Додано: Сер 28 тра, 2025 18:39

Letusrock написав: budivelnik написав: У вас є приклади коли в штурмовиках насильно опинився хтось з тих 3/4 України які під закон про мобілізацію не потрапляють?

Немає? У вас є приклади коли в штурмовиках насильно опинився хтось з тих 3/4 України які під закон про мобілізацію не потрапляють?Немає? серйозно? лови перше що під руку попалося з купою прикладів

https://www.unian.ua/society/mobilizaci ... 61451.html

Деякі незаконно мобілізовані воювали по 2 роки поки не виграли суд, могли за той час 100 разів загинути. А зараз згідно рішення ВСУ взагалі незаконність мобілізації не звільняє від військової служби, тому від виграшу справи суто моральне задоволення. серйозно? лови перше що під руку попалося з купою прикладівДеякі незаконно мобілізовані воювали по 2 роки поки не виграли суд, могли за той час 100 разів загинути. А зараз згідно рішення ВСУ взагалі незаконність мобілізації не звільняє від військової служби, тому від виграшу справи суто моральне задоволення.

ЗловивПерший з приведенних тобою прикладівХлопчина потрапив в ЗСУ до 25 років на початку війни...Як потрапив?- мобілізаційно чи добровольцем? Ти собі питання задав?Потім, через 2 роки , цей хлопчина вирішив що навоювався і подав до суду щоб його звільнили....Як на мене - провина ТЦК відсутня від слова взагалі.Хоча НАЯВНА проблема яка вилізла через пару років бойових дійПроблема в тому що ті хто пішов на початку ( особливо якщо мав підстави не йти) - через пару років вирішили що хочуть вийти з ЗСУ....До речі другий приклад-такий самий, студент денного навчання ПІШОВ в ЗСУ на початку війни і через ДВА роки вирішив скористатись правом не йти....Третій випадокЗаброньований не зявився на ВЛК і тому його зловили і відправили...Хто не зявився на ВЛК? Хто був первинним порушником?Яке рішення прийняв суд?Четвертий випадокВідсутній приписне свідоцтво....потім типу знайшлось..Нагадує мені анекдотЗбив автомобіліст людину, звонить авдвокату що так і так...Той відповідаєЯ зараз в туреччині, вилітаю завтра буду, двоє свідків летять зі мною.Пятий випадокЗняли машиніста з поїзда... потім виявилось що в нього броня... суд повернув машиніста назадПитанняА точно на момент коли його зняли в нього бронювання було? чи може десь кадровики прошляпили?То якТи привів 5 випадків... і всі вони мають подвійне трактування.То може все таки ти повинен погодитисьЯкщо колупатись постійно в дупі-то не дивно що завжди результатом пошуків є лайно.