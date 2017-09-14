stm написав: Громада то лишнє ) громада, то люди, громадяни України які можуть об'єднуватися згідно законодавства у якість форми згідно законодавства. Якщо є зміна законодавства я маю або змінитися або поїхати де більш гарні на мій смак умови. ) статут цієї церкви що каже?
та ідіть Ви гуртом в радугу разом з своїм "громада то лишнє". Ви хочете щоб мій голос в церкві був рівний з голосом якогось приблудного безбожника, католика чи юдея? Тільки на підставі того, що він громадянин України?))) Будуть комісари в пильних шльомах нам порядки наводить і розказувати хто куди поїхать має? А не думаєте, що чутка раніше поїдете? Кудись в Лондон Париж чи тельавів. Думаєте державу приватизували? ) Тільки держава вона окрім чистого неприкритого насильства тримається іще на суспільнім договорі, на добровільній згоді громадян коритися. а шото пропадає охота з вашою приватною державою співпрацювати)
stm написав:........ Як у воєнний стан у будь-якої організації у засновниках є громадяни і організації держави яка напала?
Церковь не госорганизация. Повторю, государство может и обязано наказывать любого человека за нарушение своих законов.
УПЦ МП за статутом є «самостійною і незалежною у своєму управлінні та устрої» та «самокерованою частиною Російської Православної Церкви»[8][25].
Православною церквою Америки (вважається самокерованою частиною Московського патріархату та автокефалію якій надала РПЦ) УПЦ (МП) розпізнається як автономна на рівні з Фінляндською чи Японською[26] ....... 1. УПЦ МП є самостійною і незалежною у своєму управлінні та устрої. 2. Найвищими органами церковної влади та управління є Собор, Собор єпископів та Священний Синод на чолі з Митрополитом Київським і всієї України. 3. Українська Православна Церква з'єднана з Помісними Православними Церквами через Руську Православну Церкву. [...] 5. Українська Православна Церква ... є самокерованою частиною Руської Православної Церкви. .......... 27 травня 2022 року у Свято-Пантелеймонівському жіночому монастирі пройшов Собор УПЦ МП. На соборі були внесені зміни до статуту про управління церквою, направлені на самостійність і незалежність УПЦ МП, засуджена позиція патріарха Кирила Гундяєва щодо російської агресії, проголошений заклик до діалогу з ПЦУ.[74][75] Нова редакція статуту з супровідним листом до Держетнополітики були опубліковані 12 грудня 2022 року.[48] Рішення собору не були прийняті Донецькою[76] та Симферопольською єпархіями[76][77], які забажали залишитися в єдності з РПЦ.
https://surl.li/wxlqjgСогласен, не всё так просто, как в этих цитатах, там можно найти и другое. Но хочу напомнить, как воевала с церковью советская власть, особенно до войны. Будем брать пример с большевиков? И ещё. Предстоятель католической церкви - Папа Римский. Протестантские страны Европы должны рассматривать католическую церковь как врага и стремиться уничтожить её? Было такое. Очень давно. Поумнели. Не хочу вдаваться в споры, но коллективная ответственность давно осуждена. Отдельных нарушителей закона надо наказывать независимо от того, верующие они или атеисты, и от того, к какой церкви принадлежат. Ну а перечисление prodigy - чистый призыв к большевизму. Ведение идеологической борьбы репрессивными методами, которые мы и так широко используем. Советы запрещали и глушили всякие "Голоса". В РФ действуют так же. Я не возражаю против этих методов. Но, как говорит будивельник, надо или крестик снять, или трусы надеть. Если мы "идём в Европу", то такие методы применять... не стоит. Если применяем, то мы идём немного не туда.
Пам’ятаєте Олексія Петрова — керівника «Спецтехноекспорту», якого журналісти з УП звинуватили у переплатах на закупівлях зброї на десятки мільярдів гривень? Після того ми у ЦПК знайшли у сімʼї Петрова елітний отель Fomich Chalet у Буковелі. Та виявили, що «Спецтехноекспорт», яким тоді керував Петров, не виконав контракти з поставки зброї на 25 мільярдів для ЗСУ. Кілька тижнів тому його, здавалося б, звільнили. Але вияивлося, що все не так просто. Умєров його НЕ звільнив, а сховав в тому самому «Спецтехноекспорті». Міністр оборони перевів Петрова з посади директора ДП на посаду виконавчого директора. Фактично — прізвище прибрали з держреєстру, але людина залишилася при кермі. Класика. Нагадаємо, журналіст Михайло Ткач ще пів року тому детально розклав схеми «Спецтехноекспорту», де фігурував Петров. І що ж тоді сталося? Кабмін негайно передав «Спецтехноекспорті» в підпорядкування Умєрову, який пообіцяв аудит і очищення системи. Але, як бачимо, минуло вже понад пів року — а Петров досі у грі. У керівній ролі. І під прикриттям.
Ще один, з тисячі подібних. Але винні "ухилянти", не переплутайте
stm написав:А як воюють за Україну, а не Зеленського? Які критерії відбору хто воює за Зеленського, а хто за Україну?
от вам і відповідь вверху. Петров та Умеров воюють за себе та Зе, а бусифікований в посадці з лопатою за Україну
stm написав:Куди б не прибрали Петрова, на момент потенційного скоєння злочину у "Спецтехноекпорті" він був на посаді і ставив підписи за документами по яким буде розгляд справи.
типу як Резніков? А ще можна всім взятись за руки і заспівати "Я верю в честность Президента, И в неподкупность постовых..." P.S. В кого які ставки на цього Петрова: послом на Каріби чи в Тайланд?
Ви не розбираєтесь. Резніклв не ставив підписи, його зам присів до розгляду у суді. Але справа можлива людині яка поставила підпис 100%, людині яка просила поставити підпис 0,0001% якщо буде доведено в суді що таке відбувалось. Послом не відправляють людину яка під слідством.
stm написав:........ Як у воєнний стан у будь-якої організації у засновниках є громадяни і організації держави яка напала?
Церковь не госорганизация. Повторю, государство может и обязано наказывать любого человека за нарушение своих законов.
УПЦ МП за статутом є «самостійною і незалежною у своєму управлінні та устрої» та «самокерованою частиною Російської Православної Церкви»[8][25].
Російська православна церква має зникнути зі статуту. Крапка. Церква не держпідприємство. Це правда. Організація - це загальне визначення без форми управління. Державна - це кінцевий бенефіціар державний орган влади ) Церква має статут, як будь яка організація. У статуті зазначено хто створив і які збори можуть вирішувати питання. ) Церква навіть має ЄДРПОУ, це як ваш РНОКПП дуже індивідуальний номер. Це важливо.
У ніч із 24 на 25 травня в Чернігові під час масованого ракетно-дронового обстрілу з боку Росії було завдано шкоди храму Всіх святих Чернігівських.
Цей храм має відношення до УПЦ МП, але настоятель храму має відверто негативне ставлення до патріарха РПЦ Кирила (Гундяєва)
Гундяй оголосив "Священную войну" Україні, тому він одобряє подібні обстріли
Banderlog теж це одобрить. Banderlog жодного разу не засудив руйнування церков УПЦ МП російською армією
Якщо хтось натисне на це "Жалоба", з будь яким текстом, той одобрить обстріли та руйнування церков
Я пишу факти, які неможливо приховувати
шо ти за чуш несеш? На буковині зара влада разом з поліцією відбирає храми в церковних громад. Ця влада проти нашої церкви. Побачим скільки вона встоїть без нашої підтримки. На таких безбожниках як ти і ті поліцаї
Відповідь у тебе в стилі - "а у вас в Америке негров линчуют"
Я писав про зруйновані росіянами церкви УПЦ МП - ти мовчав Я писав про Гундяя, який оголосив "священную войну" - ти мовчав Я писав, як УПЦ МП засмітили Спасо-Преображенський собор - ти мовчав
Я написав, що постраждала вітражна ікона із-за обстрілів росіян - ти не засудив, але написав - "влада проти нашої церкви"
Ти розумієшь різницю, коли "відбирають" храми і коли руйнують храми ?
stm написав: Громада то лишнє ) громада, то люди, громадяни України які можуть об'єднуватися згідно законодавства у якість форми згідно законодавства. Якщо є зміна законодавства я маю або змінитися або поїхати де більш гарні на мій смак умови. ) статут цієї церкви що каже?
та ідіть Ви гуртом в радугу разом з своїм "громада то лишнє". Ви хочете щоб мій голос в церкві був рівний з голосом якогось приблудного безбожника, католика чи юдея?
Яка гординя вилізла ... не по-християнські, пан отче, не по-християнські )
stm написав: У статуті зазначено хто створив і які збори можуть вирішувати питання. ) Церква навіть має ЄДРПОУ, це як ваш РНОКПП дуже індивідуальний номер. Це важливо.
та вговорили зеленський з своєю більшістю в верховній раді проти нашої церкви. треба переробляти статут, як свідки єгови, щоб воювати за державу було западло, сотруднічать зі слєдствієм западло, ходити в богопротивні суди западло і видавати як всі протестанти бронь од армії. Тоді буде крапка. А краще, взагалі уходити "в катакомби" ніякої реєстрації, храм на приватній території, вхід тільки по запрошенням. І не пускати нікого лишнього. Ні поліції, ні пожарників ні тцк.