниє ізидєтє", но контролю за тим щоб залишись тіко парафіяни нема.
А тут буде "клюб збоченців" і ніяких вопросів не буде чому жінки тільки покриті хустками і ненакрашені, мова церковна словянська, а пяних на вході без розмов бють в писок :lol:
Наша держава куди толерантніше ставиться до "закритих клубів" ніж до церков.

То те що кожна організація має свій статут і засновників це вас не гребе, я вірно зрозуміла?
Статут організації (я не церковна особа але добре розуміюся у цих маленьких і важливих деталях) мають або бути приведеними до Законодавства, або у разі відмови від приведення до норм буде відповідальність відповідно Законодавства вас не гребе. Громада то лишнє ) громада, то люди, громадяни України які можуть об'єднуватися згідно законодавства у якість форми згідно законодавства.
Якщо є зміна законодавства я маю або змінитися або поїхати де більш гарні на мій смак умови. ) статут цієї церкви що каже?
stm
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Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 14:51

Марʼяна Безугла
Вибачте, не песимістка, а реалістка, і хотіла б помилятися у своїх прогнозах, але поки що вони ВСІ справдилися.

І це оприлюднювала лише малу частину. Нас чекає безодня в найближчі роки: повномасштабна війна з просуванням росіян на сході та атаками дронових ШІ РОЇВ на міста, світова війна, переділ світу, загалом різнобічний технологічний ривок людства і повна перебудова взаємовідносин із інтеграцією штучного інтелекту, роботизацією та кібернетизацією життя. Життя тих, хто залишиться живим.

Зміна державних систем. Усе це станеться дуже швидко.

Але кожен і кожна, хто зараз має волю, можливість і спроможність боротися, не опускайте рук. За кілька років ми не впізнаємо ні світ, ні країну. Україна стане такою, на яку ми здатні. І треба втриматися. Втримати нашу державу.

України, яку ми знали, вже немає і ніколи-ніколи не буде — забудьте.

Щодо нашого керівництва, то #всім_все_доповіли.
https://t.me/s/marybezuhla
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Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 15:10

Мастерская увлекательных прогнозов

Мастерская увлекательных (о..уительных) прогнозов:

Западные санкции особенно ударят по РФ летом 2026 года. Зе

Осенью 2026 года он выйдет и скажет, про 2027 год
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 15:19

  Бетон написав:Мастерская увлекательных (о..уительных) прогнозов:

Западные санкции особенно ударят по РФ летом 2026 года. Зе

Осенью 2026 года он выйдет и скажет, про 2027 год

Головне це кошти на розробку далекобійних ракет на 2500км. Тоді юридично немає жодних претензій до западу.
stm
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