stm написав:Головне це кошти на розробку далекобійних ракет на 2500км. Тоді юридично немає жодних претензій до западу.
а ви розумієте скільки років проходить ВІД "початку розробки" і ДО першого випробувального зразка ?
це ви не розумієте, що тепер будь-які ураження - це українська розробка (а де ці ракети зробили - це вже не так важливо)
Є речі які ми вміємо робити - наприклад корпуси ракет Є речі які трохи вміємо+трохи не вміємо-наприклад двигуни Є речі по яким відстали на пів життя - електроніка.... Тому Корпус з двигуном-ми зробимо Електроніку нам продадуть Виріб наш... і розробляти повний цикл проектування не треба, просто візьмемо щось типу корпус/двигун нептун/грім, електроніка хаймарс/томагавк... і є готовий виріб в масових кількостях
Всім Добрий Вечір . Всім Здоров,я . Пане Барабашов , перепрошую що зразу не відповів на ваш лист . Багато роботи , особливо зараз ..... хоча не так багато , як було на початку війни . Ви , та ще багато хто, пишуть усіляки лякалки про ТЦК , про патрулі ... чого тільки не вигадують . ОСОБЛИВО ПИШУТЬ ТІ ,ХТО НЕ БУВ В АРМІЇ , чи ті що дриснули (другий вислів не підібрав) з України . Питання -ЧОМУ ? Ви тут скількі мешкали , навчались ,женились , будували бізнес ? Чому в одну мить ви поїхали в іншу державу ? Бросив усе нажите , кватері , хатинки те що у домі ....друзів та інше . Платите й платять несусвітні гроші , аби ДРИСНУТИ . Чому для тих хто пише усіляки недолугощі не соромно писати ,що ТАМ (за кордоном ) вас ніхто не чекає . Майже зі всіх взяли письмові зобов,язання що поїдете з країни .
Ви напевне гадаєте що приймаюча країна не розуміє що ви зрадили свою БАТЬКІВЩИНУ ? Це не так . Та ви самі все розумієте де і як накосячили .САМІ порушили закони , а зараз закидуєте що проти вас навмистно ТЦК порушує закони . Були б ви свідомі (маю на увазі ухилянтів ) , все було по іншому . Ще я не бажаю згадувати деяких "маркатвенов " які мешкають в Україні й пишуть недолугощі на нашому форумі .....навіть літер жалко
ЛАД написав:Если мы "идём в Европу", то такие методы применять... не стоит. Если применяем, то мы идём немного не туда.
[Текст песни «Троллейбус»]
[Куплет 1] Моё место слева, и я должен там сесть Не пойму, почему мне так холодно здесь Я не знаком с соседом, хоть мы вместе уж год И мы тонем, хотя каждый знает, где брод И каждый с надеждой глядит в потолок Троллейбуса, который идёт на Восток Троллейбуса, который идёт на Восток Троллейбуса, который
[Куплет 2] Все люди – братья, мы седьмая вода И мы едем, не знаю, зачем и куда Мой сосед не может, он хочет уйти Но он не может уйти, он не знает пути И вот мы гадаем, какой может быть прок В троллейбусе, который идёт на Восток В троллейбусе, который идёт на Восток В троллейбусе, который
[Куплет 3] В кабине нет шофера, но троллейбус идёт И мотор заржавел, но мы едем вперёд Мы сидим не дыша, смотрим туда Где на долю секунды показалась звезда Мы молчим, но мы знаем, нам в этом помог Троллейбус, который идёт на Восток Троллейбус, который идёт на Восток Троллейбус, который
Шо Це за караколпак з наративами Наш шлях - Go West
ЛАД маю запитання -зараз війна чи недорозумєніє ? якщо у нас війна, до нам до лампочки "freedom hause", чи Папа Римський(покійний)які проти утиску церкви(рпц) в Україні, але вони не були проти вбивства наших жінок і дітей
рпц(упц мп)- доволі потужний канал пропаганди(промивки і зомбування українців)
наводите методи ссср, але тоді була "холодна війна", а у нас саме горяча... З вашої "гуманною" точкі зору не боротись з м'якою силою ворога, це добро Тоді в ссср не треба було ловити по лісам диверсантів, нехай працює радіостанція (як у фільмі "в августі 44го"), а упц впливає на людей більше, ніж навіть канал "соловьев life"
Україну що дня і ночі атакують ракетами і шахідами, вбивають сотні цивільних (в тому числі дітей), а ти тут про гуманність заговорив (те саме робив і портнов, атакував владу, вибирав випадки негуманного ставлення і роздмухував не весь світ. ЛАД, я вже казав, що таки як ти є ВОРОГАМИ, так не всіх ворогів є можливість наказати, але карма існує (всі хто, проти України, всі зрадники , колаборанти отримують по заслугам)
flyman написав:Если мы "идём в Европу", то такие методы применять... не стоит. Если применяем, то мы идём немного не туда.
[Текст песни «Троллейбус»]
[Куплет 1] Моё место слева, и я должен там сесть Не пойму, почему мне так холодно здесь Я не знаком с соседом, хоть мы вместе уж год И мы тонем, хотя каждый знает, где брод И каждый с надеждой глядит в потолок Троллейбуса, который идёт на Восток Троллейбуса, который идёт на Восток Троллейбуса, который
[Куплет 2] Все люди – братья, мы седьмая вода И мы едем, не знаю, зачем и куда Мой сосед не может, он хочет уйти Но он не может уйти, он не знает пути И вот мы гадаем, какой может быть прок В троллейбусе, который идёт на Восток В троллейбусе, который идёт на Восток В троллейбусе, который
[Куплет 3] В кабине нет шофера, но троллейбус идёт И мотор заржавел, но мы едем вперёд Мы сидим не дыша, смотрим туда Где на долю секунды показалась звезда Мы молчим, но мы знаем, нам в этом помог Троллейбус, который идёт на Восток Троллейбус, который идёт на Восток Троллейбус, который
Шо Це за караколпак з наративами Наш шлях - Go West
Добрі люди зробили гарну статю українською, а ти плюнув їм в душу обравши російський варіант. Як це по-караколпацькі. Стосовно напрямків - ну це зустрічні рухи нащадків вестготів та франків з ЄС та нащадків культур скіфів з остготами в Україні. Воз'єднання братів. А на який "восток" може їхати карокалпак в алмаатинському тролейбусі - хз, може в Улан-батор
Німеччина погодила військову допомогу Україні на 5 мільярдів євро
Гроші надійдуть із фондів, уже схвалених Бундестагом.
Також він назвав три головні підсумки візиту української делегації до Берліну сьогодні.
По-перше, йдеться про далекобійне озброєння для України.
"Підписали Лист про намір, згідно з яким Німеччина профінансує закупівлю українських далекобійних засобів на сотні мільйонів євро. Це - пряме посилення нашого ОПК та Сил оборони, які використовують засоби deep strike", - повідомив Умєров.
По-друге, йдеться про контракт на засоби ППО.
"Підписано контракт з компанією Diehl Defence на виробництво систем IRIS-T і ракет до них. Загальна вартість контракту - 2.2 мільярда євро", - зазначив Умєров.
По-третє, йдеться про медичне обладнання.
Німеччина профінансує купівлю медичного обладнання українського виробництва.
За словами Умєрова, Німеччина зобов’язалася підтримувати інвестиції до українського ОПК та закликати інших до цього, зокрема це стосується протиповітряної оборони.
Banderlog написав:... А тут буде "клюб збоченців" і ніяких вопросів не буде чому жінки тільки покриті хустками і ненакрашені, мова церковна словянська, а пяних на вході без розмов бють в писок :lol: ...
оцією фразою ти чітко показав, де ти, а де церков христова...
тому створити ти можеш будь-який "клуб збоченців", але церквою це не буде, а лише сектою...
)))) та називай то як хочеш, мені головне щоб такі як ти не лізли до нас. Ми з вами нічого спільного мати не хочем. Ні в церкві ні в державі.
stm написав:Ви не розбираєтесь. Резніклв не ставив підписи, його зам присів до розгляду у суді. Але справа можлива людині яка поставила підпис 100%, людині яка просила поставити підпис 0,0001% якщо буде доведено в суді що таке відбувалось. Послом не відправляють людину яка під слідством.
тобто корупціонерів і хабарників тільки через суд і слідство а ухилянтів трах бах і ти в бусіку на фронт? ми точно в одній Україні живем?
tester3373 написав:тобто корупціонерів і хабарників тільки через суд і слідство а ухилянтів трах бах і ти в бусіку на фронт? ми точно в одній Україні живем?
Тут нет никакого противоречия. Привлечение к ответственности через суд, а для исполнения обязанности решение суда не требуется. Можете спросить у КС.
Дискриминации тут тоже нет. Вы тоже можете что-нибудь украсть, и Вас будут долго судить. Это надёжно защитит от мобилизации, если сами не изъявите желание. Только предварительно поинтересуйтесь минимальной суммой украденного, после которой наступает уголовная ответственность, чтобы не продешевить.