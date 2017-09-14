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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13986139871398813989
Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 21:50

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Церковь не госорганизация.
Яка різниця Державна чи Приватна?
Якщо в засновниках організації(бізнесу/церкви/театру) є особи з громадянством країни агресора- згідно чинного Законодавста такі організації ЗОБОВЯЗАНІ привести свою діяльність до Законів України...
В данному випадку - УПЦ МП - ЗОБОВЯЗАНА РОЗІРВАТИ СВОЇ ЗВЯЗКИ з церквою гундяєва.
Все.
Розривати можна по різному
Можна перейти в ПЦУ
Можна перейти в Грекокатолицьку..
Можна перейти в мусульманську
Можна перейти і іудаїзм...
АЛЕ
УМОВА- ОДНА
не повинно бути звязків ні через засновників, ні через капітал ні через статут з ДЕРЖАВОЮ агресором.

Ніби ж просто?

з ДЕРЖАВОЮ вони зв'язків не мають.
Уже писал.
Предстоятель католической церкви - Папа Римский. Протестантские страны Европы должны рассматривать католическую церковь как врага и стремиться уничтожить её? Было такое. Очень давно. Поумнели.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 21:59

  budivelnik написав:.........
Виріб наш... і розробляти повний цикл проектування не треба, просто візьмемо щось типу
корпус/двигун нептун/грім, електроніка хаймарс/томагавк... і є готовий виріб в масових кількостях

Не буду объяснять, но это так не работает.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 34541
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5332 раз.
Подякували: 4847 раз.
 
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2
2
6
  #<1 ... 13986139871398813989
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