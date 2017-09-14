ЛАД написав:Если мы "идём в Европу", то такие методы применять... не стоит. Если применяем, то мы идём немного не туда.
[Текст песни «Троллейбус»]
[Куплет 1] Моё место слева, и я должен там сесть Не пойму, почему мне так холодно здесь Я не знаком с соседом, хоть мы вместе уж год И мы тонем, хотя каждый знает, где брод И каждый с надеждой глядит в потолок Троллейбуса, который идёт на Восток Троллейбуса, который идёт на Восток Троллейбуса, который
[Куплет 2] Все люди – братья, мы седьмая вода И мы едем, не знаю, зачем и куда Мой сосед не может, он хочет уйти Но он не может уйти, он не знает пути И вот мы гадаем, какой может быть прок В троллейбусе, который идёт на Восток В троллейбусе, который идёт на Восток В троллейбусе, который
[Куплет 3] В кабине нет шофера, но троллейбус идёт И мотор заржавел, но мы едем вперёд Мы сидим не дыша, смотрим туда Где на долю секунды показалась звезда Мы молчим, но мы знаем, нам в этом помог Троллейбус, который идёт на Восток Троллейбус, который идёт на Восток Троллейбус, который
Шо Це за караколпак з наративами Наш шлях - Go West
stm написав:Головне це кошти на розробку далекобійних ракет на 2500км. Тоді юридично немає жодних претензій до западу.
а ви розумієте скільки років проходить ВІД "початку розробки" і ДО першого випробувального зразка ?
це ви не розумієте, що тепер будь-які ураження - це українська розробка (а де ці ракети зробили - це вже не так важливо)
Є речі які ми вміємо робити - наприклад корпуси ракет Є речі які трохи вміємо+трохи не вміємо-наприклад двигуни Є речі по яким відстали на пів життя - електроніка.... Тому Корпус з двигуном-ми зробимо Електроніку нам продадуть Виріб наш... і розробляти повний цикл проектування не треба, просто візьмемо щось типу корпус/двигун нептун/грім, електроніка хаймарс/томагавк... і є готовий виріб в масових кількостях
Всім Добрий Вечір . Всім Здоров,я . Пане Барабашов , перепрошую що зразу не відповів на ваш лист . Багато роботи , особливо зараз ..... хоча не так багато , як було на початку війни . Ви , та ще багато хто, пишуть усіляки лякалки про ТЦК , про патрулі ... чого тільки не вигадують . ОСОБЛИВО ПИШУТЬ ТІ ,ХТО НЕ БУВ В АРМІЇ , чи ті що дриснули (другий вислів не підібрав) з України . Питання -ЧОМУ ? Ви тут скількі мешкали , навчались ,женились , будували бізнес ? Чому в одну мить ви поїхали в іншу державу ? Бросив усе нажите , кватері , хатинки те що у домі ....друзів та інше . Платите й платять несусвітні гроші , аби ДРИСНУТИ . Чому для тих хто пише усіляки недолугощі не соромно писати ,що ТАМ (за кордоном ) вас ніхто не чекає . Майже зі всіх взяли письмові зобов,язання що поїдете з країни .
Ви напевне гадаєте що приймаюча країна не розуміє що ви зрадили свою БАТЬКІВЩИНУ ? Це не так . Та ви самі все розумієте де і як накосячили .САМІ порушили закони , а зараз закидуєте що проти вас навмистно ТЦК порушує закони . Були б ви свідомі (маю на увазі ухилянтів ) , все було по іншому . Ще я не бажаю згадувати деяких "маркатвенов " які мешкають в Україні й пишуть недолугощі на нашому форумі .....навіть літер жалко
ЛАД написав:Если мы "идём в Европу", то такие методы применять... не стоит. Если применяем, то мы идём немного не туда.
[Текст песни «Троллейбус»]
[Куплет 1] Моё место слева, и я должен там сесть Не пойму, почему мне так холодно здесь Я не знаком с соседом, хоть мы вместе уж год И мы тонем, хотя каждый знает, где брод И каждый с надеждой глядит в потолок Троллейбуса, который идёт на Восток Троллейбуса, который идёт на Восток Троллейбуса, который
[Куплет 2] Все люди – братья, мы седьмая вода И мы едем, не знаю, зачем и куда Мой сосед не может, он хочет уйти Но он не может уйти, он не знает пути И вот мы гадаем, какой может быть прок В троллейбусе, который идёт на Восток В троллейбусе, который идёт на Восток В троллейбусе, который
[Куплет 3] В кабине нет шофера, но троллейбус идёт И мотор заржавел, но мы едем вперёд Мы сидим не дыша, смотрим туда Где на долю секунды показалась звезда Мы молчим, но мы знаем, нам в этом помог Троллейбус, который идёт на Восток Троллейбус, который идёт на Восток Троллейбус, который
Шо Це за караколпак з наративами Наш шлях - Go West
ЛАД маю запитання -зараз війна чи недорозумєніє ? якщо у нас війна, до нам до лампочки "freedom hause", чи Папа Римський(покійний)які проти утиску церкви(рпц) в Україні, але вони не були проти вбивства наших жінок і дітей
рпц(упц мп)- доволі потужний канал пропаганди(промивки і зомбування українців)
наводите методи ссср, але тоді була "холодна війна", а у нас саме горяча... З вашої "гуманною" точкі зору не боротись з м'якою силою ворога, це добро Тоді в ссср не треба було ловити по лісам диверсантів, нехай працює радіостанція (як у фільмі "в августі 44го"), а упц впливає на людей більше, ніж навіть канал "соловьев life"
Україну що дня і ночі атакують ракетами і шахідами, вбивають сотні цивільних (в тому числі дітей), а ти тут про гуманність заговорив (те саме робив і портнов, атакував владу, вибирав випадки негуманного ставлення і роздмухував не весь світ. ЛАД, я вже казав, що таки як ти є ВОРОГАМИ, так не всіх ворогів є можливість наказати, але карма існує (всі хто, проти України, всі зрадники , колаборанти отримують по заслугам)
flyman написав:Если мы "идём в Европу", то такие методы применять... не стоит. Если применяем, то мы идём немного не туда.
[Текст песни «Троллейбус»]
[Куплет 1] Моё место слева, и я должен там сесть Не пойму, почему мне так холодно здесь Я не знаком с соседом, хоть мы вместе уж год И мы тонем, хотя каждый знает, где брод И каждый с надеждой глядит в потолок Троллейбуса, который идёт на Восток Троллейбуса, который идёт на Восток Троллейбуса, который
[Куплет 2] Все люди – братья, мы седьмая вода И мы едем, не знаю, зачем и куда Мой сосед не может, он хочет уйти Но он не может уйти, он не знает пути И вот мы гадаем, какой может быть прок В троллейбусе, который идёт на Восток В троллейбусе, который идёт на Восток В троллейбусе, который
[Куплет 3] В кабине нет шофера, но троллейбус идёт И мотор заржавел, но мы едем вперёд Мы сидим не дыша, смотрим туда Где на долю секунды показалась звезда Мы молчим, но мы знаем, нам в этом помог Троллейбус, который идёт на Восток Троллейбус, который идёт на Восток Троллейбус, который
Шо Це за караколпак з наративами Наш шлях - Go West
Добрі люди зробили гарну статю українською, а ти плюнув їм в душу обравши російський варіант. Як це по-караколпацькі. Стосовно напрямків - ну це зустрічні рухи нащадків вестготів та франків з ЄС та нащадків культур скіфів з остготами в Україні. Воз'єднання братів. А на який "восток" може їхати карокалпак в алмаатинському тролейбусі - хз, може в Улан-батор