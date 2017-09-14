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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13984139851398613987>
Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 17:08

  Banderlog написав:Вся проблема в невизначеності терміну "церковна ромада" якщо б перехід в іншу конфесію робили парафіяни то питань нема. Но тут замість церковної громади даж не територіальна громада, а приїздять професійні " волонтьори " за силової підтримки поліцаїв.

Дійсно, так і було, от те хрест ...

Десь так 26-27.02.2022 року в село Лукашівку Чернігівського району заїхали такі ж самі професійні "волонтери" з поліцаями
В будівлі церкві облаштували склад боєприпасів

Коли їх виганяли, вони завдали церкві руйнувань
Після цього громада села Лукашівка вирішили перейти в ПЦУ

Ще багато таких прикладів лютого-березня 2022 року, коли після приїзду, а потім втечі, таких професійних "волонтерів", громади сел переходили в ПЦУ
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 17:09

  pesikot написав:Яка гординя вилізла ... не по-християнські, пан отче, не по-християнські )
це хто тобі сказав що не похристиянськи? Може деякі конфесії вже вінчають всяких альтернативно зорієнтованих і квадробоберів, но православна церква з вами на райдугу не спішить. :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 17:18

  Banderlog написав:
  stm написав: У статуті зазначено хто створив і які збори можуть вирішувати питання. ) Церква навіть має ЄДРПОУ, це як ваш РНОКПП дуже індивідуальний номер. Це важливо.
та вговорили зеленський з своєю більшістю в верховній раді проти нашої церкви.
треба переробляти статут,
як свідки єгови, щоб воювати за державу було западло, сотруднічать зі слєдствієм западло, ходити в богопротивні суди западло :lol: і видавати як всі протестанти бронь од армії.
Тоді буде крапка.
А краще, взагалі уходити "в катакомби" ніякої реєстрації, храм на приватній території, вхід тільки по запрошенням. І не пускати нікого лишнього. Ні поліції, ні пожарників ні тцк.

Зміна статуту це 1 робочій день. Ми з вами сперечаємося вже 90 днів і ви все ще не зрозуміли що зірку Давида я не прошу вас одягнути... Засновник має бути змінен у статуті. Одна строка у статуті. Може і не одна, але небагато.
Бути підпільною церквою теж можна, хоч в катакомбах, хоч в городі. Основне не суперечити законодавству України )
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Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 17:24

  Banderlog написав:
  pesikot написав:Яка гординя вилізла ... не по-християнські, пан отче, не по-християнські )
це хто тобі сказав що не похристиянськи? Може деякі конфесії вже вінчають всяких альтернативно зорієнтованих і квадробоберів, но православна церква з вами на райдугу не спішить. :lol:


Квадробери, райдуга ... пан отче, не треба тобі свої збочення виносити на загал.
У нас на форумі часто буває, хто проти чогось, той і сам цим грішить )

До речі, чого це мене гребе руйнування вітражу в церкві УПЦ МП, а тебе не гребе ? )
Це ж, як ти кажешь, "наша церква"
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 17:24

  detroytred написав:Марʼяна Безугла
Вибачте, не песимістка, а реалістка, і хотіла б помилятися у своїх прогнозах, але поки що вони ВСІ справдилися.

І це оприлюднювала лише малу частину. Нас чекає безодня в найближчі роки: повномасштабна війна з просуванням росіян на сході та атаками дронових ШІ РОЇВ на міста, світова війна, переділ світу, загалом різнобічний технологічний ривок людства і повна перебудова взаємовідносин із інтеграцією штучного інтелекту, роботизацією та кібернетизацією життя. Життя тих, хто залишиться живим.

Зміна державних систем. Усе це станеться дуже швидко.

Але кожен і кожна, хто зараз має волю, можливість і спроможність боротися, не опускайте рук. За кілька років ми не впізнаємо ні світ, ні країну. Україна стане такою, на яку ми здатні. І треба втриматися. Втримати нашу державу.

України, яку ми знали, вже немає і ніколи-ніколи не буде — забудьте.

Щодо нашого керівництва, то #всім_все_доповіли.
https://t.me/s/marybezuhla

баби будуть рожати чи ШІ що там в откровенні від св. Мар"яни?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 17:42

  stm написав:Давайте критерії за якими ми можемо відрізнити хто воює не за Україну, а за зеленського? Воно ж якось має бути.

Не розумію цього питання. Що значить "хто"? Поки що у нас одна армія і уся вона воює разом.
Зараз ціль одна. І є питання яка ця ціль(продовження війни)?
Зрозуміло що в окремо взятого солдата - ціль вбити ворога. Цікавить глобальна ціль.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 17:56

  stm написав:
  Бетон написав:Мастерская увлекательных прогнозов:

Западные санкции особенно ударят по РФ летом 2026 года. Зе

Осенью 2026 года он выйдет и скажет, про 2027 год

Головне це кошти на розробку далекобійних ракет на 2500км. Тоді юридично немає жодних претензій до западу.

І реактивно-ракетні спеціалісти будуть з Бангладешу, чи достатньо докторши fler з її потужними наробками для розробок?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 17:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Церковь не госорганизация.
Яка різниця Державна чи Приватна?
Якщо в засновниках організації(бізнесу/церкви/театру) є особи з громадянством країни агресора- згідно чинного Законодавста такі організації ЗОБОВЯЗАНІ привести свою діяльність до Законів України...
В данному випадку - УПЦ МП - ЗОБОВЯЗАНА РОЗІРВАТИ СВОЇ ЗВЯЗКИ з церквою гундяєва.
Все.
Розривати можна по різному
Можна перейти в ПЦУ
Можна перейти в Грекокатолицьку..
Можна перейти в мусульманську
Можна перейти і іудаїзм...
АЛЕ
УМОВА- ОДНА
не повинно бути звязків ні через засновників, ні через капітал ні через статут з ДЕРЖАВОЮ агресором.

Ніби ж просто?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 17:59

  Letusrock написав:
  stm написав:Куди б не прибрали Петрова, на момент потенційного скоєння злочину у "Спецтехноекпорті" він був на посаді і ставив підписи за документами по яким буде розгляд справи.

типу як Резніков?
А ще можна всім взятись за руки і заспівати "Я верю в честность Президента,
И в неподкупность постовых..."
P.S. В кого які ставки на цього Петрова: послом на Каріби чи в Тайланд?

на Філіпінах ні Посольства ні Консульства
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Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 18:01

  tester3373 написав:
  stm написав:По викладеному. Куди б не прибрали Петрова, на момент потенційного скоєння злочину у "Спецтехноекпорті" він був на посаді і ставив підписи за документами по яким буде розгляд справи.


от бачите як все чинно та благородно. на момент скоєння злочину був на посаді. ставив підписи. буде розгляд по справі.
а до ухилянтів чогось інший підхід - трах, бах ти в бусіку і незабаром вже у штурмовиках.
без ніяких чинних та благородних - буде розгляд справи.
чи ухилянти та крадії бюджетних коштів живуть в різних Українах?

і "Закон зворотньої дії не має"
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