Banderlog написав:А краще, взагалі уходити "в катакомби" ніякої реєстрації, храм на приватній території, вхід тільки по запрошенням. І не пускати нікого лишнього. Ні поліції, ні пожарників ні тцк.
Що таке організація БЕЗ РЕЄСТРАЦІЇ ? Якщо організація - значить десь зареєстрована Якщо організація з метою отримання прибутку - значить в Податковій Якщо безприбуткова організація - то у відповідному міністерстів... З іншого боку Пожежники ЗОБОВЯЗАНІ перевірити відповідність приміщення до захисту від пожеж... При чому в залежності від кількості одночасно перебуваючих , висотності, місця розташування - ці правила різні і описані ЗАКОНОДАВСТВОМ Поліція ЗОБОВЯЗАНА перевіряти чи діяльність є законною ТЦК зобовязане перевірити чи є в організації ті хто потрапляє під дію Закону про мобілізацію
ЛАД написав:Если мы "идём в Европу", то такие методы применять... не стоит. Если применяем, то мы идём немного не туда.
[Текст песни «Троллейбус»]
[Куплет 1] Моё место слева, и я должен там сесть Не пойму, почему мне так холодно здесь Я не знаком с соседом, хоть мы вместе уж год И мы тонем, хотя каждый знает, где брод И каждый с надеждой глядит в потолок Троллейбуса, который идёт на Восток Троллейбуса, который идёт на Восток Троллейбуса, который
[Куплет 2] Все люди – братья, мы седьмая вода И мы едем, не знаю, зачем и куда Мой сосед не может, он хочет уйти Но он не может уйти, он не знает пути И вот мы гадаем, какой может быть прок В троллейбусе, который идёт на Восток В троллейбусе, который идёт на Восток В троллейбусе, который
[Куплет 3] В кабине нет шофера, но троллейбус идёт И мотор заржавел, но мы едем вперёд Мы сидим не дыша, смотрим туда Где на долю секунды показалась звезда Мы молчим, но мы знаем, нам в этом помог Троллейбус, который идёт на Восток Троллейбус, который идёт на Восток Троллейбус, который
tester3373 написав:от бачите як все чинно та благородно. на момент скоєння злочину був на посаді. ставив підписи. буде розгляд по справі. а до ухилянтів чогось інший підхід - трах, бах ти в бусіку і незабаром вже у штурмовиках. без ніяких чинних та благородних - буде розгляд справи. чи ухилянти та крадії бюджетних коштів живуть в різних Українах?
і "Закон зворотньої дії не має"
у корупціонерів буде трошки навпаки "вирок по корупції не зобовязує повертати вкрадені кошти"
tester3373 написав:а до ухилянтів чогось інший підхід - трах, бах ти в бусіку і незабаром вже у штурмовиках. без ніяких чинних та благородних - буде розгляд справи. чи ухилянти та крадії бюджетних коштів живуть в різних Українах?
Давайте так 1 Є 10 млн осіб які потрапляють під дію закону про мобілізаці(чоловіки 25-60) і 30 млн осіб які не потрапляють( жінки+чоловіки до 25 і після 60) У вас є приклади коли в штурмовиках насильно опинився хтось з тих 3/4 України які під закон про мобілізацію не потрапляють? Немає? А чого? Вони що живуть в різних Українах? 2 Є менше 0,2 млн осіб які несуть економічну відповідальність Керівники юросіб+підприємці.... По Вашому для цих 0,2 млн можна проводити дії по засудженню їх діяльності БЕЗ рішення суду?
budivelnik написав:У вас є приклади коли в штурмовиках насильно опинився хтось з тих 3/4 України які під закон про мобілізацію не потрапляють? Немає?
серйозно? лови перше що під руку попалося з купою прикладів https://www.unian.ua/society/mobilizaci ... 61451.html Деякі незаконно мобілізовані воювали по 2 роки поки не виграли суд, могли за той час 100 разів загинути. А зараз згідно рішення ВСУ взагалі незаконність мобілізації не звільняє від військової служби, тому від виграшу справи суто моральне задоволення.
stm написав:Зміна статуту це 1 робочій день. Ми з вами сперечаємося вже 90 днів і ви все ще не зрозуміли що зірку Давида я не прошу вас одягнути... Засновник має бути змінен у статуті. Одна строка у статуті. Може і не одна, але небагато. Бути підпільною церквою теж можна, хоч в катакомбах, хоч в городі. Основне не суперечити законодавству України )
Так весь прикол, що одним днем не обійдеться, тому і не міняють строку. Тоді б тих православних церкв сто штук за день клепати можна було б. Крім державної рєестрації ще й церковна потрібна, а то типа секта виходить А Вселенський патриархат тепер з благословіння ображеного гундяєва вже "турецький" і вони тепер або з документами філіал РПЦ, або без документів якась секта самопроголошена. Тому Бандерлог в отказ пішов від "любити ближнього" - а вони просто за віру, проти педіків, євреїв та за гноблєніє жінок. Кароч сєкта яка потребує експертизи та заборони як антісоціальна
budivelnik написав:У вас є приклади коли в штурмовиках насильно опинився хтось з тих 3/4 України які під закон про мобілізацію не потрапляють? Немає?
серйозно? лови перше що під руку попалося з купою прикладів https://www.unian.ua/society/mobilizaci ... 61451.html Деякі незаконно мобілізовані воювали по 2 роки поки не виграли суд, могли за той час 100 разів загинути. А зараз згідно рішення ВСУ взагалі незаконність мобілізації не звільняє від військової служби, тому від виграшу справи суто моральне задоволення.
Зловив Перший з приведенних тобою прикладів Хлопчина потрапив в ЗСУ до 25 років на початку війни... Як потрапив?- мобілізаційно чи добровольцем? Ти собі питання задав? Потім, через 2 роки , цей хлопчина вирішив що навоювався і подав до суду щоб його звільнили.... Як на мене - провина ТЦК відсутня від слова взагалі. Хоча НАЯВНА проблема яка вилізла через пару років бойових дій Проблема в тому що ті хто пішов на початку ( особливо якщо мав підстави не йти) - через пару років вирішили що хочуть вийти з ЗСУ.... До речі другий приклад-такий самий, студент денного навчання ПІШОВ в ЗСУ на початку війни і через ДВА роки вирішив скористатись правом не йти.... Третій випадок Заброньований не зявився на ВЛК і тому його зловили і відправили... Хто не зявився на ВЛК? Хто був первинним порушником? Яке рішення прийняв суд? Четвертий випадок Відсутній приписне свідоцтво....потім типу знайшлось.. Нагадує мені анекдот Збив автомобіліст людину, звонить авдвокату що так і так... Той відповідає Я зараз в туреччині, вилітаю завтра буду, двоє свідків летять зі мною. Пятий випадок Зняли машиніста з поїзда... потім виявилось що в нього броня... суд повернув машиніста назад Питання А точно на момент коли його зняли в нього бронювання було? чи може десь кадровики прошляпили?
То як Ти привів 5 випадків... і всі вони мають подвійне трактування. То може все таки ти повинен погодитись Якщо колупатись постійно в дупі-то не дивно що завжди результатом пошуків є лайно.
Хто відповідає за статут і якому філіалу підпорядковується ваша церква? У разі коли у статутних документах вказано що засновник це російська церква всі плюхи від держави Україна закінчуються. Земля для церкви лише у тих церков які статутно не підпорядковані російській церкві.
хз, не читав я ніяких статутів. Шо значить земля для церкви? В нас церква стоїть з 1700х років з часів австромадярської імперії . Це зєля виділив землю під неї?)))) 75 відсотків підтримки малюєте йому й вр? Ну малюйте й далі... групи захвату посилаєте разом з поліцаями? побачим... як буде проявлятись народна підтримка p/s Шо "будем бачити" удалив, раз хтось вирішив адміністрації , на то жалуватись))) а шо "групи захвату з поліцаями" так роликів повно, поменше правда як з бусифікацією) Іще раз, мож хтось пропустив. В нас вже побудована церква кп (томос вона чомусь теж не визнає ), я сам помагав будувати. Кому не нравляться наші порядки, може йти туди і вішати прапор поверех церкви, раз не доходить, що в церкві нема ні еліна ні єврея... ідея зеленського- воювати з церковними громадами так собі, особливо під час війни...
це ви вже дурника почали вмикати неважливо, з якого року, але зазвичай є документи - й на церкву, й на церковну організацію. не спеціаліст, як саме це оформлюється, але документи є зазвичай. є ще варіант не зареєстрованого самобуду - але на це теж є юридичний порядок.
тому якщо це приватна власність - це одне. а якщо державна - то з якого переляку мають бути відносини з представниками держави-агресора. якщо батюшка прохаваний й зареєстрував церкву на себе - то що, молодець, відчувається школа РПЦ
ніхто з церковними громадами не воює. але представники країни агресора так, заборонені. й наче УПЦ заявила, що вона самостійна (хоча ті, хто в темі, розуміють, що все це фікція)...
Banderlog написав:... А тут буде "клюб збоченців" і ніяких вопросів не буде чому жінки тільки покриті хустками і ненакрашені, мова церковна словянська, а пяних на вході без розмов бють в писок :lol: ...
оцією фразою ти чітко показав, де ти, а де церков христова...
тому створити ти можеш будь-який "клуб збоченців", але церквою це не буде, а лише сектою...