"Приклеївся до Зеленського" : Politico розповіло про вплив Єрмака на ухвалення рішень в Україні
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак завжди перебуває поруч з президентом України Володимиром Зеленським, контролюючи атмосферу навколо нього та намагаючись отримати "визнання своєї величі".
"Єрмак приклеївся до Зеленського з моменту прибуття на Банкову", — сказала в коментарі журналістам колишня прессекретарка Зеленського Юлія Мендель.
Вона пояснила, що "ментальний зв'язок" між президентом України та Єрмаком утворився у підземному тренажерному залі, який обоє відвідували.
З того часу, пише Politico, Єрмак та Зеленський нагадують дует продюсера та актора, де один керує процесами за лаштунками, а інший — виступає в ролі зірки.
У матеріалі Єрмака називають "блискучим психологом", який вміє "читати Зеленського" та пропонувати йому готові рішення, знаючи, що той не любить занурюватися в деталі.
"Андрій може бути чарівним, але ним керує непереборне прагнення до визнання своєї величі", — зазначив один з колишніх міністрів України.
Автори матеріалу підкреслили, що Єрмак оточив себе радниками, які в боргу перед ним та є вірними лише йому. І мало кому з високопосадовців вдалося втриматися на посадах, якщо Єрмак хотів їх позбутися.
Винятком став тільки очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов, який зберіг незалежний доступ до Зеленського.
Джерела видання також назвали Єрмака "безжальним політичним ляльководом" та фігурою "навіть рівною" Володимиру Зеленському.
Видання пише, що саме Єрмак очолює дипломатичні зусилля України, зокрема намагається знайти підхід до людей президента США Дональда Трампа.
Крім того, під час переговорів у Стамбулі в травні 2025 року Єрмак взяв на себе ініціативу, координуючи позиції з союзниками, але уникав прямих дискусій із росіянами.
"У нас немає повноцінно дійового Кабінету Міністрів. Натомість ми маємо якийсь квазі-Кабінет, очолюваний Єрмаком, який контролює доступ до порядку денного президента і до самого президента", — навело Politico слова виконавчої директорки Центру протидії корупції Дар'ї Каленюк.
Реакція Єрмака
Сам Андрій Єрмак у коментарі журналістам заперечив всі вищезгадані звинувачення та заявив, що його головним завданням є забезпечення ефективного функціонування Офісу президента та підтримка Зеленського у виконанні його конституційних повноважень.
"Я прийшов у політику разом із Володимиром Зеленським і разом з ним піду", — наголосив Андрій Єрмак.
Раджу фоном послухати, цікаво про те, що під килимом від суспільства та медіа. Трошки привідчиняє фіранку. Пекельна суміш оперативника з військовим))
Солдатам віддають накази насмерть битися за позицію в частині якоїсь посадки, інакше покарання, і в той же час третина Торецької агломерації фактично віддається просто так, і ніякої відповідальності.
Ну і з 1г.00хв. по 1.05 - про оту можливість наступу в 22-му на Крим, з оточенням 3 десантних дивізій та десятка бригад противника.
З 1.06 про підрахунки Білецького -- для рішення задач всього фронту потрібно забезпечення на лише 2 млрд. долл. додатково. Грін нарахував ще менше і (ще по ос - 100 тис. додатково бійців). Це коли вищі керівники зацікавлені в забезпеченні бригад саме тим, що їм потрібно.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 29 тра, 2025 10:41, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Не уподобляйтесь... "лучшим представителям" нашего форума и не приписывайте мне взгляды, против которых я регулярно выступаю. В этой ситуации я вижу не "узурпацию власти", а ошибку/недоработку авторов Конституции, которую сегодня, к сожалению, невозможно исправить, т.к. те же авторы, вероятно совершенно правильно, запретили менять во время военного положения.
Так что ваш (или иных лиц) сугубо субъективный вывод об ошибке/недоработке в Конституции должен служить препятствием для ее соблюдения в той редакции, которая есть ? Кстати, есть альтернативная точка зрения, что существующая редакция служит предохранителем от "вечного" президенства одним лицом. Может обсудим яляется ли отсутствие в Конституции упоминания о руководящей и направляющей роли партии СН ошибкой или недоработкой ? Правовая неопределенность заключается в следующем. Конституция представляет собой высший документ, который не может быть изменен или отменен нижестоящими актами. В предыдущих сообщениях вы однозначно указали, что согласно Конституции выборы должны были быть проведены. Нижестоящий акт предоставил возможность выборы не проводить. Эта неопределенность может быть проверена в КС.
PS. Может возникнуть дискуссия изменяет ли обсуждаемый закон Конституцию. Поэтому уточню. Статья закона может быть проверена на соответствие КС. Основное тело сообщения оставляю как было.
Вы тоже юрист? "о руководящей и направляющей роли партии СН" разговора, вроде не было и нет. К чему вы это прилепили, не понятно? Абы сказать? Я нигде ни слова не говорил ни о каком "нижестоящем акте" и мне плевать на него с высокой колокольни. Поэтому не вижу смысла проверять его ни на какое соответствие. Я свою точку зрения изложил, по-моему, достаточно ясно и подробно. Мне больше добавить нечего. Никаких контраргументов вы не привели. Вы не согласны со мной? Ваше право. Мне добавить нечего. Можете продолжать требовать обращение в КС. Кто этого может добиваться, я указал. Выберите сами, к какой категории вы относитесь.
Вы себе льстите. Какие аргументы, что ваша точка зрения изложена ясно и подробно ?
Генштаб підтвердив ураження низки заводів РФ, які виготовляють ракети, дрони та мікроелектроніку
Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження низки підприємств воєнно-промислового комплексу російських окупантів у Московській та Іванівській областях. Про це Генштаб повідомив у Facebook.
Так, підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ та Служби безпеки України завдали вогневого ураження по АТ “Кронштадт”, що в місті Дубна, Московської області.
В районі підприємства відмічалася інтенсивна робота ворожої ППО, підтверджено ураження об’єкта. Акціонерне товариство спеціалізується на безпілотних авіаційних системах. Тут, зокрема, виготовляються БпЛА “Оріон”, “Іноходєц”, “Молнія”, “Гром”, “Терміт”, “Геліос”, “Сіріус”, наземні комплекси управління.
В цьому ж населеному пункті, в рамках єдиного задуму, підрозділи СБУ окремо уразили завод “Радуга”. Він виготовляє крилаті ракети різних класів: “повітря-повітря”, “повітря-земля”, “земля-земля”. Серед продукції заводу Х-101/555, Х-69, Х-59МК, якими РФ тероризує населення та б’є по цивільних об’єктах в Україні.
Також сьогодні вночі підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ уразили АТ “Ангстрем” в Московській області. Зафіксовано влучання у район цілі. Компанія розробляє та виробляє мікроелектронну компонентну базу, що широко використовується підприємствами воєнно-промислового комплексу Росії.
Окрім цього, напередодні, Сили безпілотних систем Збройних Сил України успішно атакували комбінат Дмитрівський, в Іванівській області РФ. Фіксувалися вибухи на території заводу. Підприємство виробляє органічні хімічні речовини – компоненти вибухівки та порохів, а також добавки до ракетного та авіаційного палива. Постачає продукцію до низки інших підприємств ВПК Росії.
ЗІ наступний логічний крок ворога - це перенос заводів під землю.
tester3373 написав: ЗІ наступний логічний крок ворога - це перенос заводів під землю.
Логіка цікава, не менш ніж у Бандерлога. Не припинення вогню, а рити землю )))
ПС: Бандерлог, 1 великий папірець називається Протокол зборів релігійної громади (парафії) з питаннями: назначити голову зборів це ваш батюшка має бути(не обов'язково але бажано), назначити секретаря, питання виключення зі складу засновників руської православної церкви відповідно до законодавства України, нова редакція статуту подається на реєстрацію піп, паспорт. Краще бої, це зрозуміло. Або катакомби. Замість 3х питань денних))) земля, водопостачання, електрика дається у безоплатне користування виключно релігійним громадам, що відповідають законодавству України - у встановлений строк зробили паперову роботу з виключення руської церкви зі статуту )
tester3373 написав:Генштаб підтвердив ураження низки заводів РФ, які виготовляють ракети, дрони та мікроелектроніку
Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження низки підприємств воєнно-промислового комплексу російських окупантів у Московській та Іванівській областях. Про це Генштаб повідомив у Facebook.
Так, підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ та Служби безпеки України завдали вогневого ураження по АТ “Кронштадт”, що в місті Дубна, Московської області.
В районі підприємства відмічалася інтенсивна робота ворожої ППО, підтверджено ураження об’єкта. Акціонерне товариство спеціалізується на безпілотних авіаційних системах. Тут, зокрема, виготовляються БпЛА “Оріон”, “Іноходєц”, “Молнія”, “Гром”, “Терміт”, “Геліос”, “Сіріус”, наземні комплекси управління.
В цьому ж населеному пункті, в рамках єдиного задуму, підрозділи СБУ окремо уразили завод “Радуга”. Він виготовляє крилаті ракети різних класів: “повітря-повітря”, “повітря-земля”, “земля-земля”. Серед продукції заводу Х-101/555, Х-69, Х-59МК, якими РФ тероризує населення та б’є по цивільних об’єктах в Україні.
Також сьогодні вночі підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ уразили АТ “Ангстрем” в Московській області. Зафіксовано влучання у район цілі. Компанія розробляє та виробляє мікроелектронну компонентну базу, що широко використовується підприємствами воєнно-промислового комплексу Росії.
Окрім цього, напередодні, Сили безпілотних систем Збройних Сил України успішно атакували комбінат Дмитрівський, в Іванівській області РФ. Фіксувалися вибухи на території заводу. Підприємство виробляє органічні хімічні речовини – компоненти вибухівки та порохів, а також добавки до ракетного та авіаційного палива. Постачає продукцію до низки інших підприємств ВПК Росії.
ЗІ наступний логічний крок ворога - це перенос заводів під землю.
«Хотілося б більше, але нинішніх темпів мобілізації достатньо, аби стримувати ворога та поповнювати втрати», — наголосив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Веніславський.
99% чоловіків, яких раніше визнали обмежено придатними, після повторного проходження ВЛК визнаються придатними до служби, — член оборонного комітету Верховної Ради Федір Веніславський.
псина шолудива...
Веніславський заховав сина в міністерське крісло, а українців – на фронт!
Старший син нардепа Федора Веніславського – теж Федір, 33-річний чоловік, який мав би бути в окопах, але чомусь опинився… у Міністерстві закордонних справ! Там він працює другим секретарем, далеко від передової, куди його батько так активно відправляє інших українців.
Веніславський – один із головних лобістів мобілізації, який пропонував карати українців за кордоном і ще активніше заганяти всіх у військкомати. Але чомусь власний син від армії «захищений» теплою посадою.
Зі зброєю в руках міг би послужити країні Вадим Веніславський 1975 р.н (на фото нижче)., це молодший брат Федора-депутата. Однак, його поїздка на передову теж навряд чи станеться, бо Вадим усе життя перебував на керівних посадах у Генеральній прокуратурі. Туди його свого часу привів Віктор Пшонка, екс-Генпрокурор і державний зрадник.
budivelnik написав:.............. Та ви пишіть що хочете.. Коли у Франції погром влаштували то боролись за що? За свою релігію. Релігію - вибороли , після цього погромів не влаштовували. Так само і у нас Буде наша РЕЛІГІЯ- то нікого не буде цікавити 1% населення який ходить в якісь секти(з точки зору нашої релігії) А от з Державою церква ЗАВЖДИ мала звязки , при чому не залежно від того вбивав Сталін на Соловках патріархів чи привозив з Соловків і відновлював церкву-і те і друге-це ЗВЯЗОК з ДЕРЖАВОЮ так само і в нас. Можна звільнити церквИ від сплати земельного податку і податків на діяльність А можна СВОЮ звільнити, а ІНШИХ обкласти. Якби в Криму ті хто отримували РОСІЙСЬКУ пенсію-платили Україні СВІТОВУ комуналку Ще не факт що вони б захотіли залишатись росіянами.
Католицизм был своей религией во всей Европе. Все протестантские течения изначально были сектами. Когда во Франции устроили резню гугенотов, то боролись не за "свою религию". Гугеноты были такими же французами и не отстаивали интересы никаких иноземных держав. Скорее, уж католики отстаивали интересы Папы Римского. И кроме Варфоломеевской ночи вы больше ни о чём не слышали? Вы забываете собственный принцип - трусы или крестик. Подход чисто большевистский - бороться не с конкретными людьми, а с классами/группами. Уничтожить всех богатых, потом всех кулаков, выселить всех татар, ... А чего там, лес рубят, щепки летят. Коллективная ответственность это святое. Вместо того, чтобы стараться объединить народ, 35 лет стараются его разъединить. Восток-Запад, язык, теперь ещё религия. Нам ещё религиозных войн не хватало.
Но доказывать вам ничего не буду. Бессмысленно. Помню ваш 1-й принцип: "Будивельник всегда прав".