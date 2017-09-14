Додано: Сер 28 тра, 2025 19:46

барабашов



Всім Добрий Вечір .

Всім Здоров,я .

Пане Барабашов , перепрошую що зразу не відповів на ваш лист .

Багато роботи , особливо зараз ..... хоча не так багато , як було на початку війни .

Ви , та ще багато хто, пишуть усіляки лякалки про ТЦК , про патрулі ... чого тільки не вигадують .

ОСОБЛИВО ПИШУТЬ ТІ ,ХТО НЕ БУВ В АРМІЇ , чи ті що дриснули (другий вислів не підібрав) з України .

Питання -ЧОМУ ?

Ви тут скількі мешкали , навчались ,женились , будували бізнес ?

Чому в одну мить ви поїхали в іншу державу ?

Бросив усе нажите , кватері , хатинки те що у домі ....друзів та інше .

Платите й платять несусвітні гроші , аби ДРИСНУТИ .

Чому для тих хто пише усіляки недолугощі не соромно писати ,що ТАМ (за кордоном ) вас ніхто не чекає . Майже зі всіх взяли письмові зобов,язання що поїдете з країни .



Ви напевне гадаєте що приймаюча країна не розуміє що ви зрадили свою БАТЬКІВЩИНУ ?

Це не так .

Та ви самі все розумієте де і як накосячили .САМІ порушили закони , а зараз закидуєте що проти вас навмистно ТЦК порушує закони .

Були б ви свідомі (маю на увазі ухилянтів ) , все було по іншому .

Ще я не бажаю згадувати деяких "маркатвенов " які мешкають в Україні й пишуть недолугощі на нашому форумі .....навіть літер жалко