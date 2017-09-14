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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13987139881398913990
Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 01:20

  budivelnik написав:Та ви пишіть що хочете..
Коли у Франції погром влаштували то боролись за що?
За свою релігію.
Релігію - вибороли , після цього погромів не влаштовували.
Так само і у нас

погроми робити схотілось? Протестантів і юдеїв теж різать будем чи тіки православливних?
Основна релігія зара в Україні це атеїзм
Їх пресувати теж будеш? Чи безбожники тобі нормально? :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 04:28

  yanyura написав:Наши конфеты пользуются спросом и в московии, ведь их конфеты без вкуса, без сладости, какие ни пробовал, все дерьмо.

Зображення

Если прокрутить по ссылке, то там и другие, в т.ч. и шоколадные.
https://www.wildberries.ru/catalog/0/se ... earch=true

Валдберис это типа нашей Розетки или Прома.

IMHO, підробка, скоріш за все шось тіпа Ліпєцкая кандітерская фабріка.
москалі багато чого з наших брендів стирили і продають.
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 07:44

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:У вас є приклади коли в штурмовиках насильно опинився хтось з тих 3/4 України які під закон про мобілізацію не потрапляють?
Немає?

серйозно? лови перше що під руку попалося з купою прикладів
https://www.unian.ua/society/mobilizaci ... 61451.html
Деякі незаконно мобілізовані воювали по 2 роки поки не виграли суд, могли за той час 100 разів загинути. А зараз згідно рішення ВСУ взагалі незаконність мобілізації не звільняє від військової служби, тому від виграшу справи суто моральне задоволення.


ви даремно ведетеся на цього калькулятора.
він як той шулер вміє підмінити тему.
мова йшла не про всіх а саме про порушників по яким немає судового вироку а лише підозра що вони порушники.
так от ухилянтів без вироку суду трах-бах в бусік а от якщо ти вкрав з бюджета (читайте що вкрали у всіх нас в тому числі і у військових) то там все чинно-благородно.

ЗІ
а якщо йти його логікою то тоді потрібно брати ВСІХ держслужбовців і його питати - а когось з держслужбовців посадили без суду за хабарництво (розкрадання)?
tester3373
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 07:57

  Сибарит написав:Тут нет никакого противоречия.
Привлечение к ответственности через суд, а для исполнения обязанности решение суда не требуется.
Можете спросить у КС.


вы не правильно поняли.
когда я говорил про трах-бах бусик для ухылянтов я имел ввиду что они нарушают процедуру описанную в существующем Законе где описано как все должно происходить. а если поковыряться то думаю и не один Закон нарушают.
как тут писали на форуме - руководствуются не Законом а необходимостью.
а вот если ты казнокрад - то там идут строго по букве закона. чинно и благородно.
tester3373
 
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  #<1 ... 13987139881398913990
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