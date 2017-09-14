flyman написав:

Если мы "идём в Европу", то такие методы применять... не стоит. Если применяем, то мы идём немного не туда.[Текст песни «Троллейбус»][Куплет 1]Моё место слева, и я должен там сестьНе пойму, почему мне так холодно здесьЯ не знаком с соседом, хоть мы вместе уж годИ мы тонем, хотя каждый знает, где бродИ каждый с надеждой глядит в потолокТроллейбуса, который идёт на ВостокТроллейбуса, который идёт на ВостокТроллейбуса, который[Куплет 2]Все люди – братья, мы седьмая водаИ мы едем, не знаю, зачем и кудаМой сосед не может, он хочет уйтиНо он не может уйти, он не знает путиИ вот мы гадаем, какой может быть прокВ троллейбусе, который идёт на ВостокВ троллейбусе, который идёт на ВостокВ троллейбусе, который[Куплет 3]В кабине нет шофера, но троллейбус идётИ мотор заржавел, но мы едем вперёдМы сидим не дыша, смотрим тудаГде на долю секунды показалась звездаМы молчим, но мы знаем, нам в этом помогТроллейбус, который идёт на ВостокТроллейбус, который идёт на ВостокТроллейбус, который