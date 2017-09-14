tumos написав:

ЛАД написав: Не уподобляйтесь... "лучшим представителям" нашего форума и не приписывайте мне взгляды, против которых я регулярно выступаю. В этой ситуации я вижу не "узурпацию власти", а ошибку/недоработку авторов Конституции, которую сегодня , к сожалению, невозможно исправить, т.к. те же авторы, вероятно совершенно правильно, запретили менять во время военного положения. Не уподобляйтесь... "лучшим представителям" нашего форума и не приписывайте мне взгляды,которых я регулярно выступаю. В этой ситуации я вижу не "узурпацию власти", а ошибку/недоработку авторов Конституции, которую, к сожалению, невозможно исправить, т.к. те же авторы, вероятно совершенно правильно, запретили менять во время военного положения.

Так что ваш (или иных лиц) сугубо субъективный вывод об ошибке/недоработке в Конституции должен служить препятствием для ее соблюдения в той редакции, которая есть ? Кстати, есть альтернативная точка зрения, что существующая редакция служит предохранителем от "вечного" президенства одним лицом. Может обсудим яляется ли отсутствие в Конституции упоминания о руководящей и направляющей роли партии СН ошибкой или недоработкой ? Правовая неопределенность заключается в следующем. Конституция представляет собой высший документ, который не может быть изменен или отменен нижестоящими актами. В предыдущих сообщениях вы однозначно указали, что согласно Конституции выборы должны были быть проведены. Нижестоящий акт предоставил возможность выборы не проводить. Эта неопределенность может быть проверена в КС.PS. Может возникнуть дискуссия изменяет ли обсуждаемый закон Конституцию. Поэтому уточню. Статья закона может быть проверена на соответствие КС. Основное тело сообщения оставляю как было.