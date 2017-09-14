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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13984139851398613987
Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 18:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:А краще, взагалі уходити "в катакомби" ніякої реєстрації, храм на приватній території, вхід тільки по запрошенням. І не пускати нікого лишнього. Ні поліції, ні пожарників ні тцк.
Що таке організація БЕЗ РЕЄСТРАЦІЇ ?
Якщо організація - значить десь зареєстрована
Якщо організація з метою отримання прибутку - значить в Податковій
Якщо безприбуткова організація - то у відповідному міністерстів...
З іншого боку
Пожежники ЗОБОВЯЗАНІ перевірити відповідність приміщення до захисту від пожеж...
При чому в залежності від кількості одночасно перебуваючих , висотності, місця розташування - ці правила різні і описані ЗАКОНОДАВСТВОМ
Поліція ЗОБОВЯЗАНА перевіряти чи діяльність є законною
ТЦК зобовязане перевірити чи є в організації ті хто потрапляє під дію Закону про мобілізацію

І так далі і тому подібне...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 18:05

Троллейбус, который идёт на Восток

  ЛАД написав:Если мы "идём в Европу", то такие методы применять... не стоит. Если применяем, то мы идём немного не туда.


[Текст песни «Троллейбус»]

[Куплет 1]
Моё место слева, и я должен там сесть
Не пойму, почему мне так холодно здесь
Я не знаком с соседом, хоть мы вместе уж год
И мы тонем, хотя каждый знает, где брод
И каждый с надеждой глядит в потолок
Троллейбуса, который идёт на Восток
Троллейбуса, который идёт на Восток
Троллейбуса, который

[Куплет 2]
Все люди – братья, мы седьмая вода
И мы едем, не знаю, зачем и куда
Мой сосед не может, он хочет уйти
Но он не может уйти, он не знает пути
И вот мы гадаем, какой может быть прок
В троллейбусе, который идёт на Восток
В троллейбусе, который идёт на Восток
В троллейбусе, который

[Куплет 3]
В кабине нет шофера, но троллейбус идёт
И мотор заржавел, но мы едем вперёд
Мы сидим не дыша, смотрим туда
Где на долю секунды показалась звезда
Мы молчим, но мы знаем, нам в этом помог
Троллейбус, который идёт на Восток
Троллейбус, который идёт на Восток
Троллейбус, который
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 18:08

  flyman написав:
  tester3373 написав:от бачите як все чинно та благородно. на момент скоєння злочину був на посаді. ставив підписи. буде розгляд по справі.
а до ухилянтів чогось інший підхід - трах, бах ти в бусіку і незабаром вже у штурмовиках.
без ніяких чинних та благородних - буде розгляд справи.
чи ухилянти та крадії бюджетних коштів живуть в різних Українах?

і "Закон зворотньої дії не має"

у корупціонерів буде трошки навпаки "вирок по корупції не зобовязує повертати вкрадені кошти"
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 18:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  tester3373 написав:а до ухилянтів чогось інший підхід - трах, бах ти в бусіку і незабаром вже у штурмовиках.
без ніяких чинних та благородних - буде розгляд справи.
чи ухилянти та крадії бюджетних коштів живуть в різних Українах?
Давайте так
1 Є 10 млн осіб які потрапляють під дію закону про мобілізаці(чоловіки 25-60)
і 30 млн осіб які не потрапляють( жінки+чоловіки до 25 і після 60)
У вас є приклади коли в штурмовиках насильно опинився хтось з тих 3/4 України які під закон про мобілізацію не потрапляють?
Немає?
А чого? Вони що живуть в різних Українах?
2 Є менше 0,2 млн осіб які несуть економічну відповідальність
Керівники юросіб+підприємці....
По Вашому для цих 0,2 млн можна проводити дії по засудженню їх діяльності БЕЗ рішення суду?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 18:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:У вас є приклади коли в штурмовиках насильно опинився хтось з тих 3/4 України які під закон про мобілізацію не потрапляють?
Немає?

серйозно? лови перше що під руку попалося з купою прикладів
https://www.unian.ua/society/mobilizaci ... 61451.html
Деякі незаконно мобілізовані воювали по 2 роки поки не виграли суд, могли за той час 100 разів загинути. А зараз згідно рішення ВСУ взагалі незаконність мобілізації не звільняє від військової служби, тому від виграшу справи суто моральне задоволення.
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 18:33

  flyman написав:І реактивно-ракетні спеціалісти будуть з Бангладешу, чи достатньо докторши fler з її потужними наробками для розробок?

Ми плекали надію, що flymanські роботи ось-ось змінять хід війни, але щось пішло не так і вони застрягли десь "у проєкті".
fler
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Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 18:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:Зміна статуту це 1 робочій день. Ми з вами сперечаємося вже 90 днів і ви все ще не зрозуміли що зірку Давида я не прошу вас одягнути... Засновник має бути змінен у статуті. Одна строка у статуті. Може і не одна, але небагато.
Бути підпільною церквою теж можна, хоч в катакомбах, хоч в городі. Основне не суперечити законодавству України )
Так весь прикол, що одним днем не обійдеться, тому і не міняють строку. Тоді б тих православних церкв сто штук за день клепати можна було б. Крім державної рєестрації ще й церковна потрібна, а то типа секта виходить :mrgreen: А Вселенський патриархат тепер з благословіння ображеного гундяєва вже "турецький" і вони тепер або з документами філіал РПЦ, або без документів якась секта самопроголошена. Тому Бандерлог в отказ пішов від "любити ближнього" - а вони просто за віру, проти педіків, євреїв та за гноблєніє жінок. Кароч сєкта яка потребує експертизи та заборони як антісоціальна 8)
d44
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 18:39

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:У вас є приклади коли в штурмовиках насильно опинився хтось з тих 3/4 України які під закон про мобілізацію не потрапляють?
Немає?
серйозно? лови перше що під руку попалося з купою прикладів
https://www.unian.ua/society/mobilizaci ... 61451.html
Деякі незаконно мобілізовані воювали по 2 роки поки не виграли суд, могли за той час 100 разів загинути. А зараз згідно рішення ВСУ взагалі незаконність мобілізації не звільняє від військової служби, тому від виграшу справи суто моральне задоволення.
Зловив
Перший з приведенних тобою прикладів
Хлопчина потрапив в ЗСУ до 25 років на початку війни...
Як потрапив?- мобілізаційно чи добровольцем? Ти собі питання задав?
Потім, через 2 роки , цей хлопчина вирішив що навоювався і подав до суду щоб його звільнили....
Як на мене - провина ТЦК відсутня від слова взагалі.
Хоча НАЯВНА проблема яка вилізла через пару років бойових дій
Проблема в тому що ті хто пішов на початку ( особливо якщо мав підстави не йти) - через пару років вирішили що хочуть вийти з ЗСУ....
До речі другий приклад-такий самий, студент денного навчання ПІШОВ в ЗСУ на початку війни і через ДВА роки вирішив скористатись правом не йти....
Третій випадок
Заброньований не зявився на ВЛК і тому його зловили і відправили...
Хто не зявився на ВЛК? Хто був первинним порушником?
Яке рішення прийняв суд?
Четвертий випадок
Відсутній приписне свідоцтво....потім типу знайшлось..
Нагадує мені анекдот
Збив автомобіліст людину, звонить авдвокату що так і так...
Той відповідає
Я зараз в туреччині, вилітаю завтра буду, двоє свідків летять зі мною.
Пятий випадок
Зняли машиніста з поїзда... потім виявилось що в нього броня... суд повернув машиніста назад
Питання
А точно на момент коли його зняли в нього бронювання було? чи може десь кадровики прошляпили?


То як
Ти привів 5 випадків... і всі вони мають подвійне трактування.
То може все таки ти повинен погодитись
Якщо колупатись постійно в дупі-то не дивно що завжди результатом пошуків є лайно.
budivelnik
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