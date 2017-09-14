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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13987139881398913990
Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 01:20

  budivelnik написав:Та ви пишіть що хочете..
Коли у Франції погром влаштували то боролись за що?
За свою релігію.
Релігію - вибороли , після цього погромів не влаштовували.
Так само і у нас

погроми робити схотілось? Протестантів і юдеїв теж різать будем чи тіки православливних?
Основна релігія зара в Україні це атеїзм
Їх пресувати теж будеш? Чи безбожники тобі нормально? :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 04:28

  yanyura написав:Наши конфеты пользуются спросом и в московии, ведь их конфеты без вкуса, без сладости, какие ни пробовал, все дерьмо.

Зображення

Если прокрутить по ссылке, то там и другие, в т.ч. и шоколадные.
https://www.wildberries.ru/catalog/0/se ... earch=true

Валдберис это типа нашей Розетки или Прома.

IMHO, підробка, скоріш за все шось тіпа Ліпєцкая кандітерская фабріка.
москалі багато чого з наших брендів стирили і продають.
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 07:44

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:У вас є приклади коли в штурмовиках насильно опинився хтось з тих 3/4 України які під закон про мобілізацію не потрапляють?
Немає?

серйозно? лови перше що під руку попалося з купою прикладів
https://www.unian.ua/society/mobilizaci ... 61451.html
Деякі незаконно мобілізовані воювали по 2 роки поки не виграли суд, могли за той час 100 разів загинути. А зараз згідно рішення ВСУ взагалі незаконність мобілізації не звільняє від військової служби, тому від виграшу справи суто моральне задоволення.


ви даремно ведетеся на цього калькулятора.
він як той шулер вміє підмінити тему.
мова йшла не про всіх а саме про порушників про яких лише підозра що вони порушники.
так от ухилянтів трах-бах в бусік а от якщо ти вкрав з бюджета (читайте що вкрали у всіх нас в тому числі і у військових) то там все чинно-благородно.

ЗІ
а якщо йти його логікою то тоді потрібно брати ВСІХ держслужбовців і його питати - а когось з держслужбовців посадили без суду за хабарництво (розкрадання)?
Востаннє редагувалось tester3373 в Чет 29 тра, 2025 08:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 07:57

  Сибарит написав:Тут нет никакого противоречия.
Привлечение к ответственности через суд, а для исполнения обязанности решение суда не требуется.
Можете спросить у КС.


вы не правильно поняли.
когда я говорил про трах-бах бусик для ухылянтов я имел ввиду что бусификаторы нарушают процедуру описанную в существующем Законе где описано как все должно происходить. а если поковыряться то думаю и не один Закон нарушают.
как тут писали на форуме - руководствуются не Законом а необходимостью.
а вот если ты казнокрад - то там идут строго по букве закона. чинно и благородно.
tester3373
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 08:28

  Banderlog написав:
  budivelnik написав:Та ви пишіть що хочете..
Коли у Франції погром влаштували то боролись за що?
За свою релігію.
Релігію - вибороли , після цього погромів не влаштовували.
Так само і у нас
погроми робити схотілось? Протестантів і юдеїв теж різать будем чи тіки православливних?
Основна релігія зара в Україні це атеїзм
Їх пресувати теж будеш? Чи безбожники тобі нормально? :lol:
Мені твоя воцерковленість-якось по барабану
Точно так само по барабану іудеї/протестанти/мусульмани і так далі...

Я хочу щоб секту прихильників пуйла/гундяєва - закрили
З сектантами цієї секти провели виховну роботу по прикладу педераційників у Криму чи ОРДЛО ( молишся гундяю - на підвал, платиш пуйлу-в буцегарню)
Бо чим ці сектанти відрізняються від тих бізнесів в яких власником агресор? СБУ такі бізнеси - закриває.
То чим ти і тобі подібні сектанти відрізняєтесь?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 08:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  tester3373 написав:а якщо йти його логікою то тоді потрібно брати ВСІХ держслужбовців і його питати - а когось з держслужбовців посадили без суду за хабарництво (розкрадання)?
А можеш цей свій висер в мою сторону якось підтвердити?
Бо я якось змучився спростовувати фантазії дурнів в мою сторону.
Де це я писав що ХОЧУ приймати рішення?
Де я писав що КОГОСЬ посадити?
Де я описував алгоритм визначення цього КОГОСЬ?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 08:49

"Приклеївся до Зеленського" :lol: : Politico розповіло про вплив Єрмака на ухвалення рішень в Україні

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак завжди перебуває поруч з президентом України Володимиром Зеленським, контролюючи атмосферу навколо нього та намагаючись отримати "визнання своєї величі".

"Єрмак приклеївся до Зеленського з моменту прибуття на Банкову", — сказала в коментарі журналістам колишня прессекретарка Зеленського Юлія Мендель.

Вона пояснила, що "ментальний зв'язок" між президентом України та Єрмаком утворився у підземному тренажерному залі, який обоє відвідували.

З того часу, пише Politico, Єрмак та Зеленський нагадують дует продюсера та актора, де один керує процесами за лаштунками, а інший — виступає в ролі зірки.

У матеріалі Єрмака називають "блискучим психологом", який вміє "читати Зеленського" та пропонувати йому готові рішення, знаючи, що той не любить занурюватися в деталі.

"Андрій може бути чарівним, але ним керує непереборне прагнення до визнання своєї величі", — зазначив один з колишніх міністрів України.

Автори матеріалу підкреслили, що Єрмак оточив себе радниками, які в боргу перед ним та є вірними лише йому. І мало кому з високопосадовців вдалося втриматися на посадах, якщо Єрмак хотів їх позбутися.

Винятком став тільки очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов, який зберіг незалежний доступ до Зеленського.

Джерела видання також назвали Єрмака "безжальним політичним ляльководом" та фігурою "навіть рівною" Володимиру Зеленському.

Видання пише, що саме Єрмак очолює дипломатичні зусилля України, зокрема намагається знайти підхід до людей президента США Дональда Трампа.

Крім того, під час переговорів у Стамбулі в травні 2025 року Єрмак взяв на себе ініціативу, координуючи позиції з союзниками, але уникав прямих дискусій із росіянами.

"У нас немає повноцінно дійового Кабінету Міністрів. Натомість ми маємо якийсь квазі-Кабінет, очолюваний Єрмаком, який контролює доступ до порядку денного президента і до самого президента", — навело Politico слова виконавчої директорки Центру протидії корупції Дар'ї Каленюк.

Реакція Єрмака 8)

Сам Андрій Єрмак у коментарі журналістам заперечив всі вищезгадані звинувачення та заявив, що його головним завданням є забезпечення ефективного функціонування Офісу президента та підтримка Зеленського у виконанні його конституційних повноважень.

"Я прийшов у політику разом із Володимиром Зеленським і разом з ним піду", — наголосив Андрій Єрмак. :lol:

кодло :shock:
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 08:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  jump написав:кодло
тобі більше немає чим зайнятись?
наче далеко до пенсії, чи ні?
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 09:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Цікаво, що у Рахунковій палаті зарплати зросли за місяць майже вдвічі – у березня працівники установи отримували в середньому 60 тис. грн. Також побільшало установ із середніми зарплатами вище 100 тис. грн.


Зарплати чиновників знову зросли, місцями – на 50 тис. грн:


Вот жизнь клёвая
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 09:30

  budivelnik написав:
  Banderlog написав:
  budivelnik написав:Та ви пишіть що хочете..
Коли у Франції погром влаштували то боролись за що?
За свою релігію.
Релігію - вибороли , після цього погромів не влаштовували.
Так само і у нас
погроми робити схотілось? Протестантів і юдеїв теж різать будем чи тіки православливних?
Основна релігія зара в Україні це атеїзм
Їх пресувати теж будеш? Чи безбожники тобі нормально? :lol:
Мені твоя воцерковленість-якось по барабану
Точно так само по барабану іудеї/протестанти/мусульмани і так далі...

Я хочу щоб секту прихильників пуйла/гундяєва - закрили
З сектантами цієї секти провели виховну роботу по прикладу педераційників у Криму чи ОРДЛО ( молишся гундяю - на підвал, платиш пуйлу-в буцегарню)
Бо чим ці сектанти відрізняються від тих бізнесів в яких власником агресор? СБУ такі бізнеси - закриває.
То чим ти і тобі подібні сектанти відрізняєтесь?

дивиси якби ти в підвал не попав)) чи хтось з синочків.
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