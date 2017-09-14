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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13987139881398913990
Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 08:49

"Приклеївся до Зеленського" :lol: : Politico розповіло про вплив Єрмака на ухвалення рішень в Україні

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак завжди перебуває поруч з президентом України Володимиром Зеленським, контролюючи атмосферу навколо нього та намагаючись отримати "визнання своєї величі".

"Єрмак приклеївся до Зеленського з моменту прибуття на Банкову", — сказала в коментарі журналістам колишня прессекретарка Зеленського Юлія Мендель.

Вона пояснила, що "ментальний зв'язок" між президентом України та Єрмаком утворився у підземному тренажерному залі, який обоє відвідували.

З того часу, пише Politico, Єрмак та Зеленський нагадують дует продюсера та актора, де один керує процесами за лаштунками, а інший — виступає в ролі зірки.

У матеріалі Єрмака називають "блискучим психологом", який вміє "читати Зеленського" та пропонувати йому готові рішення, знаючи, що той не любить занурюватися в деталі.

"Андрій може бути чарівним, але ним керує непереборне прагнення до визнання своєї величі", — зазначив один з колишніх міністрів України.

Автори матеріалу підкреслили, що Єрмак оточив себе радниками, які в боргу перед ним та є вірними лише йому. І мало кому з високопосадовців вдалося втриматися на посадах, якщо Єрмак хотів їх позбутися.

Винятком став тільки очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов, який зберіг незалежний доступ до Зеленського.

Джерела видання також назвали Єрмака "безжальним політичним ляльководом" та фігурою "навіть рівною" Володимиру Зеленському.

Видання пише, що саме Єрмак очолює дипломатичні зусилля України, зокрема намагається знайти підхід до людей президента США Дональда Трампа.

Крім того, під час переговорів у Стамбулі в травні 2025 року Єрмак взяв на себе ініціативу, координуючи позиції з союзниками, але уникав прямих дискусій із росіянами.

"У нас немає повноцінно дійового Кабінету Міністрів. Натомість ми маємо якийсь квазі-Кабінет, очолюваний Єрмаком, який контролює доступ до порядку денного президента і до самого президента", — навело Politico слова виконавчої директорки Центру протидії корупції Дар'ї Каленюк.

Реакція Єрмака 8)

Сам Андрій Єрмак у коментарі журналістам заперечив всі вищезгадані звинувачення та заявив, що його головним завданням є забезпечення ефективного функціонування Офісу президента та підтримка Зеленського у виконанні його конституційних повноважень.

"Я прийшов у політику разом із Володимиром Зеленським і разом з ним піду", — наголосив Андрій Єрмак. :lol:

кодло :shock:
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 08:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  jump написав:кодло
тобі більше немає чим зайнятись?
наче далеко до пенсії, чи ні?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 10:30


Раджу фоном послухати, цікаво про те, що під килимом від суспільства та медіа.
Трошки привідчиняє фіранку.
Пекельна суміш оперативника з військовим))

Солдатам віддають накази насмерть битися за позицію в частині якоїсь посадки, інакше покарання, і в той же час третина Торецької агломерації фактично віддається просто так, і ніякої відповідальності.

Ну і з 1г.00хв. по 1.05 - про оту можливість наступу в 22-му на Крим, з оточенням 3 десантних дивізій та десятка бригад противника.

З 1.06 про підрахунки Білецького -- для рішення задач всього фронту потрібно забезпечення на лише 2 млрд. долл. додатково.
Грін нарахував ще менше і (ще по ос - 100 тис. додатково бійців).
Це коли вищі керівники зацікавлені в забезпеченні бригад саме тим, що їм потрібно.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 29 тра, 2025 10:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 10:37

  jump написав:.
"Я прийшов у політику разом із Володимиром Зеленським і разом з ним піду", — наголосив Андрій Єрмак. :lol:

))
Там вище у відео тонкий натяк під чиїм патронатом 3ОШБ, 12, 13 Бр.НГУ.

Башні-вежі)))))))))))))))
Вони не тільки десь в інших.
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