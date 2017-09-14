Що таке організація БЕЗ РЕЄСТРАЦІЇ ?
Якщо організація - значить десь зареєстрована
Якщо організація з метою отримання прибутку - значить в Податковій
Якщо безприбуткова організація - то у відповідному міністерстів...
З іншого боку
Пожежники ЗОБОВЯЗАНІ перевірити відповідність приміщення до захисту від пожеж...
При чому в залежності від кількості одночасно перебуваючих , висотності, місця розташування - ці правила різні і описані ЗАКОНОДАВСТВОМ
Поліція ЗОБОВЯЗАНА перевіряти чи діяльність є законною
ТЦК зобовязане перевірити чи є в організації ті хто потрапляє під дію Закону про мобілізацію
І так далі і тому подібне...