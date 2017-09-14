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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13986139871398813989
Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 20:21

Німеччина погодила військову допомогу Україні на 5 мільярдів євро


Гроші надійдуть із фондів, уже схвалених Бундестагом.

Також він назвав три головні підсумки візиту української делегації до Берліну сьогодні.

По-перше, йдеться про далекобійне озброєння для України.

"Підписали Лист про намір, згідно з яким Німеччина профінансує закупівлю українських далекобійних засобів на сотні мільйонів євро. Це - пряме посилення нашого ОПК та Сил оборони, які використовують засоби deep strike", - повідомив Умєров.

По-друге, йдеться про контракт на засоби ППО.

"Підписано контракт з компанією Diehl Defence на виробництво систем IRIS-T і ракет до них. Загальна вартість контракту - 2.2 мільярда євро", - зазначив Умєров.

По-третє, йдеться про медичне обладнання.

Німеччина профінансує купівлю медичного обладнання українського виробництва.

За словами Умєрова, Німеччина зобов’язалася підтримувати інвестиції до українського ОПК та закликати інших до цього, зокрема це стосується протиповітряної оборони.
prodigy
 
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