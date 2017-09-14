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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 29 тра, 2025 01:20
budivelnik написав:
Та ви пишіть що хочете..
Коли у Франції погром влаштували то боролись за що?
За свою релігію.
Релігію - вибороли , після цього погромів не влаштовували.
Так само і у нас
погроми робити схотілось? Протестантів і юдеїв теж різать будем чи тіки православливних?
Основна релігія зара в Україні це атеїзм
Їх пресувати теж будеш? Чи безбожники тобі нормально?
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Додано: Чет 29 тра, 2025 04:28
yanyura написав:
Наши конфеты пользуются спросом и в московии, ведь их конфеты без вкуса, без сладости, какие ни пробовал, все дерьмо.
Если прокрутить по ссылке, то там и другие, в т.ч. и шоколадные.https://www.wildberries.ru/catalog/0/se ... earch=true
Валдберис это типа нашей Розетки или Прома.
IMHO, підробка, скоріш за все шось тіпа Ліпєцкая кандітерская фабріка.
москалі багато чого з наших брендів стирили і продають.
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