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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13986139871398813989>
Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 19:26

  flyman написав:
  ЛАД написав:Если мы "идём в Европу", то такие методы применять... не стоит. Если применяем, то мы идём немного не туда.


[Текст песни «Троллейбус»]

[Куплет 1]
Моё место слева, и я должен там сесть
Не пойму, почему мне так холодно здесь
Я не знаком с соседом, хоть мы вместе уж год
И мы тонем, хотя каждый знает, где брод
И каждый с надеждой глядит в потолок
Троллейбуса, который идёт на Восток
Троллейбуса, который идёт на Восток
Троллейбуса, который

[Куплет 2]
Все люди – братья, мы седьмая вода
И мы едем, не знаю, зачем и куда
Мой сосед не может, он хочет уйти
Но он не может уйти, он не знает пути
И вот мы гадаем, какой может быть прок
В троллейбусе, который идёт на Восток
В троллейбусе, который идёт на Восток
В троллейбусе, который

[Куплет 3]
В кабине нет шофера, но троллейбус идёт
И мотор заржавел, но мы едем вперёд
Мы сидим не дыша, смотрим туда
Где на долю секунды показалась звезда
Мы молчим, но мы знаем, нам в этом помог
Троллейбус, который идёт на Восток
Троллейбус, который идёт на Восток
Троллейбус, который


Шо Це за караколпак з наративами
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Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 19:29

  Xenon написав:
  stm написав:
  Бетон написав:Мастерская увлекательных прогнозов:

Западные санкции особенно ударят по РФ летом 2026 года. Зе

Осенью 2026 года он выйдет и скажет, про 2027 год

Головне це кошти на розробку далекобійних ракет на 2500км. Тоді юридично немає жодних претензій до западу.

а ви розумієте скільки років проходить ВІД "початку розробки" і ДО першого випробувального зразка ?

це ви не розумієте, що тепер будь-які ураження - це українська розробка (а де ці ракети зробили - це вже не так важливо) 8)
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Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 19:34

  Banderlog написав:...
А краще, взагалі уходити "в катакомби" ніякої реєстрації, храм на приватній території, вхід тільки по запрошенням. І не пускати нікого лишнього. Ні поліції, ні пожарників ні тцк.

Джим Джонс - дуже класний приклад для наслідування 8)
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Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 19:41

❗️Я розчарований подіями в Україні. Я не можу сказати, чи хоче путін припинити війну, – Трамп.

«За два тижні скажу, чи путін нас дурить. Якщо так – діяти будемо по-іншому. путін грає з вогнем».
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Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 19:42

  Shaman написав:
  Xenon написав:
  stm написав:Головне це кошти на розробку далекобійних ракет на 2500км. Тоді юридично немає жодних претензій до западу.
а ви розумієте скільки років проходить ВІД "початку розробки" і ДО першого випробувального зразка ?
це ви не розумієте, що тепер будь-які ураження - це українська розробка (а де ці ракети зробили - це вже не так важливо) 8)
Є речі які ми вміємо робити - наприклад корпуси ракет
Є речі які трохи вміємо+трохи не вміємо-наприклад двигуни
Є речі по яким відстали на пів життя - електроніка....
Тому
Корпус з двигуном-ми зробимо
Електроніку нам продадуть
Виріб наш... і розробляти повний цикл проектування не треба, просто візьмемо щось типу
корпус/двигун нептун/грім, електроніка хаймарс/томагавк... і є готовий виріб в масових кількостях
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 19:46

барабашов

Всім Добрий Вечір .
Всім Здоров,я .
Пане Барабашов , перепрошую що зразу не відповів на ваш лист .
Багато роботи , особливо зараз ..... хоча не так багато , як було на початку війни .
Ви , та ще багато хто, пишуть усіляки лякалки про ТЦК , про патрулі ... чого тільки не вигадують .
ОСОБЛИВО ПИШУТЬ ТІ ,ХТО НЕ БУВ В АРМІЇ , чи ті що дриснули (другий вислів не підібрав) з України .
Питання -ЧОМУ ?
Ви тут скількі мешкали , навчались ,женились , будували бізнес ?
Чому в одну мить ви поїхали в іншу державу ?
Бросив усе нажите , кватері , хатинки те що у домі ....друзів та інше .
Платите й платять несусвітні гроші , аби ДРИСНУТИ .
Чому для тих хто пише усіляки недолугощі не соромно писати ,що ТАМ (за кордоном ) вас ніхто не чекає . Майже зі всіх взяли письмові зобов,язання що поїдете з країни .

Ви напевне гадаєте що приймаюча країна не розуміє що ви зрадили свою БАТЬКІВЩИНУ ?
Це не так .
Та ви самі все розумієте де і як накосячили .САМІ порушили закони , а зараз закидуєте що проти вас навмистно ТЦК порушує закони .
Були б ви свідомі (маю на увазі ухилянтів ) , все було по іншому .
Ще я не бажаю згадувати деяких "маркатвенов " які мешкають в Україні й пишуть недолугощі на нашому форумі .....навіть літер жалко
холява
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Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 19:59

не кораколпак а #вічноживий напівкореєць з клубу 27

  fox767676 написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав:Если мы "идём в Европу", то такие методы применять... не стоит. Если применяем, то мы идём немного не туда.


[Текст песни «Троллейбус»]

[Куплет 1]
Моё место слева, и я должен там сесть
Не пойму, почему мне так холодно здесь
Я не знаком с соседом, хоть мы вместе уж год
И мы тонем, хотя каждый знает, где брод
И каждый с надеждой глядит в потолок
Троллейбуса, который идёт на Восток
Троллейбуса, который идёт на Восток
Троллейбуса, который

[Куплет 2]
Все люди – братья, мы седьмая вода
И мы едем, не знаю, зачем и куда
Мой сосед не может, он хочет уйти
Но он не может уйти, он не знает пути
И вот мы гадаем, какой может быть прок
В троллейбусе, который идёт на Восток
В троллейбусе, который идёт на Восток
В троллейбусе, который

[Куплет 3]
В кабине нет шофера, но троллейбус идёт
И мотор заржавел, но мы едем вперёд
Мы сидим не дыша, смотрим туда
Где на долю секунды показалась звезда
Мы молчим, но мы знаем, нам в этом помог
Троллейбус, который идёт на Восток
Троллейбус, который идёт на Восток
Троллейбус, который


Шо Це за караколпак з наративами
Наш шлях - Go West

Drang nach Osten, бо куплет #3

ти заплутався в термінології #розширенняЄС:
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
Востаннє редагувалось flyman в Сер 28 тра, 2025 20:34, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 20:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:А краще, взагалі уходити "в катакомби" ніякої реєстрації, храм на приватній території, вхід тільки по запрошенням. І не пускати нікого лишнього. Ні поліції, ні пожарників ні тцк.

отличный стартап!
запилите в сарае "храм", будете там с единомышленниками бить челом во славу гундяева, дасятину ему сразу на карту, можно предоплатой )))

главное не пускать пожарных ну если не дай Б-г пожар случится )))
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Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 20:10

ЛАД маю запитання -зараз війна чи недорозумєніє ?
якщо у нас війна, до нам до лампочки "freedom hause", чи Папа Римський(покійний)які проти утиску церкви(рпц) в Україні, але вони не були проти вбивства наших жінок і дітей

рпц(упц мп)- доволі потужний канал пропаганди(промивки і зомбування українців)

наводите методи ссср, але тоді була "холодна війна", а у нас саме горяча...
З вашої "гуманною" точкі зору не боротись з м'якою силою ворога, це добро
Тоді в ссср не треба було ловити по лісам диверсантів, нехай працює радіостанція (як у фільмі "в августі 44го"), а упц впливає на людей більше, ніж навіть канал "соловьев life"

Україну що дня і ночі атакують ракетами і шахідами, вбивають сотні цивільних (в тому числі дітей), а ти тут про гуманність заговорив (те саме робив і портнов, атакував владу, вибирав випадки негуманного ставлення і роздмухував не весь світ.
ЛАД, я вже казав, що таки як ти є ВОРОГАМИ, так не всіх ворогів є можливість наказати,
але карма існує (всі хто, проти України, всі зрадники , колаборанти отримують по заслугам)
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Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 20:15

  flyman написав:
  fox767676 написав:
  flyman написав:Если мы "идём в Европу", то такие методы применять... не стоит. Если применяем, то мы идём немного не туда.

[Текст песни «Троллейбус»]

[Куплет 1]
Моё место слева, и я должен там сесть
Не пойму, почему мне так холодно здесь
Я не знаком с соседом, хоть мы вместе уж год
И мы тонем, хотя каждый знает, где брод
И каждый с надеждой глядит в потолок
Троллейбуса, который идёт на Восток
Троллейбуса, который идёт на Восток
Троллейбуса, который

[Куплет 2]
Все люди – братья, мы седьмая вода
И мы едем, не знаю, зачем и куда
Мой сосед не может, он хочет уйти
Но он не может уйти, он не знает пути
И вот мы гадаем, какой может быть прок
В троллейбусе, который идёт на Восток
В троллейбусе, который идёт на Восток
В троллейбусе, который

[Куплет 3]
В кабине нет шофера, но троллейбус идёт
И мотор заржавел, но мы едем вперёд
Мы сидим не дыша, смотрим туда
Где на долю секунды показалась звезда
Мы молчим, но мы знаем, нам в этом помог
Троллейбус, который идёт на Восток
Троллейбус, который идёт на Восток
Троллейбус, который


Шо Це за караколпак з наративами
Наш шлях - Go West

Drang nach Osten, бо куплет #3

ти заплутався в термінології #розширенняЄС:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3_%D0%BD%D0%B0%D1%85_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD


Добрі люди зробили гарну статю українською, а ти плюнув їм в душу обравши російський варіант. Як це
по-караколпацькі.
Стосовно напрямків - ну це зустрічні рухи нащадків вестготів та франків з ЄС та нащадків культур
скіфів з остготами в Україні. Воз'єднання братів. А на який "восток" може їхати карокалпак в алмаатинському тролейбусі - хз, може в Улан-батор
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