Додано: Чет 29 тра, 2025 08:49

"Приклеївся до Зеленського": Politico розповіло про вплив Єрмака на ухвалення рішень в УкраїніКерівник Офісу президента України Андрій Єрмак завжди перебуває поруч з президентом України Володимиром Зеленським, контролюючи атмосферу навколо нього та намагаючись отримати "визнання своєї величі"."Єрмак приклеївся до Зеленського з моменту прибуття на Банкову", — сказала в коментарі журналістам колишня прессекретарка Зеленського Юлія Мендель.Вона пояснила, що "ментальний зв'язок" між президентом України та Єрмаком утворився у підземному тренажерному залі, який обоє відвідували.З того часу, пише Politico, Єрмак та Зеленський нагадують дует продюсера та актора, де один керує процесами за лаштунками, а інший — виступає в ролі зірки.У матеріалі Єрмака називають "блискучим психологом", який вміє "читати Зеленського" та пропонувати йому готові рішення, знаючи, що той не любить занурюватися в деталі."Андрій може бути чарівним, але ним керує непереборне прагнення до визнання своєї величі", — зазначив один з колишніх міністрів України.Автори матеріалу підкреслили, що Єрмак оточив себе радниками, які в боргу перед ним та є вірними лише йому. І мало кому з високопосадовців вдалося втриматися на посадах, якщо Єрмак хотів їх позбутися.Винятком став тільки очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов, який зберіг незалежний доступ до Зеленського.Джерела видання також назвали Єрмака "безжальним політичним ляльководом" та фігурою "навіть рівною" Володимиру Зеленському.Видання пише, що саме Єрмак очолює дипломатичні зусилля України, зокрема намагається знайти підхід до людей президента США Дональда Трампа.Крім того, під час переговорів у Стамбулі в травні 2025 року Єрмак взяв на себе ініціативу, координуючи позиції з союзниками, але уникав прямих дискусій із росіянами."У нас немає повноцінно дійового Кабінету Міністрів. Натомість ми маємо якийсь квазі-Кабінет, очолюваний Єрмаком, який контролює доступ до порядку денного президента і до самого президента", — навело Politico слова виконавчої директорки Центру протидії корупції Дар'ї Каленюк.Реакція ЄрмакаСам Андрій Єрмак у коментарі журналістам заперечив всі вищезгадані звинувачення та заявив, що його головним завданням є забезпечення ефективного функціонування Офісу президента та підтримка Зеленського у виконанні його конституційних повноважень.кодло