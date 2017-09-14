Banderlog написав:Вся проблема в невизначеності терміну "церковна ромада" якщо б перехід в іншу конфесію робили парафіяни то питань нема. Но тут замість церковної громади даж не територіальна громада, а приїздять професійні " волонтьори " за силової підтримки поліцаїв.
Дійсно, так і було, от те хрест ...
Десь так 26-27.02.2022 року в село Лукашівку Чернігівського району заїхали такі ж самі професійні "волонтери" з поліцаями В будівлі церкві облаштували склад боєприпасів
Коли їх виганяли, вони завдали церкві руйнувань Після цього громада села Лукашівка вирішили перейти в ПЦУ
Ще багато таких прикладів лютого-березня 2022 року, коли після приїзду, а потім втечі, таких професійних "волонтерів", громади сел переходили в ПЦУ
stm написав: У статуті зазначено хто створив і які збори можуть вирішувати питання. ) Церква навіть має ЄДРПОУ, це як ваш РНОКПП дуже індивідуальний номер. Це важливо.
та вговорили зеленський з своєю більшістю в верховній раді проти нашої церкви. треба переробляти статут, як свідки єгови, щоб воювати за державу було западло, сотруднічать зі слєдствієм западло, ходити в богопротивні суди западло і видавати як всі протестанти бронь од армії. Тоді буде крапка. А краще, взагалі уходити "в катакомби" ніякої реєстрації, храм на приватній території, вхід тільки по запрошенням. І не пускати нікого лишнього. Ні поліції, ні пожарників ні тцк.
Зміна статуту це 1 робочій день. Ми з вами сперечаємося вже 90 днів і ви все ще не зрозуміли що зірку Давида я не прошу вас одягнути... Засновник має бути змінен у статуті. Одна строка у статуті. Може і не одна, але небагато. Бути підпільною церквою теж можна, хоч в катакомбах, хоч в городі. Основне не суперечити законодавству України )
detroytred написав:Марʼяна Безугла Вибачте, не песимістка, а реалістка, і хотіла б помилятися у своїх прогнозах, але поки що вони ВСІ справдилися.
І це оприлюднювала лише малу частину. Нас чекає безодня в найближчі роки: повномасштабна війна з просуванням росіян на сході та атаками дронових ШІ РОЇВ на міста, світова війна, переділ світу, загалом різнобічний технологічний ривок людства і повна перебудова взаємовідносин із інтеграцією штучного інтелекту, роботизацією та кібернетизацією життя. Життя тих, хто залишиться живим.
Зміна державних систем. Усе це станеться дуже швидко.
Але кожен і кожна, хто зараз має волю, можливість і спроможність боротися, не опускайте рук. За кілька років ми не впізнаємо ні світ, ні країну. Україна стане такою, на яку ми здатні. І треба втриматися. Втримати нашу державу.
України, яку ми знали, вже немає і ніколи-ніколи не буде — забудьте.
stm написав:Давайте критерії за якими ми можемо відрізнити хто воює не за Україну, а за зеленського? Воно ж якось має бути.
Не розумію цього питання. Що значить "хто"? Поки що у нас одна армія і уся вона воює разом. Зараз ціль одна. І є питання яка ця ціль(продовження війни)? Зрозуміло що в окремо взятого солдата - ціль вбити ворога. Цікавить глобальна ціль.
Яка різниця Державна чи Приватна? Якщо в засновниках організації(бізнесу/церкви/театру) є особи з громадянством країни агресора- згідно чинного Законодавста такі організації ЗОБОВЯЗАНІ привести свою діяльність до Законів України... В данному випадку - УПЦ МП - ЗОБОВЯЗАНА РОЗІРВАТИ СВОЇ ЗВЯЗКИ з церквою гундяєва. Все. Розривати можна по різному Можна перейти в ПЦУ Можна перейти в Грекокатолицьку.. Можна перейти в мусульманську Можна перейти і іудаїзм... АЛЕ УМОВА- ОДНА не повинно бути звязків ні через засновників, ні через капітал ні через статут з ДЕРЖАВОЮ агресором.
stm написав:По викладеному. Куди б не прибрали Петрова, на момент потенційного скоєння злочину у "Спецтехноекпорті" він був на посаді і ставив підписи за документами по яким буде розгляд справи.
от бачите як все чинно та благородно. на момент скоєння злочину був на посаді. ставив підписи. буде розгляд по справі. а до ухилянтів чогось інший підхід - трах, бах ти в бусіку і незабаром вже у штурмовиках. без ніяких чинних та благородних - буде розгляд справи. чи ухилянти та крадії бюджетних коштів живуть в різних Українах?