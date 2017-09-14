погроми робити схотілось? Протестантів і юдеїв теж різать будем чи тіки православливних?
Основна релігія зара в Україні це атеїзм
Їх пресувати теж будеш? Чи безбожники тобі нормально?
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Додано: Чет 29 тра, 2025 01:20
погроми робити схотілось? Протестантів і юдеїв теж різать будем чи тіки православливних?
Основна релігія зара в Україні це атеїзм
Їх пресувати теж будеш? Чи безбожники тобі нормально?
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