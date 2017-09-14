погроми робити схотілось? Протестантів і юдеїв теж різать будем чи тіки православливних?
Основна релігія зара в Україні це атеїзм
Їх пресувати теж будеш? Чи безбожники тобі нормально?
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Додано: Чет 29 тра, 2025 01:20
погроми робити схотілось? Протестантів і юдеїв теж різать будем чи тіки православливних?
Основна релігія зара в Україні це атеїзм
Їх пресувати теж будеш? Чи безбожники тобі нормально?
Додано: Чет 29 тра, 2025 04:28
IMHO, підробка, скоріш за все шось тіпа Ліпєцкая кандітерская фабріка.
москалі багато чого з наших брендів стирили і продають.
Додано: Чет 29 тра, 2025 07:44
ви даремно ведетеся на цього калькулятора.
він як той шулер вміє підмінити тему.
мова йшла не про всіх а саме про порушників по яким немає судового вироку а лише підозра що вони порушники.
так от ухилянтів без вироку суду трах-бах в бусік а от якщо ти вкрав з бюджета (читайте що вкрали у всіх нас в тому числі і у військових) то там все чинно-благородно.
ЗІ
а якщо йти його логікою то тоді потрібно брати ВСІХ держслужбовців і його питати - а когось з держслужбовців посадили без суду за хабарництво (розкрадання)?
Додано: Чет 29 тра, 2025 07:57
вы не правильно поняли.
когда я говорил про трах-бах бусик для ухылянтов я имел ввиду что они нарушают процедуру описанную в существующем Законе где описано как все должно происходить. а если поковыряться то думаю и не один Закон нарушают.
как тут писали на форуме - руководствуются не Законом а необходимостью.
а вот если ты казнокрад - то там идут строго по букве закона. чинно и благородно.
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