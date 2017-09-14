тобі більше немає чим зайнятись?
наче далеко до пенсії, чи ні?
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Додано: Чет 29 тра, 2025 08:57
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 29 тра, 2025 10:30
Раджу фоном послухати, цікаво про те, що під килимом від суспільства та медіа.
Трошки привідчиняє фіранку.
Пекельна суміш оперативника з військовим))
Солдатам віддають накази насмерть битися за позицію в частині якоїсь посадки, інакше покарання, і в той же час третина Торецької агломерації фактично віддається просто так, і ніякої відповідальності.
Ну і з 1г.00хв. по 1.05 - про оту можливість наступу в 22-му на Крим, з оточенням 3 десантних дивізій та десятка бригад противника.
З 1.06 про підрахунки Білецького -- для рішення задач всього фронту потрібно забезпечення на лише 2 млрд. долл. додатково.
Грін нарахував ще менше і (ще по ос - 100 тис. додатково бійців).
Це коли вищі керівники зацікавлені в забезпеченні бригад саме тим, що їм потрібно.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 29 тра, 2025 10:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 29 тра, 2025 10:37
Додано: Чет 29 тра, 2025 12:01
Вы себе льстите. Какие аргументы, что ваша точка зрения изложена ясно и подробно ?
Додано: Чет 29 тра, 2025 12:37
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Генштаб підтвердив ураження низки заводів РФ, які виготовляють ракети, дрони та мікроелектроніку
Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження низки підприємств воєнно-промислового комплексу російських окупантів у Московській та Іванівській областях. Про це Генштаб повідомив у Facebook.
Так, підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ та Служби безпеки України завдали вогневого ураження по АТ “Кронштадт”, що в місті Дубна, Московської області.
В районі підприємства відмічалася інтенсивна робота ворожої ППО, підтверджено ураження об’єкта. Акціонерне товариство спеціалізується на безпілотних авіаційних системах. Тут, зокрема, виготовляються БпЛА “Оріон”, “Іноходєц”, “Молнія”, “Гром”, “Терміт”, “Геліос”, “Сіріус”, наземні комплекси управління.
В цьому ж населеному пункті, в рамках єдиного задуму, підрозділи СБУ окремо уразили завод “Радуга”. Він виготовляє крилаті ракети різних класів: “повітря-повітря”, “повітря-земля”, “земля-земля”. Серед продукції заводу Х-101/555, Х-69, Х-59МК, якими РФ тероризує населення та б’є по цивільних об’єктах в Україні.
Також сьогодні вночі підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ уразили АТ “Ангстрем” в Московській області. Зафіксовано влучання у район цілі. Компанія розробляє та виробляє мікроелектронну компонентну базу, що широко використовується підприємствами воєнно-промислового комплексу Росії.
Окрім цього, напередодні, Сили безпілотних систем Збройних Сил України успішно атакували комбінат Дмитрівський, в Іванівській області РФ. Фіксувалися вибухи на території заводу. Підприємство виробляє органічні хімічні речовини – компоненти вибухівки та порохів, а також добавки до ракетного та авіаційного палива. Постачає продукцію до низки інших підприємств ВПК Росії.
ЗІ
наступний логічний крок ворога - це перенос заводів під землю.
Додано: Чет 29 тра, 2025 13:09
Логіка цікава, не менш ніж у Бандерлога. Не припинення вогню, а рити землю )))
ПС: Бандерлог, 1 великий папірець називається Протокол зборів релігійної громади (парафії) з питаннями: назначити голову зборів це ваш батюшка має бути(не обов'язково але бажано), назначити секретаря, питання виключення зі складу засновників руської православної церкви відповідно до законодавства України, нова редакція статуту подається на реєстрацію піп, паспорт. Краще бої, це зрозуміло. Або катакомби. Замість 3х питань денних))) земля, водопостачання, електрика дається у безоплатне користування виключно релігійним громадам, що відповідають законодавству України - у встановлений строк зробили паперову роботу з виключення руської церкви зі статуту )
Додано: Чет 29 тра, 2025 13:28
Подивився сьогодні вранці:
Схоже лише штукатурка обсипалась.
Ну яке серйозне ураження заводам можна нанести такими засобами?
Додано: Чет 29 тра, 2025 13:45
«Хотілося б більше, але нинішніх темпів мобілізації достатньо, аби стримувати ворога та поповнювати втрати», — наголосив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Веніславський.
99% чоловіків, яких раніше визнали обмежено придатними, після повторного проходження ВЛК визнаються придатними до служби, — член оборонного комітету Верховної Ради Федір Веніславський.
псина шолудива...
Веніславський заховав сина в міністерське крісло, а українців – на фронт!
Старший син нардепа Федора Веніславського – теж Федір, 33-річний чоловік, який мав би бути в окопах, але чомусь опинився… у Міністерстві закордонних справ! Там він працює другим секретарем, далеко від передової, куди його батько так активно відправляє інших українців.
Веніславський – один із головних лобістів мобілізації, який пропонував карати українців за кордоном і ще активніше заганяти всіх у військкомати. Але чомусь власний син від армії «захищений» теплою посадою.
Зі зброєю в руках міг би послужити країні Вадим Веніславський 1975 р.н (на фото нижче)., це молодший брат Федора-депутата. Однак, його поїздка на передову теж навряд чи станеться, бо Вадим усе життя перебував на керівних посадах у Генеральній прокуратурі. Туди його свого часу привів Віктор Пшонка, екс-Генпрокурор і державний зрадник.
Додано: Чет 29 тра, 2025 13:46
Католицизм был своей религией во всей Европе.
Все протестантские течения изначально были сектами.
Когда во Франции устроили резню гугенотов, то боролись не за "свою религию". Гугеноты были такими же французами и не отстаивали интересы никаких иноземных держав. Скорее, уж католики отстаивали интересы Папы Римского.
И кроме Варфоломеевской ночи вы больше ни о чём не слышали?
Вы забываете собственный принцип - трусы или крестик.
Подход чисто большевистский - бороться не с конкретными людьми, а с классами/группами. Уничтожить всех богатых, потом всех кулаков, выселить всех татар, ... А чего там, лес рубят, щепки летят.
Коллективная ответственность это святое.
Вместо того, чтобы стараться объединить народ, 35 лет стараются его разъединить.
Восток-Запад, язык, теперь ещё религия. Нам ещё религиозных войн не хватало.
Но доказывать вам ничего не буду.
Бессмысленно.
Помню ваш 1-й принцип: "Будивельник всегда прав".
Додано: Чет 29 тра, 2025 14:03
Взагалі не логічний.
Хто сказав що "ураження заводів" наносить серйозну шкоду цим заводам? Можливо там усе відновлюють за день-два.
Не забувайте що дрон має дуже мало вибухівки на відміну від ракети чи авіабомби.
Німці переносили виробництво під землю тому що їх бомбили авіабомбами а це в десятки-сотні разів більше вибухівки(ураження) ніж дрон.
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