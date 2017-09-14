Яка різниця Державна чи Приватна? Якщо в засновниках організації(бізнесу/церкви/театру) є особи з громадянством країни агресора- згідно чинного Законодавста такі організації ЗОБОВЯЗАНІ привести свою діяльність до Законів України... В данному випадку - УПЦ МП - ЗОБОВЯЗАНА РОЗІРВАТИ СВОЇ ЗВЯЗКИ з церквою гундяєва. Все. Розривати можна по різному Можна перейти в ПЦУ Можна перейти в Грекокатолицьку.. Можна перейти в мусульманську Можна перейти і іудаїзм... АЛЕ УМОВА- ОДНА не повинно бути звязків ні через засновників, ні через капітал ні через статут з ДЕРЖАВОЮ агресором.
Ніби ж просто?
з ДЕРЖАВОЮ вони зв'язків не мають. Уже писал. Предстоятель католической церкви - Папа Римский. Протестантские страны Европы должны рассматривать католическую церковь как врага и стремиться уничтожить её? Было такое. Очень давно. Поумнели.
budivelnik написав:......... Виріб наш... і розробляти повний цикл проектування не треба, просто візьмемо щось типу корпус/двигун нептун/грім, електроніка хаймарс/томагавк... і є готовий виріб в масових кількостях
yama написав:чому біля дорогих ресторанів нема тцк ?
Указывайте город, про который ведете речь. А то дорогих ресторанов давно уже нет в прифронтовых городах. Только все средней ценовой категории. Дешевые и дорогие почему-то быстро закрываются.
Прикольно, но вместо заведений, где на цены традиционно не обращают внимание, открываются рестораны "честных цен". Немного дебильное название. Ну по крайней мере очень спорное и ... Представляю что подумает молодая женщина, если ее ухажер приведет в такой ресторан, где цены честные...
Что касается тцк, то в Киеве в последнее время бусифицируют как правило только небогатых мужчин, от которых неприятностей и неожиданностей работники тцк и их добрые помощники не ожидают.
yama написав:чому біля дорогих ресторанів нема тцк ?
Указывайте город, про который ведете речь. А то дорогих ресторанов давно уже нет в прифронтовых городах.
.Глубокий тьіл Львов. Не знаю насколько по ваших критериях дорогой https://artofrest.com.ua/menu Вчора директору державного закладу виховання молоді ( позашкільна освіта) , вдома вручили під відеозапис повістку , сьогодні проходив він мав проходити влк на роботу не потрапив. З нетерпінням чекаю продовження історії. Цікаво невже вони не мають броні ?
Востаннє редагувалось yama в Сер 28 тра, 2025 23:33, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:Не уподобляйтесь... "лучшим представителям" нашего форума и не приписывайте мне взгляды, против которых я регулярно выступаю. В этой ситуации я вижу не "узурпацию власти", а ошибку/недоработку авторов Конституции, которую сегодня, к сожалению, невозможно исправить, т.к. те же авторы, вероятно совершенно правильно, запретили менять во время военного положения.
Так что ваш (или иных лиц) сугубо субъективный вывод об ошибке/недоработке в Конституции должен служить препятствием для ее соблюдения в той редакции, которая есть ? Кстати, есть альтернативная точка зрения, что существующая редакция служит предохранителем от "вечного" президенства одним лицом. Может обсудим яляется ли отсутствие в Конституции упоминания о руководящей и направляющей роли партии СН ошибкой или недоработкой ? Правовая неопределенность заключается в следующем. Конституция представляет собой высший документ, который не может быть изменен или отменен нижестоящими актами. В предыдущих сообщениях вы однозначно указали, что согласно Конституции выборы должны были быть проведены. Нижестоящий акт предоставил возможность выборы не проводить. Эта неопределенность может быть проверена в КС.
PS. Может возникнуть дискуссия изменяет ли обсуждаемый закон Конституцию. Поэтому уточню. Статья закона может быть проверена на соответствие КС. Основное тело сообщения оставляю как было.
Вы тоже юрист? "о руководящей и направляющей роли партии СН" разговора, вроде не было и нет. К чему вы это прилепили, не понятно? Абы сказать? Я нигде ни слова не говорил ни о каком "нижестоящем акте" и мне плевать на него с высокой колокольни. Поэтому не вижу смысла проверять его ни на какое соответствие. Я свою точку зрения изложил, по-моему, достаточно ясно и подробно. Мне больше добавить нечего. Никаких контраргументов вы не привели. Вы не согласны со мной? Ваше право. Мне добавить нечего. Можете продолжать требовать обращение в КС. Кто этого может добиваться, я указал. Выберите сами, к какой категории вы относитесь.
budivelnik написав:......... Виріб наш... і розробляти повний цикл проектування не треба, просто візьмемо щось типу корпус/двигун нептун/грім, електроніка хаймарс/томагавк... і є готовий виріб в масових кількостях
Не буду объяснять, но это так не работает.
Не треба пояснювати. Приведу приклад Після початку агресії закупили прибалти навіщось 500 головок керування для джавелінів.... А через пару місяців ми виготовили таку саму кількість стугн.... Ті самі яйця тільки в профіль Коли пускова Західна, а ракета ще есесерівська.... Ті самі яйця тільки в фас... Міг есесерівський, чи Су-25 , а ракети НАТОвські.... Так і живемо.
Так щоб Ви зрозуміли Це совок не міг скопіювати повністю західний виріб , бо в совка електроніка була кілограмова, а в світі вже інші параметри були.. Тому совки не могли в ракету яка розрахована на 100 грам електроніки і 3кг керуючих механізмів обємом в 5 літрів засунути свої 20 кг обємом в 100 літрів... А от навпаки-можна В наш Нептун яким керує наша цяця вагою в 10 кг.. можна вставити Західну яка керує швидше і точніше вагою в 5 кг і щоб центр мас не порушити - додати ще 5 кг вибухівки(щоб ніхто не довів що керувало)
Яка різниця Державна чи Приватна? Якщо в засновниках організації(бізнесу/церкви/театру) є особи з громадянством країни агресора- згідно чинного Законодавста такі організації ЗОБОВЯЗАНІ привести свою діяльність до Законів України... В данному випадку - УПЦ МП - ЗОБОВЯЗАНА РОЗІРВАТИ СВОЇ ЗВЯЗКИ з церквою гундяєва. Все. Розривати можна по різному Можна перейти в ПЦУ Можна перейти в Грекокатолицьку.. Можна перейти в мусульманську Можна перейти і іудаїзм... АЛЕ УМОВА- ОДНА не повинно бути звязків ні через засновників, ні через капітал ні через статут з ДЕРЖАВОЮ агресором.
Ніби ж просто?
з ДЕРЖАВОЮ вони зв'язків не мають. Уже писал. ......
Та ви пишіть що хочете.. Коли у Франції погром влаштували то боролись за що? За свою релігію. Релігію - вибороли , після цього погромів не влаштовували. Так само і у нас Буде наша РЕЛІГІЯ- то нікого не буде цікавити 1% населення який ходить в якісь секти(з точки зору нашої релігії) А от з Державою церква ЗАВЖДИ мала звязки , при чому не залежно від того вбивав Сталін на Соловках патріархів чи привозив з Соловків і відновлював церкву-і те і друге-це ЗВЯЗОК з ДЕРЖАВОЮ так само і в нас. Можна звільнити церквИ від сплати земельного податку і податків на діяльність А можна СВОЮ звільнити, а ІНШИХ обкласти. Якби в Криму ті хто отримували РОСІЙСЬКУ пенсію-платили Україні СВІТОВУ комуналку Ще не факт що вони б захотіли залишатись росіянами.