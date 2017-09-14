RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 13986139871398813989>
Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 19:42

  Shaman написав:
  Xenon написав:
  stm написав:Головне це кошти на розробку далекобійних ракет на 2500км. Тоді юридично немає жодних претензій до западу.
а ви розумієте скільки років проходить ВІД "початку розробки" і ДО першого випробувального зразка ?
це ви не розумієте, що тепер будь-які ураження - це українська розробка (а де ці ракети зробили - це вже не так важливо) 8)
Є речі які ми вміємо робити - наприклад корпуси ракет
Є речі які трохи вміємо+трохи не вміємо-наприклад двигуни
Є речі по яким відстали на пів життя - електроніка....
Тому
Корпус з двигуном-ми зробимо
Електроніку нам продадуть
Виріб наш... і розробляти повний цикл проектування не треба, просто візьмемо щось типу
корпус/двигун нептун/грім, електроніка хаймарс/томагавк... і є готовий виріб в масових кількостях
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26329
З нами з: 15.01.09
Подякував: 289 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 19:46

барабашов

Всім Добрий Вечір .
Всім Здоров,я .
Пане Барабашов , перепрошую що зразу не відповів на ваш лист .
Багато роботи , особливо зараз ..... хоча не так багато , як було на початку війни .
Ви , та ще багато хто, пишуть усіляки лякалки про ТЦК , про патрулі ... чого тільки не вигадують .
ОСОБЛИВО ПИШУТЬ ТІ ,ХТО НЕ БУВ В АРМІЇ , чи ті що дриснули (другий вислів не підібрав) з України .
Питання -ЧОМУ ?
Ви тут скількі мешкали , навчались ,женились , будували бізнес ?
Чому в одну мить ви поїхали в іншу державу ?
Бросив усе нажите , кватері , хатинки те що у домі ....друзів та інше .
Платите й платять несусвітні гроші , аби ДРИСНУТИ .
Чому для тих хто пише усіляки недолугощі не соромно писати ,що ТАМ (за кордоном ) вас ніхто не чекає . Майже зі всіх взяли письмові зобов,язання що поїдете з країни .

Ви напевне гадаєте що приймаюча країна не розуміє що ви зрадили свою БАТЬКІВЩИНУ ?
Це не так .
Та ви самі все розумієте де і як накосячили .САМІ порушили закони , а зараз закидуєте що проти вас навмистно ТЦК порушує закони .
Були б ви свідомі (маю на увазі ухилянтів ) , все було по іншому .
Ще я не бажаю згадувати деяких "маркатвенов " які мешкають в Україні й пишуть недолугощі на нашому форумі .....навіть літер жалко
холява
2
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5260
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4142 раз.
Подякували: 4538 раз.
 
Профіль
 
5
22
1
Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 19:59

не кораколпак а #вічноживий напівкореєць з клубу 27

  fox767676 написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав:Если мы "идём в Европу", то такие методы применять... не стоит. Если применяем, то мы идём немного не туда.


[Текст песни «Троллейбус»]

[Куплет 1]
Моё место слева, и я должен там сесть
Не пойму, почему мне так холодно здесь
Я не знаком с соседом, хоть мы вместе уж год
И мы тонем, хотя каждый знает, где брод
И каждый с надеждой глядит в потолок
Троллейбуса, который идёт на Восток
Троллейбуса, который идёт на Восток
Троллейбуса, который

[Куплет 2]
Все люди – братья, мы седьмая вода
И мы едем, не знаю, зачем и куда
Мой сосед не может, он хочет уйти
Но он не может уйти, он не знает пути
И вот мы гадаем, какой может быть прок
В троллейбусе, который идёт на Восток
В троллейбусе, который идёт на Восток
В троллейбусе, который

[Куплет 3]
В кабине нет шофера, но троллейбус идёт
И мотор заржавел, но мы едем вперёд
Мы сидим не дыша, смотрим туда
Где на долю секунды показалась звезда
Мы молчим, но мы знаем, нам в этом помог
Троллейбус, который идёт на Восток
Троллейбус, который идёт на Восток
Троллейбус, который


Шо Це за караколпак з наративами
Наш шлях - Go West

Drang nach Osten, бо куплет #3

ти заплутався в термінології #розширенняЄС:
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
Востаннє редагувалось flyman в Сер 28 тра, 2025 20:34, всього редагувалось 2 разів.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39587
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1600 раз.
Подякували: 2830 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 20:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:А краще, взагалі уходити "в катакомби" ніякої реєстрації, храм на приватній території, вхід тільки по запрошенням. І не пускати нікого лишнього. Ні поліції, ні пожарників ні тцк.

отличный стартап!
запилите в сарае "храм", будете там с единомышленниками бить челом во славу гундяева, дасятину ему сразу на карту, можно предоплатой )))

главное не пускать пожарных ну если не дай Б-г пожар случится )))
Прохожий
 
Повідомлень: 14082
З нами з: 05.06.13
Подякував: 925 раз.
Подякували: 1453 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 20:10

ЛАД маю запитання -зараз війна чи недорозумєніє ?
якщо у нас війна, до нам до лампочки "freedom hause", чи Папа Римський(покійний)які проти утиску церкви(рпц) в Україні, але вони не були проти вбивства наших жінок і дітей

рпц(упц мп)- доволі потужний канал пропаганди(промивки і зомбування українців)

наводите методи ссср, але тоді була "холодна війна", а у нас саме горяча...
З вашої "гуманною" точкі зору не боротись з м'якою силою ворога, це добро
Тоді в ссср не треба було ловити по лісам диверсантів, нехай працює радіостанція (як у фільмі "в августі 44го"), а упц впливає на людей більше, ніж навіть канал "соловьев life"

Україну що дня і ночі атакують ракетами і шахідами, вбивають сотні цивільних (в тому числі дітей), а ти тут про гуманність заговорив (те саме робив і портнов, атакував владу, вибирав випадки негуманного ставлення і роздмухував не весь світ.
ЛАД, я вже казав, що таки як ти є ВОРОГАМИ, так не всіх ворогів є можливість наказати,
але карма існує (всі хто, проти України, всі зрадники , колаборанти отримують по заслугам)
prodigy
 
Повідомлень: 12446
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3297 раз.
Подякували: 3333 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 20:15

  flyman написав:
  fox767676 написав:
  flyman написав:Если мы "идём в Европу", то такие методы применять... не стоит. Если применяем, то мы идём немного не туда.

[Текст песни «Троллейбус»]

[Куплет 1]
Моё место слева, и я должен там сесть
Не пойму, почему мне так холодно здесь
Я не знаком с соседом, хоть мы вместе уж год
И мы тонем, хотя каждый знает, где брод
И каждый с надеждой глядит в потолок
Троллейбуса, который идёт на Восток
Троллейбуса, который идёт на Восток
Троллейбуса, который

[Куплет 2]
Все люди – братья, мы седьмая вода
И мы едем, не знаю, зачем и куда
Мой сосед не может, он хочет уйти
Но он не может уйти, он не знает пути
И вот мы гадаем, какой может быть прок
В троллейбусе, который идёт на Восток
В троллейбусе, который идёт на Восток
В троллейбусе, который

[Куплет 3]
В кабине нет шофера, но троллейбус идёт
И мотор заржавел, но мы едем вперёд
Мы сидим не дыша, смотрим туда
Где на долю секунды показалась звезда
Мы молчим, но мы знаем, нам в этом помог
Троллейбус, который идёт на Восток
Троллейбус, который идёт на Восток
Троллейбус, который


Шо Це за караколпак з наративами
Наш шлях - Go West

Drang nach Osten, бо куплет #3

ти заплутався в термінології #розширенняЄС:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3_%D0%BD%D0%B0%D1%85_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD


Добрі люди зробили гарну статю українською, а ти плюнув їм в душу обравши російський варіант. Як це
по-караколпацькі.
Стосовно напрямків - ну це зустрічні рухи нащадків вестготів та франків з ЄС та нащадків культур
скіфів з остготами в Україні. Воз'єднання братів. А на який "восток" може їхати карокалпак в алмаатинському тролейбусі - хз, може в Улан-батор
fox767676
 
Повідомлень: 3675
З нами з: 13.06.20
Подякував: 404 раз.
Подякували: 174 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 20:21

Німеччина погодила військову допомогу Україні на 5 мільярдів євро


Гроші надійдуть із фондів, уже схвалених Бундестагом.

Також він назвав три головні підсумки візиту української делегації до Берліну сьогодні.

По-перше, йдеться про далекобійне озброєння для України.

"Підписали Лист про намір, згідно з яким Німеччина профінансує закупівлю українських далекобійних засобів на сотні мільйонів євро. Це - пряме посилення нашого ОПК та Сил оборони, які використовують засоби deep strike", - повідомив Умєров.

По-друге, йдеться про контракт на засоби ППО.

"Підписано контракт з компанією Diehl Defence на виробництво систем IRIS-T і ракет до них. Загальна вартість контракту - 2.2 мільярда євро", - зазначив Умєров.

По-третє, йдеться про медичне обладнання.

Німеччина профінансує купівлю медичного обладнання українського виробництва.

За словами Умєрова, Німеччина зобов’язалася підтримувати інвестиції до українського ОПК та закликати інших до цього, зокрема це стосується протиповітряної оборони.
prodigy
 
Повідомлень: 12446
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3297 раз.
Подякували: 3333 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 20:55

  Shaman написав:
  Banderlog написав:...
А тут буде "клюб збоченців" і ніяких вопросів не буде чому жінки тільки покриті хустками і ненакрашені, мова церковна словянська, а пяних на вході без розмов бють в писок :lol:
...

оцією фразою ти чітко показав, де ти, а де церков христова...

тому створити ти можеш будь-який "клуб збоченців", але церквою це не буде, а лише сектою...
)))) та називай то як хочеш, мені головне щоб такі як ти не лізли до нас. Ми з вами нічого спільного мати не хочем. Ні в церкві ні в державі.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2765
З нами з: 24.06.14
Подякував: 110 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 21:37

  stm написав:Ви не розбираєтесь. Резніклв не ставив підписи, його зам присів до розгляду у суді. Але справа можлива людині яка поставила підпис 100%, людині яка просила поставити підпис 0,0001% якщо буде доведено в суді що таке відбувалось.
Послом не відправляють людину яка під слідством.


тобто корупціонерів і хабарників тільки через суд і слідство а ухилянтів трах бах і ти в бусіку на фронт?
ми точно в одній Україні живем?
tester3373
 
Повідомлень: 44
З нами з: 09.02.25
Подякував: 3 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 21:49

  tester3373 написав:тобто корупціонерів і хабарників тільки через суд і слідство а ухилянтів трах бах і ти в бусіку на фронт?
ми точно в одній Україні живем?

Тут нет никакого противоречия.
Привлечение к ответственности через суд, а для исполнения обязанности решение суда не требуется.
Можете спросить у КС.

Дискриминации тут тоже нет. Вы тоже можете что-нибудь украсть, и Вас будут долго судить. Это надёжно защитит от мобилизации, если сами не изъявите желание. Только предварительно поинтересуйтесь минимальной суммой украденного, после которой наступает уголовная ответственность, чтобы не продешевить.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8283
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6434 раз.
Подякували: 21531 раз.
 
Профіль
 
130
82
38
2
  #<1 ... 13986139871398813989>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 99945
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 277234
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 933126
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8637)
28.05.2025 21:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.