Та ви пишіть що хочете..ЛАД написав:з ДЕРЖАВОЮ вони зв'язків не мають.budivelnik написав:Яка різниця Державна чи Приватна?
Якщо в засновниках організації(бізнесу/церкви/театру) є особи з громадянством країни агресора- згідно чинного Законодавста такі організації ЗОБОВЯЗАНІ привести свою діяльність до Законів України...
В данному випадку - УПЦ МП - ЗОБОВЯЗАНА РОЗІРВАТИ СВОЇ ЗВЯЗКИ з церквою гундяєва.
Все.
Розривати можна по різному
Можна перейти в ПЦУ
Можна перейти в Грекокатолицьку..
Можна перейти в мусульманську
Можна перейти і іудаїзм...
АЛЕ
УМОВА- ОДНА
не повинно бути звязків ні через засновників, ні через капітал ні через статут з ДЕРЖАВОЮ агресором.
Ніби ж просто?
Уже писал.
......
Коли у Франції погром влаштували то боролись за що?
За свою релігію.
Релігію - вибороли , після цього погромів не влаштовували.
Так само і у нас
Буде наша РЕЛІГІЯ- то нікого не буде цікавити 1% населення який ходить в якісь секти(з точки зору нашої релігії)
А от з Державою церква ЗАВЖДИ мала звязки , при чому не залежно від того вбивав Сталін на Соловках патріархів чи привозив з Соловків і відновлював церкву-і те і друге-це ЗВЯЗОК з ДЕРЖАВОЮ
так само і в нас.
Можна звільнити церквИ від сплати земельного податку і податків на діяльність
А можна СВОЮ звільнити, а ІНШИХ обкласти.
Якби в Криму ті хто отримували РОСІЙСЬКУ пенсію-платили Україні СВІТОВУ комуналку
Ще не факт що вони б захотіли залишатись росіянами.