budivelnik написав:Яка різниця Державна чи Приватна?
Якщо в засновниках організації(бізнесу/церкви/театру) є особи з громадянством країни агресора- згідно чинного Законодавста такі організації ЗОБОВЯЗАНІ привести свою діяльність до Законів України...
В данному випадку - УПЦ МП - ЗОБОВЯЗАНА РОЗІРВАТИ СВОЇ ЗВЯЗКИ з церквою гундяєва.
Все.
Розривати можна по різному
Можна перейти в ПЦУ
Можна перейти в Грекокатолицьку..
Можна перейти в мусульманську
Можна перейти і іудаїзм...
АЛЕ
УМОВА- ОДНА
не повинно бути звязків ні через засновників, ні через капітал ні через статут з ДЕРЖАВОЮ агресором.
Ніби ж просто?
з ДЕРЖАВОЮ вони зв'язків не мають.
Уже писал.
Предстоятель католической церкви - Папа Римский. Протестантские страны Европы должны рассматривать католическую церковь как врага и стремиться уничтожить её? Было такое. Очень давно. Поумнели.